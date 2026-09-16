Starlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланади

·24·Техно
Starlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX компанияси 2026-йилда Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқаришни бошлайди.
  • Янги авлод сунъий йўлдошлари амалдаги тизимга нисбатан юз мартадан зиёд юқорироқ ўтказиш қобилиятини таъминлай олади.
  • Starlink V3 нинг илк партиясини орбитага етказиш Starship ракетасининг ўн тўртинчи синов парвози вақтида режалаштирилган бўлиб, бунда битта парвозда 26 та сунъий йўлдош фазога олиб чиқилади.

Космик технологиялар соҳасида улкан ўзгаришлар эшик қоқмоқда. Илон Маскнинг маълумот беришича, SpaceX компанияси янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошларини фазога чиқариш жараёнини тез орада бошлайди ва бу тармоқ имкониятларини кескин оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, янги туркумдаги космик аппаратлар амалдаги тизимга нисбатан юз мартадан зиёд юқорироқ ўтказиш қобилиятини таъминлай олади. Ҳозирги вақтда Ер орбитасида 11 мингга яқин шундай қурилма фаолият юритмоқда.

Янги авлоднинг техник устунликлари

Мазкур лойиҳа Starlink тармоғи ташкил этилганидан буён амалга оширилаётган энг йирик технологик сакраш бўлиши кутилмоқда. Starlink V3 нинг илк партиясини орбитага етказиш Starship ракетасининг навбатдаги — ўн тўртинчи синов парвози вақтида режалаштирилган.

Режага кўра, мазкур ракета битта парвознинг ўзида 26 та янги сунъий йўлдошни фазога олиб чиқади. Бунда ҳар бир қурилма тармоққа тахминан 1 Тбит/с ўтказиш қувватини қўшиши кўзда тутилган.

Натижада, битта космик миссиянинг ўзиёқ тармоқнинг умумий сиғимини дарҳол 26 Тбит/с га ошириши мумкин. Таққослаш учун, бу кўрсаткич аввалги авлодга мансуб Starlink V2 мини қурилмаларидан олинган натижалардан ўн баробар юқоридир.

Орбитал жараёнлар ва қўшимча вазифалар

Фазога чиқарилгач, Starlink V3 қурилмалари ўзларининг қуёш батареялари ва махсус антенналарини очади. Шундан сўнг улар Ер билан ҳамда умумий гуруҳ билан радиочастота ва лазерни қўллаган ҳолда алоқа ўрнатишни бошлайди.

Шу билан бирга, сунъий йўлдошлар ўзларининг борт двигателлари ёрдамида керакли баландликка кўтарилади. Орбитал синовлар ва текширувлар муваффақиятли якунлангач, улар бир неча ҳафта ичида тўғридан-тўғри мижозларга хизмат кўрсатишни бошлайди.

Шунингдек, учта янги сунъий йўлдош махсус камералар тўплами билан жиҳозланган бўлиб, улар Starship ракетасининг иссиқлик ҳимоя қатламини сканерлайди. Ушбу тасвирлар келгусидаги парвозларда ракетанинг қайтишга тайёрлигини баҳолаш учун операторларга узатилади.

StarlinkИлон МаскSpaceXStarshipТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартNASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартБугун, 14:29Xiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратадиXiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратадиБугун, 13:21Nubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилдиNubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилдиБугун, 12:52iPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиiPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиБугун, 12:25Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилдиXiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилдиБугун, 11:56ЛГ Смарт ТВ фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирдиЛГ Смарт ТВ фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади