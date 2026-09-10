Зеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолди
Украина президенти Владимир Зеленскийни олиб кетаётган самолёт Молдовадан Норвегияга учишга тайёрланаётган вақтда дрон хавфи юзага келган. Бу ҳақда Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёре Норвегия давлат телерадиокомпанияси NRKга маълум қилди.
“Унинг самолёти Молдовадан учиб кетиши керак бўлган вақтда дрон билан тўқнашишига оз қолган. Бу у яшаб турган воқелик”, — деди Стёре.
Бироқ бош вазир дрон самолётга қанчалик яқинлашгани ёки унинг қаердан учирилгани ҳақида маълумот бермаган. Кейинчалик Норвегия бош вазири девонхонаси воқеага аниқлик киритиб, Молдова ҳаво ҳудудидаги дрон хавфи Зеленский самолётининг Ослога парвозини кечиктирганини билдирди. Самолётга дрон қанчалик яқин бўлгани ҳозирча номаълум.
Молдова расмийлари ҳам 8 сентябрь куни мамлакат ҳаво ҳудуди дрон хавфи сабаб вақтинча ёпилганини тасдиқлаган. Шу боис Кишинёв аэропортида бир нечта парвозлар кечиктирилган. Зеленскийнинг самолёти ҳам хавф бартараф этилганидан сўнг парвозни давом эттирган.
Хабарларга кўра, Молдова ҳаво ҳудудига кирган дронлардан бири мамлакатнинг Рышкань туманидаги далага қулаган ва ёнғинга сабаб бўлган. Яна бир дрон эса Румыния ҳаво ҳудудига кирган.
Украина президенти 8 сентябрь куни кечқурун Ослога етиб борган. У Норвегия қироли Ҳаральд V нинг дафн маросимида иштирок этган.
Ҳозирча дрон Зеленский самолётини атайлаб нишонга олгани ёки воқеа тасодифий бўлгани ҳақида расмий маълумот берилмаган. Украина томонидан келтирилган айрим маълумотларда эса Зеленский самолёти учун хавф даражаси Норвегия бош вазири баёнотидагидан бироз бошқача баҳоланган.
…