Кореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушди
Осиё авиация бозорида муҳим қадам ташланди: Кореан Air авиакомпанияси ўз рейсларида Starlink сунъий йўлдош интернети хизмати йўлга қўйилганини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, энди йўловчилар парвоз вақтида юқори тезликдаги глобал тармоққа бепул уланиш имкониятига эга бўладилар ва бу хизмат барча хизмат кўрсатиш классларидаги мижозлар учун тақдим этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янгилик Шарқий Осиё минтақасидаги анъанавий авиаташувчилар орасида илк бор барча тоифадаги йўловчиларга бортда чекловларсиз интернетдан фойдаланиш имкониятини очиб бермоқда. Саёҳат давомида мижозлар севимли стриминг видеоларни томоша қилишлари, онлайн ўйинлар ўйнашлари, иш жараёнларини тўхтатмаган ҳолда зарур веб-сайтлар ва хизматлардан эркин фойдаланишлари мумкин бўлади.
Авиацияда сунъий йўлдош интернетининг жадал ривожланишиҲозирги кунда Starlink тизими нафақат Кореан Air, балки бошқа йирик халқаро авиакомпаниялар флотига ҳам фаол жорий этилмоқда. Хусусан, United Airlines компанияси ўзининг узоқ масофаларга учувчи Boeing 777-200 самолётларини мазкур замонавий терминаллар билан жиҳозламоқда. Ушбу авиаташувчи 2026 йил охирига қадар тармоққа уланган лайнерлар сонини мингдан оширишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.
Шунингдек, Европа ҳудудида ҳам шундай жараёнлар кузатилмоқда. Аустриан Аирлинес ўзининг Аирбус A320neo русумли ҳаво кемаларида Starlink тизимидан фойдаланишни бошлаб юборди. Компания 2026/2027-йилги қишки мавсум охирига қадар жами 20 та самолётни шундай интернет ускуналари билан тўлиқ таъминлашни режалаштирган.
Йўловчилар учун қулайликларБироқ мутахассислар ҳозирча ушбу хизматдан фақатгина тегишли турдаги замонавий терминаллар билан жиҳозланган ҳаво кемаларида учаётганларгина фойдаланиши мумкинлигини эслатиб ўтадилар. Барча самолётларни бирдек қамраб олиш босқичма-босқич амалга оширилмоқда.
Мисол учун, Соутвест Аирлинес рейсларида ҳам Starlink пайдо бўла бошлади. Айрим бортларда сунъий йўлдош алоқаси аллақачон муваффақиятли ишламоқда. Йўловчиларга қулайлик яратиш мақсадида авиация иловаларида махсус функция жорий этилган бўлиб, у орқали парвоздан олдинроқ самолётда "ВиФи Поверед бй Starlink" белгиси бор-йўқлигини олдиндан аниқлаб олиш мумкин.
Мазкур технологик янгиликлар келгусида ҳаво транспортида қатновчи йўловчилар учун масофадан туриб ишлаш ва ҳордиқ чиқариш шароитларини тубдан яхшилаб, осмондаги алоқа сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…