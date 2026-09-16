Xiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратади
Xiaomi компанияси ўзининг янги флагман қурилмалари сериясида орқа экрандан фойдаланиш имкониятларини тубдан кенгайтирувчи янги функцияни тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi 18 Pro Max эгалари энди сунъий интеллект кўмагида бевосита ўз сўровлари бўйича кичик иловаларни яратиш имкониятига эга бўладилар. Мазкур янгилик мобил технологиялар бозорида қўшимча экранлар эволюциясидаги энг йирик янгиланишлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сунъий интеллект орқали шахсий мини-иловаларАввалги авлод қурилмаларида орқа экранлар фақатгина обойлар, билдиришномалар ёки тайёр виджетларни чиқариш учун хизмат қилган бўлса, энди фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда махсус воситаларни яратиши мумкин. Расмий тизерда кўрсатилишича, сунъий интеллект ёрдамида тайёрланадиган мини-иловалар қаторига тухум пишириш учун таймер, сув ичиш кераклигини эслатувчи билдиришнома, иш жараёни учун таймер, инглиз тилини ўрганиш тренажери ҳамда рецептлар тавсия этиладиган карточкалар киради.
Яратилган шахсий воситаларни осонгина орқа экранга маҳкамлаш ва кундалик ҳаётда фаол қўллаш имконияти мавжуд. Бу эса фойдаланувчига компания томонидан олдиндан тайёрланган чекланган рўйхат билангина чекланиб қолмасдан, ўз одатларига мос келадиган функциялар тўпламини мустақил равишда шакллантириш имконини беради.
Эволюция ва фойдаланувчилар фаоллигиУшбу янги тизим бир йил муқаддам тақдим этилган Xiaomi 17 Pro модели ғоясининг мантиқий давоми ҳисобланади. Компания тақдим этган расмий маълумотларга кўра, ўтган давр мобайнида фойдаланувчилар ўтиш экранлари ва карточкалари билан кунига 4 миллион мартадан ортиқ ўзаро алоқага киришган. Шунингдек, ҳар куни ўртача 3,5 миллиондан зиёд янги обойлар қўшиб борилган.
Xiaomi таҳлилчилари ва муҳандислари фойдаланувчиларнинг қўшимча экрандан фойдаланиш борасидаги эҳтиёжлари бир-биридан кескин фарқ қилишини инобатга олишган. Шу сабабли, янги авлод қурилмаларида мазкур ёрдамчи дисплейни оддийгина ахборот панолидан деярли ҳар қандай кичик кундалик вазифага мослашувчан бўлган қулай воситага айлантиришга қарор қилинди.
Компания вакилларининг таъкидлашича, мазкур функционалликни янада бойитиш мақсадида машҳур контент яратувчилар билан ҳамкорлик йўлга қўйилган. Ушбу ижодкорлар билан биргаликда орқа экрандан фойдаланишнинг янги ва қизиқарли сценарийлари ишлаб чиқилмоқда. Мазкур қадам келгусида бутун смартфонсозлик бозорида янги трендга асос солиши мумкин.
Изоҳлар 0
…