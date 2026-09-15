Сенатор Хусан Эрматов алифбо ислоҳоти бўйича бонг урди: Ягона стандарт қачон кучга киради?

·13·Ўзбекистон
Сенатор Хусан Эрматов алифбо ислоҳоти бўйича бонг урди: Ягона стандарт қачон кучга киради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сенатор Хусан Эрматов Ўзбекистонда кириллдан лотин графикасига ўтиш жараёнининг якунланмаганини танқид қилиб, бир вақтнинг ўзида учта алифбонинг параллел пайдо бўлиш хавфидан огоҳлантирди.
  • Чалкашликларнинг олдини олиш учун барча соҳалар, жумладан оммавий ахборот воситалари учун ҳам аниқ ўтиш муддатларини белгилаш зарур.

Ўзбекистонда давлат тили, ёзув ислоҳоти ва лотин графикасига тўлиқ ўтиш масаласи яна қизғин муҳокамалар марказига чиқди. Олий Мажлис Сенати аъзоси Хусан Эрматов мамлакатимизда кирилл ёзувидан лотин алифбосига ўтиш жараёни ҳали ҳам охирига етмаганини кескин танқид қилиб, жамиятда бир вақтнинг ўзида учта турли алифбонинг параллель пайдо бўлиш хавфидан жиддий огоҳлантирди. Сенатор чалкашликларнинг олдини олиш учун барча соҳалар, хусусан оммавий ахборот воситалари учун ҳам аниқ ва қатъий ўтиш муддатларини олдиндан белгилаб қўйишга чақирди.

Сенатнинг 10 сентябрь кунги мажлисида Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат тилини ривожлантириш департаменти раҳбари Нодиржон Холбўтаев мазкур хавотирларга муносабат билдириб, алифбони янгилаш тўғрисидаги қонун қабул қилингач, барча расмий иш юритиш ва ОАВ бир хил стандартлаштирилган алифбога ўтказилишини маълум қилди. Бироқ жамоатчиликни қизиқтираётган аниқ муддатлар ҳозирча очиқланмади. Хўш, Ўзбекистонда уч алифболи чалкашлик хавфи қандай пайдо бўлди, ҳукумат ишлаб чиқаётган янги дастурда қандай муҳим чоралар кўзда тутилган ва оддий фуқароларнинг шахсий ёзишмаларида аввалги ёзувдан фойдаланиши чекланадими?

«Учта алифбо хавфи»: Сенатор Эрматовнинг кескин огоҳлантириши

Парламент юқори палатасида кўтарилган муҳим масаланинг моҳияти:

  • Якунланмаган ўтиш даври: Сенатор Хусан Эрматов кириллдан лотинга ўтиш жараёни ўнлаб йиллардан буён чўзилиб келаётгани ва бу борада аниқ якуний нуқта қўйилмаганини таъкидлади;

  • Параллель уч ёзув тўқнашуви: Агар янгиланган лотин алифбоси шошқалоқлик билан ёки аниқ режасиз киритилса, жамиятда бир вақтнинг ўзида амалдаги лотин, эски кирилл ҳамда янги қабул қилинган алифбо аралашиб, уч томонлама саводхонлик хаосини юзага келтириши мумкин;

  • Аниқ муддатларни белгилаш талаби: Эрматов ОАВ, нашриётлар ва давлат тизимида чалкашлик юз бермаслиги учун ўтишнинг муайян ва ўзгармас муддатларини қонунан мустаҳкамлашни сўради.

Ҳукуматнинг режаси: Ягона стандарт ва расмий иш юритиш

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат тилини ривожлантириш департаментининг позицияси:

  • Ягона стандартлаштирилган алифбо: Департамент раҳбари Нодиржон Холбўтаев янги қонун кучга киргач, барча давлат органлари ва оммавий ахборот воситалари фақат ягона стандарт бўйича иш олиб боришини қайд этди;

  • Махсус дастур ишлаб чиқилмоқда: Ўтиш жараёнини босқичма-босқич ва муаммосиз амалга ошириш мақсадида Ҳукуматнинг алоҳида қарори ва ҳаракатлар дастури тайёрланмоқда;

  • Кадрларни ўқитиш ва қўлланмалар: Дастур доирасида масъул мутахассисларни қайта тайёрлаш курслари ташкил этилади ҳамда янги алифбо бўйича дарслик ва услубий қўлланмалар чоп этилади.

Муддатлар қачон аниқ бўлади ва шахсий ёзишмаларга чеклов қўйиладими?

Аҳоли ва жамоатчиликни қизиқтираётган асосий саволларга жавоблар:

  • Аниқ муддатлар ҳали эълон қилинмади: Сенатдаги баҳсларда тўлиқ ўтиш қачон — қайси йил ва ойда якунланиши бўйича аниқ саналар тилга олинмади ва бу бўлажак ҳукумат қарорига қолдирилди;

  • Шахсий ёзишмалар дахлсиз қолади: Нодиржон Холбўтаев кундалик турмушда ва ижтимоий тармоқлардаги фуқароларнинг шахсий ёзишмаларида ўрганиб қолган алифбосидан (кирилл ёки аввалги лотин) фойдаланишига ҳеч қандай чеклов қўйилмаслигини алоҳида таъкидлади;

  • Мақсад — жамиятни мажбурлаш эмас, тизимни бирлаштириш: Ислоҳотнинг асосий вазифаси расмий ҳужжат айланиши, таълим тизими ва расмий нашрларни бир хил қолипга келтиришдан иборат.

Ўзбекистонда алифбонинг янгиланиши миллий ўзлик ва ёзма маданият ривожида стратегик аҳамиятга эга бўлиб, унинг тақдири Ҳукумат қабул қиладиган аниқ дастур ва режаларга бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Сизнингча, Ўзбекистонда алифбо ислоҳотининг шу кунгача чўзилиб келишига асосий сабаб нима ва учта алифбо бир вақтда ишлатилишининг олдини олиш учун қандай қатъий чоралар кўрилиши керак? Сиз шахсан қайси ёзувда ёзиш ва мутолаа қилишни кўпроқ маъқул кўрасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамиятимиз келажаги учун муҳим бўлган ушбу долзарб баҳслар таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда яқинларингизга улашинг!

Хусан ЭрматовНодиржон ХолбўтаевЎзбекистон алифбо ислоҳотиКириллдан лотинга ўтиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чилонзорда Анҳор бўйида янги парк қуриладиЧилонзорда Анҳор бўйида янги парк қуриладиБугун, 09:50Ошдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилдиОшдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилдиБугун, 09:46Талабалар дарсга қайтди: Тошкент метросида йўловчилар сони 228 мингдан ошдиТалабалар дарсга қайтди: Тошкент метросида йўловчилар сони 228 мингдан ошдиБугун, 00:47Coca-Cola’дан учта “ноль”га эга янги ичимлик: Ўзбекистонда ҳам сотиладими?Coca-Cola’дан учта “ноль”га эга янги ичимлик: Ўзбекистонда ҳам сотиладими?Бугун, 00:44Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоландиСеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоландиКеча, 23:48Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунландиСеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунландиКеча, 23:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди