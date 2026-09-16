Xiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратади

·2·Техно
Xiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратади

Xiaomi компанияси ўзининг янги флагман қурилмалари сериясида орқа экрандан фойдаланиш имкониятларини тубдан кенгайтирувчи янги функцияни тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi 18 Pro Max эгалари энди сунъий интеллект кўмагида бевосита ўз сўровлари бўйича кичик иловаларни яратиш имкониятига эга бўладилар. Мазкур янгилик мобил технологиялар бозорида қўшимча экранлар эволюциясидаги энг йирик янгиланишлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сунъий интеллект орқали шахсий мини-иловалар

Аввалги авлод қурилмаларида орқа экранлар фақатгина обойлар, билдиришномалар ёки тайёр виджетларни чиқариш учун хизмат қилган бўлса, энди фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда махсус воситаларни яратиши мумкин. Расмий тизерда кўрсатилишича, сунъий интеллект ёрдамида тайёрланадиган мини-иловалар қаторига тухум пишириш учун таймер, сув ичиш кераклигини эслатувчи билдиришнома, иш жараёни учун таймер, инглиз тилини ўрганиш тренажери ҳамда рецептлар тавсия этиладиган карточкалар киради.

Яратилган шахсий воситаларни осонгина орқа экранга маҳкамлаш ва кундалик ҳаётда фаол қўллаш имконияти мавжуд. Бу эса фойдаланувчига компания томонидан олдиндан тайёрланган чекланган рўйхат билангина чекланиб қолмасдан, ўз одатларига мос келадиган функциялар тўпламини мустақил равишда шакллантириш имконини беради.

Эволюция ва фойдаланувчилар фаоллиги

Ушбу янги тизим бир йил муқаддам тақдим этилган Xiaomi 17 Pro модели ғоясининг мантиқий давоми ҳисобланади. Компания тақдим этган расмий маълумотларга кўра, ўтган давр мобайнида фойдаланувчилар ўтиш экранлари ва карточкалари билан кунига 4 миллион мартадан ортиқ ўзаро алоқага киришган. Шунингдек, ҳар куни ўртача 3,5 миллиондан зиёд янги обойлар қўшиб борилган.

Xiaomi таҳлилчилари ва муҳандислари фойдаланувчиларнинг қўшимча экрандан фойдаланиш борасидаги эҳтиёжлари бир-биридан кескин фарқ қилишини инобатга олишган. Шу сабабли, янги авлод қурилмаларида мазкур ёрдамчи дисплейни оддийгина ахборот панолидан деярли ҳар қандай кичик кундалик вазифага мослашувчан бўлган қулай воситага айлантиришга қарор қилинди.

Компания вакилларининг таъкидлашича, мазкур функционалликни янада бойитиш мақсадида машҳур контент яратувчилар билан ҳамкорлик йўлга қўйилган. Ушбу ижодкорлар билан биргаликда орқа экрандан фойдаланишнинг янги ва қизиқарли сценарийлари ишлаб чиқилмоқда. Мазкур қадам келгусида бутун смартфонсозлик бозорида янги трендга асос солиши мумкин.

XiaomiXiaomi 18 Pro MaxСунъий интеллектСмартфонТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилдиNubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилдиБугун, 12:52iPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиiPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиБугун, 12:25Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилдиXiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилдиБугун, 11:56ЛГ Смарт ТВ фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирдиЛГ Смарт ТВ фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 11:22iPhone 15 экранидаги чизиқлар бўйича Apple компаниясига нисбатан текширув бошландиiPhone 15 экранидаги чизиқлар бўйича Apple компаниясига нисбатан текширув бошландиБугун, 11:21SpaceX Starship кийимини Мечазилла ёрдамида тутишга ҳозирлик кўрмоқдаSpaceX Starship кийимини Мечазилла ёрдамида тутишга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади