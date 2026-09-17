Сан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқазди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Милан» ўз уйида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди, голлларни Доди Лукебакио ва Якуб Камински киритди.
- «Бенфика» майдон марказида прессингни яхши ушлаб, «Милан»нинг қанот ҳужумларини зарарсизлантирди.
- Европа лигасининг бошқа ўйинларида «Сандерленд»
- AZни, «Баер» «Селже»ни ютди, «Лион» эса «Андерлехт» устидан ғалаба қозонди.
УЕФА Европа лигасининг янги мавсуми биринчи турданоқ сенсацион тўқнашувлар, шов-шувли мағлубиятлар ва кутилмаган драмаларни тақдим этди. Турнинг марказий беллашувида Италиянинг машҳур «Милан» клуби ўз уйи — афсонавий «Сан-Сиро» стадионида Португалиянинг номдор жамоаси «Бенфика»ни қабул қилиб, 0:2 ҳисобидаги оғир мағлубиятга учради. Лиссабонликлар сафида Доди Лукебакио ва Якуб Камински томонидан киритилган голлар «россонери» мухлисларини шок ҳолатига туширди. Майдон эгалари Пулишич, Рабио ва Салемакерс каби юлдузларни иккинчи бўлимда захирадан жангга ташлаган бўлса-да, «Бенфика»нинг ишончли ҳимоясини ёриб ўтишнинг уддасидан чиқа олмади.
Европа майдонларидаги бошқа баҳсларда эса Англиянинг «Сандерленд» клуби Нидерландиянинг АЗ жамоасини пенальти эвазига тиз чўктирди, Германия чемпиони «Байер» Словениянинг «Селже»сини 2:0 ҳисобида доғда қолдирди, «Лион» эса Белгия сафаридан қийин ғалаба билан қайтди. Хўш, «Милан» нега ўз майдонида бу қадар ожиз кўринди, «Бенфика»нинг янги легионерлари Сан-Сирони қандай забт этди ва Европа лигасида 1-турдан сўнг кучлар нисбати қандай кўриниш олди?
«Сан-Сиродаги совуқ душ»: Лукебакио ва Каминскининг қаҳрамонлиги
Марказий учрашувнинг энг муҳим ва ҳал қилувчи воқеалари:
16-дақиқа (0:1): «Бенфика» учрашувни фаол бошлади ва Доди Лукебакио Мик Менян қўриқлаётган дарвозани ишғол қилиб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди;
53-дақиқа (0:2): Иккинчи бўлим бошида Якуб Камински миланликлар ҳимоясидаги қўпол хатони голга айлантириб, лиссабонликларнинг устунлигини мустаҳкамлади;
Бесамар ротация: «Милан» мураббийлар штаби вазиятни ўнглаш учун Пулишич, Салемакерс ва Рабиони майдонга ташлаган бўлса-да, Трубин дарвозасига йўл топилмади;
«Бенфика»нинг сафар триумфи: Португалия гранди Судаков, Палиния ва Дуран бошчилигидаги кучли таркиби билан Италиядан муҳим 3 очкони олиб кетди.
«Милан» — «Бенфика» тўқнашуви: Майдонга тушган таркиблар
Ҳар икки жамоа мураббийлари бошланғич дақиқалардан танлаган кучлар:
«Милан» таркиби: Менян (дарвозабон), Терраччано (Хила, 46), Де Винтер, Павлович, Яшари (Рабио, 73), Муса, Бартезаги (Салемакерс, 57), Хатчинсон (Пулишич, 46), Сиссе (Морейра, 57), Рамуш;
«Бенфика» таркиби: Трубин (дарвозабон), Банжаки, Чиркати, Араужу, Каруани, Эурснес (Баррейро, 70), Палиния, Лукебакио, Судаков (Престианни, 70), Камински, Дуран (Павлидис, 80);
Интизом ва тактика: «Бенфика» майдон марказида прессингни аъло даражада ушлаб, «Милан»нинг қанот ҳужумларини тўлиқ зарарсизлантирди.
Европа лигаси 1-турининг бошқа қайноқ натижалари
Қитъа стадионларида қайд этилган муҳим ҳисоблар:
«Андерлехт» — «Лион» (1:2): Францияликлар Нортой (8) ва Накамуранинг (22) тезкор голлари эвазига ғалабани нақд қилди; мезбонлардан Светковичнинг голи (61) натижани ўзгартира олмади;
«Байер» — «Селже» (2:0): Хаби Алонсо шогирдлари Сесларнинг автоголи (15) ҳамда Мединанинг аниқ зарбаси (74) билан хотиржам 3 очкога эга бўлди;
«Сандерленд» — АЗ (1:0): Инглиз клуби курашларга бой баҳсда 66-дақиқада Ле Фее томонидан амалга оширилган пенальти эвазига голландларни доғда қолдирди;
«Олимпиакос» — «Ягеллония» (2:1): Грецияликлар 20-дақиқада гол ўтказиб юборган бўлса-да, Гонсалес (43) ва Роман Яремчукнинг (84) ғалаба тўпи эвазига камбэк қайд этди;
«Штурм» — «Ренн» (0:0): Австрияда кечган мудофаавий баҳсда ҳисоб очилмади ва томонлар 1 очкодан бўлишиб олди.
Европа лигасининг янги мавсуми биринчи турданоқ фаворитлар учун осон сайр бўлмаслигини ва кубок йўлида ҳар бир хато қимматга тушишини намойиш этди.
Сизнингча, «Милан»нинг ўз уйида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериши шунчаки тасодифми ёки жамоа бу мавсумда Европа кубокларида чуқур инқирозга юз тутмоқдами? Хаби Алонсонинг «Байер»и ёки «Лион» бу мавсум Европа лигаси бош совринини қўлга киритишга асосий даъвогар бўла оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболининг қайноқ натижалари таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда «россонери» мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…