АҚШ космосни назорат қилиш учун орбитал қуролга эга эканини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари раҳбарияти космик маконни тўлиқ назорат қилиш имконини берувчи махсус орбитал қуроллар мавжудлигини расман маълум қилди.
- АҚШ ҲҲК вазири Трой Мейнк бу ҳақда баёнот бериб, мамлакатнинг космик хавфсизлик борасидаги салоҳиятига эътибор қаратди.
- Ушбу технологияларнинг аниқ хусусиятлари ва имкониятлари сир сақланмоқда, бу эса уларнинг вазифалари ҳамда кўлами ҳақида турли тахминларни келтириб чиқармоқда.
АҚШ ҳарбий-ҳаво кучлари раҳбарияти ихтиёрида космик маконни тўлиқ назорат қилиш имконини берувчи махсус орбитал қуроллар мавжудлигини расман маълум қилди. Бу ҳақда АҚШ ҲҲК вазири Трой Мейнк баёнот бериб, мамлакатнинг космик хавфсизлик борасидаги салоҳиятига эътибор қаратди. Мазкур баёнот дунё ҳамжамияти ва мутахассислар ўртасида жиддий қизиқиш ҳамда муҳокамаларга сабаб бўлди, чунки космосдаги қуролланиш масаласи глобал хавфсизликнинг энг нозик жиҳатларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, АҚШ расмийлари мамлакат ихтиёрида айнан шундай технологиялар борлигини очиқ эътироф этган бўлса-да, уларнинг техник хусусиятлари ва имкониятлари сир сақланмоқда. Аниқ саволларга жавоб беришар экан, расмийлар тафсилотларни ошкор қилишдан қатъий бош тортган. Бу эса мазкур орбитал тизимларнинг вазифалари ҳамда кўлами ҳақида турли тахминларни келтириб чиқармоқда.
Космик макондаги рақобат ва хавфсизликҲозирги кунда Ер орбитаси нафақат илмий тадқиқотлар, балки телекоммуникация, навигация ҳамда мудофаа тизимлари учун ҳам стратегик аҳамият касб этмоқда. Давлатлар ўзларининг космик активларини ҳимоя қилиш ва зарур ҳолатда космосда устунликка эришиш учун замонавий технологияларни жадал ривожлантирмоқда. АҚШнинг бу борадаги қадамлари глобал стратегик мувозанатга қандай таъсир кўрсатиши ҳозирча номаълум.
Мутахассисларнинг фикрича, орбитал қуроллар келгусида космик тўқнашувлар ёки сунъий йўлдошларни ҳимоя қилишда асосий воситага айланиши мумкин. Бироқ бу каби қуролларнинг мавжудлиги космик пойгани янги босқичга олиб чиқиб, халқаро ҳуқуқ ва хавфсизлик қоидаларини қайта кўриб чиқишни тақозо этади.
Изоҳлар 0
…