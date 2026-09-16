Тошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этди
Тошкентдаги мактаб-интернат ётоқхонасининг тўртинчи қаватидан тушиб кетиб, оғир жароҳат олган ўқувчи 10 кунлик даволанишдан сўнг вафот этди. Бу ҳақда Бош прокуратура ахборот хизмати раҳбари Ҳаёт Шамсутдинов маълум қилган.
Қайд этилишича, Ш.Ж. исмли ўқувчи 10 кун аввал ётоқхонанинг тўртинчи қаватидан тушиб кетган. Оғир жароҳат олган ўқувчи шифохонага ётқизилиб, даволанган. Бироқ 15 сентябрь куни у вафот этган.
Маълум бўлишича, ўқувчи математика ва илмий йўналишдаги республика ҳамда халқаро танловларда совринли ўринларни эгаллаб келган.
Хусусан, жорий йилда Олмаота шаҳрида ўтказилган ёш тадқиқотчилар халқаро турнирида у иштирок этган жамоа биринчи ўринни эгаллаб, олтин медални қўлга киритган. Шунингдек, ўқувчи Саъди Сирожиддинов номидаги Республика математика турнирида ҳам совринли ўринлардан бирини эгаллаган.
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан Олмазор тумани прокуратураси томонидан терговга қадар текширув олиб борилмоқда. Ҳодисанинг барча тафсилотлари ўрганилмоқда.
Изоҳлар 0
…