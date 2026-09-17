GeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилди
ixbt.com нашрининг хабар қилишича, ноутбуклардаги GeForce RTX 50 Лаптоп график карталари имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириш имконияти пайдо бўлди. Дастурчи ЛевинАи-арч томонидан яратилган янги НвпврКонтрол воситаси мобил 3D-карталарнинг қувват чегараларини юқорига кўтаришга ёрдам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу лойиҳа дастлаб RTX 5070 Ти Лаптоп видео-картаси билан жиҳозланган Lenovo Легион Pro 5 Ген 10 ноутбуки асосида синовдан ўтказилган. Ушбу график чип сукут бўйича 115 В қувват чегарасига эга бўлиб, Дйнамик Боост технологияси ҳисобига унга яна 25 В қўшилиши мумкин эди.
Бироқ янги дастур ёрдамида муаллиф ушбу кўрсаткични нақд 180 Вгача, яни деярли 30 фоизга оширишга муваффақ бўлди. Бу каби ўзгаришлар мобил қурилмалар учун ўйинларда ва ресурс талаб қилувчи дастурларда сезиларли тезланишни таъминлаши мумкин.
Бошқа флагман моделлар учун ҳам имкониятлар мавжудЭкспериментал тарзда RTX 5080 Лаптоп ҳамда RTX 5090 Лаптоп моделларини ҳам қўллаб-қувватлаш имконияти кўзда тутилган. Ушбу юқори унумдорликдаги график карталар учун қувват чегарасини 225 Вгача ошириш йўли топилган.
Ҳозирча кенг қамровли тест натижалари эълон қилинмаган бўлса-да, қувват кўрсаткичлари дастлабки ҳолатда қаттиқ чекланган ушбу карталар учун бундай сакраш унумдорликнинг сезиларли даражада ўсишига олиб келишини тахмин қилиш қийин эмас.
Шунга қарамай, мутахассислар фойдаланувчиларни эҳтиёт бўлишга чақирмоқда. Гап ноутбуклар ҳақида кетаётганлиги сабабли, қурилманинг совутиш тизими ва электр қуввати таминоти бундай юқори юкламаларга доц. беролмаслик хавфи ҳам мавжудлигини ёдда тутиш лозим.
Изоҳлар 0
…