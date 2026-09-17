Ой юзасида улкан кратер пайдо бўлди

·4·Техно
Ой юзасида улкан кратер пайдо бўлди

NASA мутахассислари Ойда сўнгги йилларда Қуёш системасидаги энг йирик янги кратер ҳосил бўлганини аниқладилар. Диаметри тахминан 222 метрни ташкил этувчи ушбу улкан чуқурлик 2024 йилнинг баҳорида олти қаватли уйдек келадиган йирик коинот жисмининг қулаши оқибатида вужудга келган. «Макгетчин» деб номланган ушбу объект сайёрамиз табиий йўлдошининг илмий тадқиқотлари тарихида муҳим топилмалардан бирига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, тўқнашув содир бўлган пайтни ҳеч ким бевосита кузатмаган. Янги аномалия ортидан, яни ўтган йилнинг октябрь ойида Ойда 17 йилдан ортиқ вақт давомида тадқиқот олиб бораётган Лунар Реконнаиссансе Орбитер (ЛРО) космик аппарати суратлари орқали тасодифан топилган. Тасвирларни қайта ишлаш бўйича мутахассис Роберт Вагнер одатий маълумотлар сифатини текшириш чоғида глобал харитада қора ҳалқали ноодатий ёруғ доғни пайқаб қолган.

Тўқнашув вақти ва кўлами

Турли йилларда олинган суратларни таққослаш натижасида олимлар ҳалокат 2024 йилнинг 11 апрели ва 22 май оралиғида содир бўлганини аниқладилар. Йирик осмон жисми Ойнинг кўринадиган қисмининг шарқий қисмига келиб урилган. Ҳосил бўлган «Макгетчин» кратерининг чуқурлиги қарийб 43 метрга етади. Мазкур объект таниқли ой тадқиқотчиси Том Макгетчин шарафига номланди.

Мутахассисларнинг баҳолашича, бундай миқёсдаги тўқнашувлар Ойда юз йилда бир марта ёки ундан ҳам камроқ учрайди. Ой юзасининг юқори даражада заифлигига унинг амалда атмосфераси йўқлиги асосий сабаб бўлади. Ерда кичик коинот жисмлари атмосфера қатламига кирганда секинлашади, парчаланади ва кўпинча ёниб кетади. Ойда эса уларнинг сиртга етиб келишига деярли ҳеч нарса тўсқинлик қилмайди.

Илмий аҳамияти ва келажакдаги миссиялар

ЛРО аппарати иш бошлаганидан буён тадқиқотчилар камида мингта янги зарба кратерини ва космик жисмларнинг тушиши билан боғлиқ бошқа ўзгаришларни аниқлаган. Бироқ «Макгетчин» ўзининг ўлчамлари билан уларнинг аксариятидан сезиларли даражада устун туради. ЛРО аппаратига ўрнатилган Дивинер иссиқлик мосламаси ёрдамида олимлар қўшимча маълумотларга эга бўлишди ва кратер атрофида диаметри 6,4 километрлик улкан ҳудудни топишди.

Ушбу ҳудуд тунда атрофдагига нисбатан тахминан 9 даража совуқроқ эканлиги маълум бўлди. Кучли зарба ой реголитини сезиларли масофада юмшатиб юборгани сабабли, бўшашган тупроқ кундузи тўпланган иссиқликни ёмонроқ сақлайди ва қуёш ботгандан кейин тезроқ совийди. Бу каби кашфиётлар келгусида ой миссиялари учун, жумладан, роверлар ғилдиракларининг тупроқ билан ёпишишига таъсир қилиши нуқтаи назаридан амалий аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

ОйКосмосNASAАстрономияКратер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги миллиардлаб Android қурилмалар хавфсизлик янгиланишларисиз қолдиДунёдаги миллиардлаб Android қурилмалар хавфсизлик янгиланишларисиз қолдиКеча, 23:50Elon Muskнинг Ой шаҳри режасига физика қонунлари ғов бўлмоқдаElon Muskнинг Ой шаҳри режасига физика қонунлари ғов бўлмоқдаКеча, 22:54Samsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқдиSamsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқдиКеча, 21:20Байқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилдиБайқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилдиКеча, 20:27NASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказдиNASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказдиКеча, 19:58Онйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этдиОнйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этдиКеча, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади