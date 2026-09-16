"«Реал»га йўқ дейиш оғир бўлди, аммо": Родри нега «Барселона»ни танлаганини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Родри «Реал Мадрид»нинг таклифини рад этиб, «Барселона»ни танлагани сабабларини «Mundo Deportivo» нашрига берган интервюсида очиқлади.
- Унинг сўзларига кўра, «Барселона» спорт директори Деку ва бош мураббий Ханси Флик тақдим этган лойиҳа уни тўлиқ ишонтирган, гарчи «Реал Мадрид» ҳам унга илиқ муносабатда бўлган бўлса-да.
- Натижада, Родри «кўк-анорранглилар» билан 2030 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартномага имзо чекди.
Жаҳон футболи трансфер бозорида портлаган энг шов-шувли бомбанинг парда орти сирлари ниҳоят расман ошкор бўлди. «Манчестер Сити» билан Европани забт этиб, Испания миллий терма жамоаси сафида қитъа чемпионига айланган сайёрамизнинг энг кучли таянч яримҳимоячиси Родри нега «Реал Мадрид»нинг таклифини рад этиб, принципиал рақиб — Каталониянинг «Барселона» клубини танлагани сабабларини баён қилди. Нуфузли «Mundo Deportivo» нашрига берган интервьюсида 28 ёшли юлдуз мундиалдан кейин хотиржам ҳордиқ чиқаришни режа қилгани, бироқ икки гранд ўртасидаги кескин пойга уни таътилсиз қолдириб, фаолиятидаги энг қийин танловни амалга оширишга мажбур қилганини тан олди.
Родрининг сўзларига кўра, гарчи Мадрид суперклуби унга ўта илиқ ва жиддий муносабат кўрсатган бўлса-да, «Барселона» спорт директори Деку ҳамда бош мураббий Ханси Флик тақдим этган лойиҳа уни тўлиқ ишонтирган. Оқибатда тажрибали футболчи «кўк-анорранглилар» билан 2030 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартномага имзо чекди. Хўш, Деку ва Флик Родрини қандай дастур билан ўз томонига оғдириб олди, «Реал»нинг режалари нега барбод бўлди ва испан юлдузи Каталония клубига айнан қандай янги нафас олиб киради?
«Таътил бўлмади, чунки танлов ҳал бўлаётганди»: Родрининг иқрори
Дунёнинг энг яхши яримҳимоячиси тилидан янграган трансфер тафсилотлари:
Бузилган ҳордиқ режалари: Жаҳон чемпионати баҳслари якунлангач, Родри камида икки-уч ҳафта футболдан узилиб, тўлиқ дам олишни кўзлаган эди, бироқ трансфер бозоридаги босим бунга йўл қўймади;
Икки гигант ўртасидаги чорраҳа: Бир томондан Флорентино Перес бошчилигидаги «Реал Мадрид», иккинчи томондан Ханси Флик қўл остида янги даврни бошлаётган «Барселона» футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун кураш олиб борди;
Руҳий босим ва қарор қабул қилиш: Родри ҳар икки томоннинг таклифларини синчковлик билан таҳлил қилиб, молиявий жиҳатларни эмас, фақатгина соф спорт манфаатлари ва ички мотивацияни биринчи ўринга қўйди.
«Реал Мадрид»ни рад этиш ва Флик-Деку жуфтлигининг маҳорати
Каталонияликларнинг устун келишига сабаб бўлган асосий омиллар:
Мадридга «йўқ» дейишнинг оғирлиги: «"Реал"дек буюк клубга рад жавобини бериш ҳақиқатан жуда қийин бўлди, айниқса улар музокаралар чоғида менга ўта илиқ ва самимий муносабатда бўлишганини ҳисобга олсак», — деди Родри;
Декунинг спорт лойиҳаси: Каталонияликлар спорт директори Деку ва германиялик бош мураббий Ханси Флик футболчига жамоа ўйин услуби тўлиқ унинг марказдаги етакчилиги атрофида қурилишини батафсил тушунтириб берди;
Футболчи сифатида ўсиш истаги: Родри қаерда каттароқ ютуқларга эриша олиши, қаерда янги тарихий ғалабалар сари ички чанқоғини қондириши ва ўз маҳоратини янги поғонага олиб чиқиши мумкинлигини ўйлаб, «Барса» вариантини танлади.
2030 йилгача янги эра: «Камп Ноу»нинг янги генерали
Родрининг «Барселона»га ўтиши ортидан юзага келадиган ўзгаришлар:
Олти йиллик стратегик битим: Футболчи ва клуб ўртасида 2030 йил ёзигача имзоланган узоқ йиллик шартнома «Барселона»нинг узоқ муддатли стратегик режалари Родри марказига қурилганини англатади;
Бускетсдан кейинги бўшлиққа чек: Серхио Бускетс клубни тарк этганидан буён марказдаги ҳимоявий мувозанатни тополмай қийналаётган каталонияликлар ниҳоят жаҳон футболидаги энг мукаммал таянч ўйинчисига эга бўлди;
Эль-Класико интригасининг янги чўққиси: Мадриднинг «Атлетико» клуби тарбияланувчиси ва «Манчестер Сити» афсонасининг «Барса» либосида «Сантьяго Бернабеу»га қадам қўйиши бўлажак классик қарама-қаршиликларни янада драматик ва муросасиз жангга айлантиради.
Родрининг ушбу тарихий қарори нафақат «Барселона»ни яна Европа тахти учун асосий даъвогарга айлантирди, балки жаҳон футболидаги энг йирик трансфер интригаларидан бирига якун ясади.
Сизнингча, Родрининг «Реал Мадрид»ни рад этиб, «Барселона»ни танлаши унинг фаолиятидаги энг тўғри қарор бўлдими ёки у Мадрид сафида кўпроқ совринларга эришиши мумкин эдими? Ханси Флик бошчилигидаги Родрили «Барса» 2030 йилгача Чемпионлар Лигасида нечта кубокни боши узра кўтара олади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболидаги ушбу сенсацион трансфер иқрори таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда «Барса» ва «Реал» мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…