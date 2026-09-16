"«Реал»га йўқ дейиш оғир бўлди, аммо": Родри нега «Барселона»ни танлаганини очиқлади

·38·Спорт
"«Реал»га йўқ дейиш оғир бўлди, аммо": Родри нега «Барселона»ни танлаганини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Родри «Реал Мадрид»нинг таклифини рад этиб, «Барселона»ни танлагани сабабларини «Mundo Deportivo» нашрига берган интервюсида очиқлади.
  • Унинг сўзларига кўра, «Барселона» спорт директори Деку ва бош мураббий Ханси Флик тақдим этган лойиҳа уни тўлиқ ишонтирган, гарчи «Реал Мадрид» ҳам унга илиқ муносабатда бўлган бўлса-да.
  • Натижада, Родри «кўк-анорранглилар» билан 2030 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартномага имзо чекди.

Жаҳон футболи трансфер бозорида портлаган энг шов-шувли бомбанинг парда орти сирлари ниҳоят расман ошкор бўлди. «Манчестер Сити» билан Европани забт этиб, Испания миллий терма жамоаси сафида қитъа чемпионига айланган сайёрамизнинг энг кучли таянч яримҳимоячиси Родри нега «Реал Мадрид»нинг таклифини рад этиб, принципиал рақиб — Каталониянинг «Барселона» клубини танлагани сабабларини баён қилди. Нуфузли «Mundo Deportivo» нашрига берган интервьюсида 28 ёшли юлдуз мундиалдан кейин хотиржам ҳордиқ чиқаришни режа қилгани, бироқ икки гранд ўртасидаги кескин пойга уни таътилсиз қолдириб, фаолиятидаги энг қийин танловни амалга оширишга мажбур қилганини тан олди.

Родрининг сўзларига кўра, гарчи Мадрид суперклуби унга ўта илиқ ва жиддий муносабат кўрсатган бўлса-да, «Барселона» спорт директори Деку ҳамда бош мураббий Ханси Флик тақдим этган лойиҳа уни тўлиқ ишонтирган. Оқибатда тажрибали футболчи «кўк-анорранглилар» билан 2030 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартномага имзо чекди. Хўш, Деку ва Флик Родрини қандай дастур билан ўз томонига оғдириб олди, «Реал»нинг режалари нега барбод бўлди ва испан юлдузи Каталония клубига айнан қандай янги нафас олиб киради?

«Таътил бўлмади, чунки танлов ҳал бўлаётганди»: Родрининг иқрори

Дунёнинг энг яхши яримҳимоячиси тилидан янграган трансфер тафсилотлари:

  • Бузилган ҳордиқ режалари: Жаҳон чемпионати баҳслари якунлангач, Родри камида икки-уч ҳафта футболдан узилиб, тўлиқ дам олишни кўзлаган эди, бироқ трансфер бозоридаги босим бунга йўл қўймади;

  • Икки гигант ўртасидаги чорраҳа: Бир томондан Флорентино Перес бошчилигидаги «Реал Мадрид», иккинчи томондан Ханси Флик қўл остида янги даврни бошлаётган «Барселона» футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун кураш олиб борди;

  • Руҳий босим ва қарор қабул қилиш: Родри ҳар икки томоннинг таклифларини синчковлик билан таҳлил қилиб, молиявий жиҳатларни эмас, фақатгина соф спорт манфаатлари ва ички мотивацияни биринчи ўринга қўйди.

«Реал Мадрид»ни рад этиш ва Флик-Деку жуфтлигининг маҳорати

Каталонияликларнинг устун келишига сабаб бўлган асосий омиллар:

  • Мадридга «йўқ» дейишнинг оғирлиги: «"Реал"дек буюк клубга рад жавобини бериш ҳақиқатан жуда қийин бўлди, айниқса улар музокаралар чоғида менга ўта илиқ ва самимий муносабатда бўлишганини ҳисобга олсак», — деди Родри;

  • Декунинг спорт лойиҳаси: Каталонияликлар спорт директори Деку ва германиялик бош мураббий Ханси Флик футболчига жамоа ўйин услуби тўлиқ унинг марказдаги етакчилиги атрофида қурилишини батафсил тушунтириб берди;

  • Футболчи сифатида ўсиш истаги: Родри қаерда каттароқ ютуқларга эриша олиши, қаерда янги тарихий ғалабалар сари ички чанқоғини қондириши ва ўз маҳоратини янги поғонага олиб чиқиши мумкинлигини ўйлаб, «Барса» вариантини танлади.

2030 йилгача янги эра: «Камп Ноу»нинг янги генерали

Родрининг «Барселона»га ўтиши ортидан юзага келадиган ўзгаришлар:

  • Олти йиллик стратегик битим: Футболчи ва клуб ўртасида 2030 йил ёзигача имзоланган узоқ йиллик шартнома «Барселона»нинг узоқ муддатли стратегик режалари Родри марказига қурилганини англатади;

  • Бускетсдан кейинги бўшлиққа чек: Серхио Бускетс клубни тарк этганидан буён марказдаги ҳимоявий мувозанатни тополмай қийналаётган каталонияликлар ниҳоят жаҳон футболидаги энг мукаммал таянч ўйинчисига эга бўлди;

  • Эль-Класико интригасининг янги чўққиси: Мадриднинг «Атлетико» клуби тарбияланувчиси ва «Манчестер Сити» афсонасининг «Барса» либосида «Сантьяго Бернабеу»га қадам қўйиши бўлажак классик қарама-қаршиликларни янада драматик ва муросасиз жангга айлантиради.

Родрининг ушбу тарихий қарори нафақат «Барселона»ни яна Европа тахти учун асосий даъвогарга айлантирди, балки жаҳон футболидаги энг йирик трансфер интригаларидан бирига якун ясади.

Сизнингча, Родрининг «Реал Мадрид»ни рад этиб, «Барселона»ни танлаши унинг фаолиятидаги энг тўғри қарор бўлдими ёки у Мадрид сафида кўпроқ совринларга эришиши мумкин эдими? Ханси Флик бошчилигидаги Родрили «Барса» 2030 йилгача Чемпионлар Лигасида нечта кубокни боши узра кўтара олади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболидаги ушбу сенсацион трансфер иқрори таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда «Барса» ва «Реал» мухлисларига улашинг!

РодриБарселонаРеал МадридХанси Флик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат Олимпиадаси: Гукеш 4-тахтага туширилди, Қосимжоновдан эса кутилмаган юриш!Шахмат Олимпиадаси: Гукеш 4-тахтага туширилди, Қосимжоновдан эса кутилмаган юриш!Бугун, 14:03Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олдиКриштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олдиБугун, 12:15Тарихий қарор ва рекорд: 2028 йилги УЕФА Суперкубок баҳси Остонада ўтказиладиТарихий қарор ва рекорд: 2028 йилги УЕФА Суперкубок баҳси Остонада ўтказиладиБугун, 10:19Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаБугун, 09:11«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очдиБугун, 06:56«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!Бугун, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?