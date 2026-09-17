Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди

·21·Спорт
Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Лугано»
  • Швейсария Суперлигасининг 4-туридан ўрин олган ўйинда «Санкт Галлен»ни 4:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Ушбу беллашувда ўзбекистонлик футболчи Беҳруз Каримов «Лугано» сафида дебют голини уриб, жамоасининг йирик ғалабасига ҳисса қўшди.
  • Каримовнинг 36-дақиқада киритган голи «Лугано»нинг турнир жадвалида 22 очко билан пешқадамлигини сақлаб қолишига ёрдам берди.

Ўзбекистонлик футболчиларнинг Европа яшил майдонларидаги муваффақиятли одимлари янги тарихий саҳифа билан бойимоқда. Швейцария Суперлигасининг 4-туридан ўрин олган қолдирилган марказий баҳсда мамлакатнинг энг барқарор клуби бўлмиш «Лугано» ўз майдонида «Санкт Галлен»ни қабул қилиб, 4:1 ҳисобидаги қақшатқич ғалабани қўлга киритди. Ушбу беллашув миллий футболимиз ихлосмандлари учун чинакам байрамга айланди: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов «Лугано» сафида ўзининг дебют голини расмийлаштириб, жамоасининг йирик ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.

Ўйиннинг 36-дақиқасида рақиб дарвозасини ишғол қилган ҳамюртимиз жамоадошларини олдинга бошлади. Биринчи бўлимдаёқ 4 та тўп киритиб, масалани ҳал қилган мезбонлар танаффусдан сўнг ротацияга қўл уриб, Каримовни эҳтиёт чораси сифатида захирага олди. Ушбу ёрқин муваффақият туфайли «Лугано» очколари сонини 22 тага етказиб, Швейцария чемпионати турнир жадвалида мутлақ пешқадамликни сақлаб қолди. Хўш, Беҳруз Каримовнинг Европадаги голи унинг асосий таркибдаги ўрнини қандай мустаҳкамлайди, «Лугано» чемпионлик сари қандай илдамламоқда ва ўзбек ҳимоячисининг ўйинига швейцариялик мутахассислар қандай баҳо бермоқда?

«Биринчи бўлимдаги бўрон»: 4:1 ҳисобидаги йирик ғалаба тафсилоти

«Лугано» — «Санкт Галлен» учрашувининг голлар хроникаси:

  • Тезкор босим ва 1:0: Мезбонлар илк дақиқалардан ташаббусни қўлга олди — 4-дақиқадаёқ Эспиноса аниқ зарба билан ҳисобни очди;

  • Пилстромнинг дубли (14 ва 28-дақиқалар): Ҳужумчи Пилстром кетма-кет иккита чиройли гол уриб, 28-дақиқага келиб ҳисобни 3:0 кўринишига етказди ва рақиб мудофаасини шок ҳолатига туширди;

  • 36-дақиқада Беҳруз Каримовнинг тарихий голи: Ҳамюртимиз позицион ҳужум ва стандарт вазиятдан унумли фойдаланиб, тўпни тўрга жойлади (4:0) ҳамда Швейцария Суперлигасидаги ўзининг илк голини нишонлади;

  • Меҳмонларнинг таскин берувчи голи: Иккинчи бўлимда хотиржам ҳаракат қилган мезбонлар дарвозасига 74-дақиқада «Санкт Галлен» аъзоси Ҳунзикер ягона жавоб тўпини киритди (4:1).

«Лугано»нинг жанг майдонига тушган асосий кучлари

Мезбонларнинг бошланғич таркиби ва амалга оширилган ўзгаришлар:

  • Бошланғич таркиб: Гебҳардт (дарвозабон), Пападопулос, Маи, Бичел, Бислими (Делкруа, 82), Гргич, дос Сантос, Чиминяни (Келвин, 82), Эспиноса, Беҳруз КАРИМОВ (Занноти, 46) ҳамда Пилстром;

  • Тактик ўзгариш: Иккинчи бўлим бошида бош мураббий ҳисобдаги катта фарқни ҳисобга олиб, муҳим кучларни асраш мақсадида Каримов ўрнига Заннотини майдонга туширди;

  • Ҳимоя ва ҳужум мутаносиблиги: «Лугано» қанот ҳимоячиларининг тезкорлиги ва яримҳимоядаги юқори сифат рақибнинг ҳар қандай режасини чиппакка чиқарди.

22 очко билан якка пешқадамлик: Ўзбек легионерининг Европа орзуси

Ушбу ғалабанинг стратегик аҳамияти ва истиқболлари:

  • Турнир жадвали чўққиси: Қолдирилган баҳсдаги ушбу йирик муваффақиятдан сўнг «Лугано» 22 очко жамғарган ҳолда энг яқин таъқибчиларидан узилиб, Швейцарияда чемпионлик учун бош даъвогар эканини исботламоқда;

  • Миллий терма жамоа учун хушхабар: Беҳруз Каримовнинг Европанинг юқори даражадаги чемпионатида гол уриши ва асосий таркибдан муқим жой олиши Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоя чизиғи учун улкан ютуқдир;

  • Еврокубоклардаги имконият: Мунтазам ўйин амалиёти ва сермаҳсуллик ўзбек ҳимоячисининг трансфер бозоридаги нархи кескин ошишига ва ТОП-5 чемпионатлар скаутларининг назарига тушишига йўл очади.

Беҳруз Каримовнинг Швейцария майдонидаги мазкур муваффақиятли қадами ўзбек футболи тарбияланувчилари қитъанинг исталган етакчи лигаларида тўп суришга ва натижа кўрсатишга тўлиқ қодир эканининг яққол исботи бўлди.

Сизнингча, Беҳруз Каримовнинг Швейцария Суперлигасидаги ёрқин ўйини ва дебут голи уни яқин келажакда Европанинг «кучли бешлик» клубларига йўл олишига трамплин бўла оладими? «Лугано» бу йил чемпионликни қўлга кирита оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерининг Европа майдонидаги ушбу қувончли муваффақияти таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Беҳруз КаримовЛуганоСанкт ГалленШвейцария Суперлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб бердиБугун, 06:25Олд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиОлд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиБугун, 06:19Сан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқаздиСан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқаздиБугун, 06:06Рафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташладиРафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташладиБугун, 06:03Жерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиЖерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиКеча, 23:2546-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозондиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда