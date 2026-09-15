АҚШ космосни назорат қилиш учун орбитал қуролга эга эканини айтди

·30·Техно
АҚШ космосни назорат қилиш учун орбитал қуролга эга эканини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари раҳбарияти космик маконни тўлиқ назорат қилиш имконини берувчи махсус орбитал қуроллар мавжудлигини расман маълум қилди.
  • АҚШ ҲҲК вазири Трой Мейнк бу ҳақда баёнот бериб, мамлакатнинг космик хавфсизлик борасидаги салоҳиятига эътибор қаратди.
  • Ушбу технологияларнинг аниқ хусусиятлари ва имкониятлари сир сақланмоқда, бу эса уларнинг вазифалари ҳамда кўлами ҳақида турли тахминларни келтириб чиқармоқда.

АҚШ ҳарбий-ҳаво кучлари раҳбарияти ихтиёрида космик маконни тўлиқ назорат қилиш имконини берувчи махсус орбитал қуроллар мавжудлигини расман маълум қилди. Бу ҳақда АҚШ ҲҲК вазири Трой Мейнк баёнот бериб, мамлакатнинг космик хавфсизлик борасидаги салоҳиятига эътибор қаратди. Мазкур баёнот дунё ҳамжамияти ва мутахассислар ўртасида жиддий қизиқиш ҳамда муҳокамаларга сабаб бўлди, чунки космосдаги қуролланиш масаласи глобал хавфсизликнинг энг нозик жиҳатларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, АҚШ расмийлари мамлакат ихтиёрида айнан шундай технологиялар борлигини очиқ эътироф этган бўлса-да, уларнинг техник хусусиятлари ва имкониятлари сир сақланмоқда. Аниқ саволларга жавоб беришар экан, расмийлар тафсилотларни ошкор қилишдан қатъий бош тортган. Бу эса мазкур орбитал тизимларнинг вазифалари ҳамда кўлами ҳақида турли тахминларни келтириб чиқармоқда.

Космик макондаги рақобат ва хавфсизлик

Ҳозирги кунда Ер орбитаси нафақат илмий тадқиқотлар, балки телекоммуникация, навигация ҳамда мудофаа тизимлари учун ҳам стратегик аҳамият касб этмоқда. Давлатлар ўзларининг космик активларини ҳимоя қилиш ва зарур ҳолатда космосда устунликка эришиш учун замонавий технологияларни жадал ривожлантирмоқда. АҚШнинг бу борадаги қадамлари глобал стратегик мувозанатга қандай таъсир кўрсатиши ҳозирча номаълум.

Мутахассисларнинг фикрича, орбитал қуроллар келгусида космик тўқнашувлар ёки сунъий йўлдошларни ҳимоя қилишда асосий воситага айланиши мумкин. Бироқ бу каби қуролларнинг мавжудлиги космик пойгани янги босқичга олиб чиқиб, халқаро ҳуқуқ ва хавфсизлик қоидаларини қайта кўриб чиқишни тақозо этади.

АҚШКосмосОрбитал қуролТрой МейнкҲарбий технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиКореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиБугун, 10:52Янги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилдиЯнги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилдиБугун, 09:58ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?Бугун, 07:03OpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиOpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиБугун, 01:55Google янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайдиGoogle янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайдиБугун, 01:27АҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олдиАҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олдиКеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади