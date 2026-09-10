Зеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолди

·4·Дунё
Зеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолди

Украина президенти Владимир Зеленскийни олиб кетаётган самолёт Молдовадан Норвегияга учишга тайёрланаётган вақтда дрон хавфи юзага келган. Бу ҳақда Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёре Норвегия давлат телерадиокомпанияси NRKга маълум қилди.

“Унинг самолёти Молдовадан учиб кетиши керак бўлган вақтда дрон билан тўқнашишига оз қолган. Бу у яшаб турган воқелик”, — деди Стёре.

Бироқ бош вазир дрон самолётга қанчалик яқинлашгани ёки унинг қаердан учирилгани ҳақида маълумот бермаган. Кейинчалик Норвегия бош вазири девонхонаси воқеага аниқлик киритиб, Молдова ҳаво ҳудудидаги дрон хавфи Зеленский самолётининг Ослога парвозини кечиктирганини билдирди. Самолётга дрон қанчалик яқин бўлгани ҳозирча номаълум.

Молдова расмийлари ҳам 8 сентябрь куни мамлакат ҳаво ҳудуди дрон хавфи сабаб вақтинча ёпилганини тасдиқлаган. Шу боис Кишинёв аэропортида бир нечта парвозлар кечиктирилган. Зеленскийнинг самолёти ҳам хавф бартараф этилганидан сўнг парвозни давом эттирган.

Хабарларга кўра, Молдова ҳаво ҳудудига кирган дронлардан бири мамлакатнинг Рышкань туманидаги далага қулаган ва ёнғинга сабаб бўлган. Яна бир дрон эса Румыния ҳаво ҳудудига кирган.

Украина президенти 8 сентябрь куни кечқурун Ослога етиб борган. У Норвегия қироли Ҳаральд V нинг дафн маросимида иштирок этган.

Ҳозирча дрон Зеленский самолётини атайлаб нишонга олгани ёки воқеа тасодифий бўлгани ҳақида расмий маълумот берилмаган. Украина томонидан келтирилган айрим маълумотларда эса Зеленский самолёти учун хавф даражаси Норвегия бош вазири баёнотидагидан бироз бошқача баҳоланган.

ЗеленскийдронМолдоваНорвегиясамолётОслохавф
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқладиТрамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқладиБугун, 10:25Хитойда каналар орқали юқувчи янги хавфли вирус аниқланди...Хитойда каналар орқали юқувчи янги хавфли вирус аниқланди...Бугун, 10:21Турин аэропортида йўловчининг юкидан тимсоҳ боши топилдиТурин аэропортида йўловчининг юкидан тимсоҳ боши топилдиБугун, 10:09Трампнинг махсус вакиллари Киевдаги учрашувдан "даҳшат"га тушиб қайтдиТрампнинг махсус вакиллари Киевдаги учрашувдан "даҳшат"га тушиб қайтдиБугун, 10:06Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!Бугун, 08:32БРИКС саммити доирасидаги халқаро медиа-тур бошланди: Ўзбекистон делегацияси ДеҳлидаБРИКС саммити доирасидаги халқаро медиа-тур бошланди: Ўзбекистон делегацияси ДеҳлидаКеча, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада