Дунёдаги миллиардлаб Android қурилмалар хавфсизлик янгиланишларисиз қолди

·0·Техно
Дунёдаги миллиардлаб Android қурилмалар хавфсизлик янгиланишларисиз қолди

Жаҳон бўйлаб фаол фойдаланилаётган Android қурилмаларнинг деярли ярми Google компаниясининг мунтазам хавфсизлик ямоқларини олмайдиган операцион тизим версияларида ишламоқда. Кйберневс таҳлилларига кўра, гап потенциал равишда 1,5 миллиарддан ортиқ смартфон ва бошқа гаджетлар ҳақида кетмоқда, бу эса рақамли хавфсизлик борасида жиддий хавотирларни келтириб чиқаради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

СтатКоунтер агентлигининг 2026-йил август ойидаги маълумотларига кўра, Android 14 ва ундан янги версиялар бозордаги барча фаол қурилмаларнинг тахминан 56,7 фоизини ташкил қилади. Шу билан бирга, Android 13 тизими 14,75 фоиз, Android 12 — 10,07 фоиз, Android 11 — 8,31 фоиз улушга эга бўлиб, қолган қисми эса янада эскирган версиялар ҳиссасига тўғри келади.

Глобал кўлам ва эскириш жараёни

1,5 миллиард қурилма ҳақидаги баҳолаш тахминий бўлиб, у дунё бўйлаб 3,9 миллиард фаол Android-қурилмалар мавжудлиги ҳақидаги учинчи томон маълумотларига асосланади. Ҳатто Google компаниясининг ўзининг энг консерватив кўрсаткичи — дунёда 3 миллиарддан ортиқ фаол қурилма борлиги ҳисобга олинса ҳам, эскирган версиялардаги смартфонлар сони 1,3 миллиардга етиши мумкин.

2026-йил баҳорида Android 13 амалда асосий тизимли янгиланишлар сиклидан чиқиб кетди. Апрел ойидан бошлаб Google фақатгина Android 14, 15 ва 16 учун мунтазам тузатишлар чиқариб келаётган эди, сентябрь ойига келиб эса бу рўйхатга Android 17 ҳам қўшилди. Натижада миллионлаб фойдаланувчиларнинг қурилмалари расмий қўллаб-қувватлаш доирасидан ташқарида қолмоқда.

Хавфсизликдаги бўшлиқлар ва ҳимоя даражалари

Албатта, Android 13 ёки ундан эски версиялардаги смартфонлар бир зумда ишдан чиқмайди ёки дарҳол хавфли бўлиб қолмайди. Бироқ муаммо босқичма-босқич йиғилиб боради: янги заифликлар аниқлари билан уларнинг айримлари операцион тизим даражасида энди бартараф этилмайди ва бу хавфсизликка жиддий путур етказиши мумкин.

Долзарб Android хавфсизлик бюллетенларида муайян шароитларда имтиёзларни ошириш ёки четдан код бажариш имконини берувчи танқидий заифликлар мунтазам равишда аниқланиб туради. Бундай ҳужумларнинг айримлари фойдаланувчининг фаол ҳаракатларини ҳам талаб қилмаслиги мумкин. Шунга қарамай, эскирган смартфонлар бутунлай ҳимоясиз қолмайди.

Қўшимча ҳимоя механизмлари

Прожект Маинлине орқали Google Google Play хизмати орқали айрим тизимли компонентларни — тармоқ, мультимедиа ва криптографик қисмларни янгилаб туриш имкониятига эга. Бироқ бу механизм тўлақонли хавфсизлик ямоқларининг ўрнини боса олмайди ва операцион тизим ядроси, драйверлар ҳамда ишлаб чиқарувчи прошивкасидаги заифликларни бартараф эта олмайди.

Шунингдек, Google Play Протект иловаларни текшириб, айрим зарарли дастурларни аниқлашга ёрдам беради, лекин у ҳам операцион тизимнинг ўзидаги тизимли заифликларни тўғрилай олмайди. Шу боис мутахассислар хавфсизликни таъминлаш учун қурилма дастурий таъминотини ўз вақтида янгилаб бориш муҳимлигини таъкидлайдилар.

AndroidGoogleСмартфонХавфсизликТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Muskнинг Ой шаҳри режасига физика қонунлари ғов бўлмоқдаElon Muskнинг Ой шаҳри режасига физика қонунлари ғов бўлмоқдаКеча, 22:54Samsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқдиSamsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқдиКеча, 21:20Байқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилдиБайқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилдиКеча, 20:27NASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказдиNASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказдиКеча, 19:58Онйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этдиОнйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этдиКеча, 18:26Нанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкинНанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкинКеча, 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади