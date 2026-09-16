Интернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистоннинг ўрни маълум бўлди
Ўзбекистон “Speedtest Global Index” рейтингида интернет тезлиги бўйича ўз кўрсаткичларини яхшилади. 2026 йил август ойида мамлакат ҳам мобил, ҳам симли интернет тезлиги бўйича уч поғонага юқорилади.
Speedtest маълумотларига кўра, август ойида Ўзбекистонда мобил интернетнинг ўртача юклаб олиш тезлиги 62,42 Мбит/с дан 65,27 Мбит/с гача ошган. Натижада мамлакат мобил интернет тезлиги бўйича жаҳон рейтингида 75-ўриндан 72-ўринга кўтарилган.
Шунингдек, 2026 йил бошидан буён мобил интернет тезлиги сезиларли ошган. Саккиз ой давомида ўртача юклаб олиш тезлиги 51,42 Мбит/с дан 65,27 Мбит/с гача етиб, 27 фоизга ўсган.
Симли интернет бўйича ҳам ижобий ўзгариш қайд этилган. Август ойида ўртача юклаб олиш тезлиги 94,23 Мбит/с дан 94,50 Мбит/с гача кўтарилган. Шу ҳисобига Ўзбекистон ушбу йўналишдаги жаҳон рейтингида 76-ўриндан 73-ўринга чиққан.
Бундан ташқари, Ўзбекистон МДҲ давлатлари орасида симли интернет тезлиги бўйича биринчи ўринда қайд этилган.
“Speedtest Global Index” мамлакатлардаги мобил ва симли интернет тезлигини мунтазам равишда баҳолаб, рейтингни ҳар ой янгилаб боради. Август ойидаги маълумотларга кўра, Ўзбекистоннинг мобил интернет бўйича ўртача тезлиги 65,27 Мбит/с, симли интернет бўйича эса 94,50 Мбит/с ни ташкил этган.
Изоҳлар 0
…