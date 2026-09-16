Starlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX компанияси 2026-йилда Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқаришни бошлайди.
- Янги авлод сунъий йўлдошлари амалдаги тизимга нисбатан юз мартадан зиёд юқорироқ ўтказиш қобилиятини таъминлай олади.
- Starlink V3 нинг илк партиясини орбитага етказиш Starship ракетасининг ўн тўртинчи синов парвози вақтида режалаштирилган бўлиб, бунда битта парвозда 26 та сунъий йўлдош фазога олиб чиқилади.
Космик технологиялар соҳасида улкан ўзгаришлар эшик қоқмоқда. Илон Маскнинг маълумот беришича, SpaceX компанияси янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошларини фазога чиқариш жараёнини тез орада бошлайди ва бу тармоқ имкониятларини кескин оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, янги туркумдаги космик аппаратлар амалдаги тизимга нисбатан юз мартадан зиёд юқорироқ ўтказиш қобилиятини таъминлай олади. Ҳозирги вақтда Ер орбитасида 11 мингга яқин шундай қурилма фаолият юритмоқда.
Янги авлоднинг техник устунликлариМазкур лойиҳа Starlink тармоғи ташкил этилганидан буён амалга оширилаётган энг йирик технологик сакраш бўлиши кутилмоқда. Starlink V3 нинг илк партиясини орбитага етказиш Starship ракетасининг навбатдаги — ўн тўртинчи синов парвози вақтида режалаштирилган.
Режага кўра, мазкур ракета битта парвознинг ўзида 26 та янги сунъий йўлдошни фазога олиб чиқади. Бунда ҳар бир қурилма тармоққа тахминан 1 Тбит/с ўтказиш қувватини қўшиши кўзда тутилган.
Натижада, битта космик миссиянинг ўзиёқ тармоқнинг умумий сиғимини дарҳол 26 Тбит/с га ошириши мумкин. Таққослаш учун, бу кўрсаткич аввалги авлодга мансуб Starlink V2 мини қурилмаларидан олинган натижалардан ўн баробар юқоридир.
Орбитал жараёнлар ва қўшимча вазифаларФазога чиқарилгач, Starlink V3 қурилмалари ўзларининг қуёш батареялари ва махсус антенналарини очади. Шундан сўнг улар Ер билан ҳамда умумий гуруҳ билан радиочастота ва лазерни қўллаган ҳолда алоқа ўрнатишни бошлайди.
Шу билан бирга, сунъий йўлдошлар ўзларининг борт двигателлари ёрдамида керакли баландликка кўтарилади. Орбитал синовлар ва текширувлар муваффақиятли якунлангач, улар бир неча ҳафта ичида тўғридан-тўғри мижозларга хизмат кўрсатишни бошлайди.
Шунингдек, учта янги сунъий йўлдош махсус камералар тўплами билан жиҳозланган бўлиб, улар Starship ракетасининг иссиқлик ҳимоя қатламини сканерлайди. Ушбу тасвирлар келгусидаги парвозларда ракетанинг қайтишга тайёрлигини баҳолаш учун операторларга узатилади.
Изоҳлар 0
…