Кореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушди

·4·Техно
Кореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушди

Осиё авиация бозорида муҳим қадам ташланди: Кореан Air авиакомпанияси ўз рейсларида Starlink сунъий йўлдош интернети хизмати йўлга қўйилганини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, энди йўловчилар парвоз вақтида юқори тезликдаги глобал тармоққа бепул уланиш имкониятига эга бўладилар ва бу хизмат барча хизмат кўрсатиш классларидаги мижозлар учун тақдим этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янгилик Шарқий Осиё минтақасидаги анъанавий авиаташувчилар орасида илк бор барча тоифадаги йўловчиларга бортда чекловларсиз интернетдан фойдаланиш имкониятини очиб бермоқда. Саёҳат давомида мижозлар севимли стриминг видеоларни томоша қилишлари, онлайн ўйинлар ўйнашлари, иш жараёнларини тўхтатмаган ҳолда зарур веб-сайтлар ва хизматлардан эркин фойдаланишлари мумкин бўлади.

Авиацияда сунъий йўлдош интернетининг жадал ривожланиши

Ҳозирги кунда Starlink тизими нафақат Кореан Air, балки бошқа йирик халқаро авиакомпаниялар флотига ҳам фаол жорий этилмоқда. Хусусан, United Airlines компанияси ўзининг узоқ масофаларга учувчи Boeing 777-200 самолётларини мазкур замонавий терминаллар билан жиҳозламоқда. Ушбу авиаташувчи 2026 йил охирига қадар тармоққа уланган лайнерлар сонини мингдан оширишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.

Шунингдек, Европа ҳудудида ҳам шундай жараёнлар кузатилмоқда. Аустриан Аирлинес ўзининг Аирбус A320neo русумли ҳаво кемаларида Starlink тизимидан фойдаланишни бошлаб юборди. Компания 2026/2027-йилги қишки мавсум охирига қадар жами 20 та самолётни шундай интернет ускуналари билан тўлиқ таъминлашни режалаштирган.

Йўловчилар учун қулайликлар

Бироқ мутахассислар ҳозирча ушбу хизматдан фақатгина тегишли турдаги замонавий терминаллар билан жиҳозланган ҳаво кемаларида учаётганларгина фойдаланиши мумкинлигини эслатиб ўтадилар. Барча самолётларни бирдек қамраб олиш босқичма-босқич амалга оширилмоқда.

Мисол учун, Соутвест Аирлинес рейсларида ҳам Starlink пайдо бўла бошлади. Айрим бортларда сунъий йўлдош алоқаси аллақачон муваффақиятли ишламоқда. Йўловчиларга қулайлик яратиш мақсадида авиация иловаларида махсус функция жорий этилган бўлиб, у орқали парвоздан олдинроқ самолётда "ВиФи Поверед бй Starlink" белгиси бор-йўқлигини олдиндан аниқлаб олиш мумкин.

Мазкур технологик янгиликлар келгусида ҳаво транспортида қатновчи йўловчилар учун масофадан туриб ишлаш ва ҳордиқ чиқариш шароитларини тубдан яхшилаб, осмондаги алоқа сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

StarlinkКореан AirАвиацияИнтернетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ космосни назорат қилиш учун орбитал қуролга эга эканини айтдиАҚШ космосни назорат қилиш учун орбитал қуролга эга эканини айтдиБугун, 10:22Янги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилдиЯнги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилдиБугун, 09:58ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?Бугун, 07:03OpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиOpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиБугун, 01:55Google янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайдиGoogle янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайдиБугун, 01:27АҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олдиАҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олдиКеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади