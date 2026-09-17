GeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилди

·0·Техно
GeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилди

ixbt.com нашрининг хабар қилишича, ноутбуклардаги GeForce RTX 50 Лаптоп график карталари имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириш имконияти пайдо бўлди. Дастурчи ЛевинАи-арч томонидан яратилган янги НвпврКонтрол воситаси мобил 3D-карталарнинг қувват чегараларини юқорига кўтаришга ёрдам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу лойиҳа дастлаб RTX 5070 Ти Лаптоп видео-картаси билан жиҳозланган Lenovo Легион Pro 5 Ген 10 ноутбуки асосида синовдан ўтказилган. Ушбу график чип сукут бўйича 115 В қувват чегарасига эга бўлиб, Дйнамик Боост технологияси ҳисобига унга яна 25 В қўшилиши мумкин эди.

Бироқ янги дастур ёрдамида муаллиф ушбу кўрсаткични нақд 180 Вгача, яни деярли 30 фоизга оширишга муваффақ бўлди. Бу каби ўзгаришлар мобил қурилмалар учун ўйинларда ва ресурс талаб қилувчи дастурларда сезиларли тезланишни таъминлаши мумкин.

Бошқа флагман моделлар учун ҳам имкониятлар мавжуд

Экспериментал тарзда RTX 5080 Лаптоп ҳамда RTX 5090 Лаптоп моделларини ҳам қўллаб-қувватлаш имконияти кўзда тутилган. Ушбу юқори унумдорликдаги график карталар учун қувват чегарасини 225 Вгача ошириш йўли топилган.

Ҳозирча кенг қамровли тест натижалари эълон қилинмаган бўлса-да, қувват кўрсаткичлари дастлабки ҳолатда қаттиқ чекланган ушбу карталар учун бундай сакраш унумдорликнинг сезиларли даражада ўсишига олиб келишини тахмин қилиш қийин эмас.

Шунга қарамай, мутахассислар фойдаланувчиларни эҳтиёт бўлишга чақирмоқда. Гап ноутбуклар ҳақида кетаётганлиги сабабли, қурилманинг совутиш тизими ва электр қуввати таминоти бундай юқори юкламаларга доц. беролмаслик хавфи ҳам мавжудлигини ёдда тутиш лозим.

GeForce RTXВидеокартаНоутбукУнумдорликТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ой юзасида улкан кратер пайдо бўлдиОй юзасида улкан кратер пайдо бўлдиБугун, 00:54Дунёдаги миллиардлаб Android қурилмалар хавфсизлик янгиланишларисиз қолдиДунёдаги миллиардлаб Android қурилмалар хавфсизлик янгиланишларисиз қолдиКеча, 23:50Elon Muskнинг Ой шаҳри режасига физика қонунлари ғов бўлмоқдаElon Muskнинг Ой шаҳри режасига физика қонунлари ғов бўлмоқдаКеча, 22:54Samsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқдиSamsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқдиКеча, 21:20Байқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилдиБайқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилдиКеча, 20:27NASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказдиNASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказдиКеча, 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади