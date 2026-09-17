Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Лугано»
- Швейсария Суперлигасининг 4-туридан ўрин олган ўйинда «Санкт Галлен»ни 4:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Ушбу беллашувда ўзбекистонлик футболчи Беҳруз Каримов «Лугано» сафида дебют голини уриб, жамоасининг йирик ғалабасига ҳисса қўшди.
- Каримовнинг 36-дақиқада киритган голи «Лугано»нинг турнир жадвалида 22 очко билан пешқадамлигини сақлаб қолишига ёрдам берди.
Ўзбекистонлик футболчиларнинг Европа яшил майдонларидаги муваффақиятли одимлари янги тарихий саҳифа билан бойимоқда. Швейцария Суперлигасининг 4-туридан ўрин олган қолдирилган марказий баҳсда мамлакатнинг энг барқарор клуби бўлмиш «Лугано» ўз майдонида «Санкт Галлен»ни қабул қилиб, 4:1 ҳисобидаги қақшатқич ғалабани қўлга киритди. Ушбу беллашув миллий футболимиз ихлосмандлари учун чинакам байрамга айланди: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов «Лугано» сафида ўзининг дебют голини расмийлаштириб, жамоасининг йирик ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.
Ўйиннинг 36-дақиқасида рақиб дарвозасини ишғол қилган ҳамюртимиз жамоадошларини олдинга бошлади. Биринчи бўлимдаёқ 4 та тўп киритиб, масалани ҳал қилган мезбонлар танаффусдан сўнг ротацияга қўл уриб, Каримовни эҳтиёт чораси сифатида захирага олди. Ушбу ёрқин муваффақият туфайли «Лугано» очколари сонини 22 тага етказиб, Швейцария чемпионати турнир жадвалида мутлақ пешқадамликни сақлаб қолди. Хўш, Беҳруз Каримовнинг Европадаги голи унинг асосий таркибдаги ўрнини қандай мустаҳкамлайди, «Лугано» чемпионлик сари қандай илдамламоқда ва ўзбек ҳимоячисининг ўйинига швейцариялик мутахассислар қандай баҳо бермоқда?
«Биринчи бўлимдаги бўрон»: 4:1 ҳисобидаги йирик ғалаба тафсилоти
«Лугано» — «Санкт Галлен» учрашувининг голлар хроникаси:
Тезкор босим ва 1:0: Мезбонлар илк дақиқалардан ташаббусни қўлга олди — 4-дақиқадаёқ Эспиноса аниқ зарба билан ҳисобни очди;
Пилстромнинг дубли (14 ва 28-дақиқалар): Ҳужумчи Пилстром кетма-кет иккита чиройли гол уриб, 28-дақиқага келиб ҳисобни 3:0 кўринишига етказди ва рақиб мудофаасини шок ҳолатига туширди;
36-дақиқада Беҳруз Каримовнинг тарихий голи: Ҳамюртимиз позицион ҳужум ва стандарт вазиятдан унумли фойдаланиб, тўпни тўрга жойлади (4:0) ҳамда Швейцария Суперлигасидаги ўзининг илк голини нишонлади;
Меҳмонларнинг таскин берувчи голи: Иккинчи бўлимда хотиржам ҳаракат қилган мезбонлар дарвозасига 74-дақиқада «Санкт Галлен» аъзоси Ҳунзикер ягона жавоб тўпини киритди (4:1).
«Лугано»нинг жанг майдонига тушган асосий кучлари
Мезбонларнинг бошланғич таркиби ва амалга оширилган ўзгаришлар:
Бошланғич таркиб: Гебҳардт (дарвозабон), Пападопулос, Маи, Бичел, Бислими (Делкруа, 82), Гргич, дос Сантос, Чиминяни (Келвин, 82), Эспиноса, Беҳруз КАРИМОВ (Занноти, 46) ҳамда Пилстром;
Тактик ўзгариш: Иккинчи бўлим бошида бош мураббий ҳисобдаги катта фарқни ҳисобга олиб, муҳим кучларни асраш мақсадида Каримов ўрнига Заннотини майдонга туширди;
Ҳимоя ва ҳужум мутаносиблиги: «Лугано» қанот ҳимоячиларининг тезкорлиги ва яримҳимоядаги юқори сифат рақибнинг ҳар қандай режасини чиппакка чиқарди.
22 очко билан якка пешқадамлик: Ўзбек легионерининг Европа орзуси
Ушбу ғалабанинг стратегик аҳамияти ва истиқболлари:
Турнир жадвали чўққиси: Қолдирилган баҳсдаги ушбу йирик муваффақиятдан сўнг «Лугано» 22 очко жамғарган ҳолда энг яқин таъқибчиларидан узилиб, Швейцарияда чемпионлик учун бош даъвогар эканини исботламоқда;
Миллий терма жамоа учун хушхабар: Беҳруз Каримовнинг Европанинг юқори даражадаги чемпионатида гол уриши ва асосий таркибдан муқим жой олиши Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоя чизиғи учун улкан ютуқдир;
Еврокубоклардаги имконият: Мунтазам ўйин амалиёти ва сермаҳсуллик ўзбек ҳимоячисининг трансфер бозоридаги нархи кескин ошишига ва ТОП-5 чемпионатлар скаутларининг назарига тушишига йўл очади.
Беҳруз Каримовнинг Швейцария майдонидаги мазкур муваффақиятли қадами ўзбек футболи тарбияланувчилари қитъанинг исталган етакчи лигаларида тўп суришга ва натижа кўрсатишга тўлиқ қодир эканининг яққол исботи бўлди.
Сизнингча, Беҳруз Каримовнинг Швейцария Суперлигасидаги ёрқин ўйини ва дебут голи уни яқин келажакда Европанинг «кучли бешлик» клубларига йўл олишига трамплин бўла оладими? «Лугано» бу йил чемпионликни қўлга кирита оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерининг Европа майдонидаги ушбу қувончли муваффақияти таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…