Тошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этди

·4·Жамият
Тошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этди

Тошкентдаги мактаб-интернат ётоқхонасининг тўртинчи қаватидан тушиб кетиб, оғир жароҳат олган ўқувчи 10 кунлик даволанишдан сўнг вафот этди. Бу ҳақда Бош прокуратура ахборот хизмати раҳбари Ҳаёт Шамсутдинов маълум қилган.

Қайд этилишича, Ш.Ж. исмли ўқувчи 10 кун аввал ётоқхонанинг тўртинчи қаватидан тушиб кетган. Оғир жароҳат олган ўқувчи шифохонага ётқизилиб, даволанган. Бироқ 15 сентябрь куни у вафот этган.

Маълум бўлишича, ўқувчи математика ва илмий йўналишдаги республика ҳамда халқаро танловларда совринли ўринларни эгаллаб келган.

Хусусан, жорий йилда Олмаота шаҳрида ўтказилган ёш тадқиқотчилар халқаро турнирида у иштирок этган жамоа биринчи ўринни эгаллаб, олтин медални қўлга киритган. Шунингдек, ўқувчи Саъди Сирожиддинов номидаги Республика математика турнирида ҳам совринли ўринлардан бирини эгаллаган.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан Олмазор тумани прокуратураси томонидан терговга қадар текширув олиб борилмоқда. Ҳодисанинг барча тафсилотлари ўрганилмоқда.

Тошкент мактаб‑интернат ётоқхонасиШ.Ж. (ўқувчи)Олмаота ёш тадқиқотчилар халқаро турнириСаъди Сирожиддинов Республика математика турнири
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда йирик фильм суратга олинмоқда: Бугун иккита марказий кўча ёпилдиТошкентда йирик фильм суратга олинмоқда: Бугун иккита марказий кўча ёпилдиБугун, 09:0042 ёшли собиқ имом-хатиб болаларга диний дарс бераётганда наркотик таъсирида бўлганлиги аниқланди42 ёшли собиқ имом-хатиб болаларга диний дарс бераётганда наркотик таъсирида бўлганлиги аниқландиКеча, 22:09Ўз фарзандини уй ва машина сотиб олиш эвазига сотишга келишган ота-онага суд ҳукми эълон қилиндиЎз фарзандини уй ва машина сотиб олиш эвазига сотишга келишган ота-онага суд ҳукми эълон қилиндиКеча, 22:00Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)Кеча, 19:40«Хато қилдим»: Жасур Умиров сувдаги хавфли ҳаракати сабаб ИИВ ва ФВВ назоратига тушди«Хато қилдим»: Жасур Умиров сувдаги хавфли ҳаракати сабаб ИИВ ва ФВВ назоратига тушдиКеча, 19:15Фарғонада 1,5 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган ота-она қамалдиФарғонада 1,5 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган ота-она қамалдиКеча, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)