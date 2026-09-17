Сан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқазди

·34·Спорт
Сан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқазди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Милан» ўз уйида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди, голлларни Доди Лукебакио ва Якуб Камински киритди.
  • «Бенфика» майдон марказида прессингни яхши ушлаб, «Милан»нинг қанот ҳужумларини зарарсизлантирди.
  • Европа лигасининг бошқа ўйинларида «Сандерленд»
  • AZни, «Баер» «Селже»ни ютди, «Лион» эса «Андерлехт» устидан ғалаба қозонди.

УЕФА Европа лигасининг янги мавсуми биринчи турданоқ сенсацион тўқнашувлар, шов-шувли мағлубиятлар ва кутилмаган драмаларни тақдим этди. Турнинг марказий беллашувида Италиянинг машҳур «Милан» клуби ўз уйи — афсонавий «Сан-Сиро» стадионида Португалиянинг номдор жамоаси «Бенфика»ни қабул қилиб, 0:2 ҳисобидаги оғир мағлубиятга учради. Лиссабонликлар сафида Доди Лукебакио ва Якуб Камински томонидан киритилган голлар «россонери» мухлисларини шок ҳолатига туширди. Майдон эгалари Пулишич, Рабио ва Салемакерс каби юлдузларни иккинчи бўлимда захирадан жангга ташлаган бўлса-да, «Бенфика»нинг ишончли ҳимоясини ёриб ўтишнинг уддасидан чиқа олмади.

Европа майдонларидаги бошқа баҳсларда эса Англиянинг «Сандерленд» клуби Нидерландиянинг АЗ жамоасини пенальти эвазига тиз чўктирди, Германия чемпиони «Байер» Словениянинг «Селже»сини 2:0 ҳисобида доғда қолдирди, «Лион» эса Белгия сафаридан қийин ғалаба билан қайтди. Хўш, «Милан» нега ўз майдонида бу қадар ожиз кўринди, «Бенфика»нинг янги легионерлари Сан-Сирони қандай забт этди ва Европа лигасида 1-турдан сўнг кучлар нисбати қандай кўриниш олди?

«Сан-Сиродаги совуқ душ»: Лукебакио ва Каминскининг қаҳрамонлиги

Марказий учрашувнинг энг муҳим ва ҳал қилувчи воқеалари:

  • 16-дақиқа (0:1): «Бенфика» учрашувни фаол бошлади ва Доди Лукебакио Мик Менян қўриқлаётган дарвозани ишғол қилиб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди;

  • 53-дақиқа (0:2): Иккинчи бўлим бошида Якуб Камински миланликлар ҳимоясидаги қўпол хатони голга айлантириб, лиссабонликларнинг устунлигини мустаҳкамлади;

  • Бесамар ротация: «Милан» мураббийлар штаби вазиятни ўнглаш учун Пулишич, Салемакерс ва Рабиони майдонга ташлаган бўлса-да, Трубин дарвозасига йўл топилмади;

  • «Бенфика»нинг сафар триумфи: Португалия гранди Судаков, Палиния ва Дуран бошчилигидаги кучли таркиби билан Италиядан муҳим 3 очкони олиб кетди.

«Милан» — «Бенфика» тўқнашуви: Майдонга тушган таркиблар

Ҳар икки жамоа мураббийлари бошланғич дақиқалардан танлаган кучлар:

  • «Милан» таркиби: Менян (дарвозабон), Терраччано (Хила, 46), Де Винтер, Павлович, Яшари (Рабио, 73), Муса, Бартезаги (Салемакерс, 57), Хатчинсон (Пулишич, 46), Сиссе (Морейра, 57), Рамуш;

  • «Бенфика» таркиби: Трубин (дарвозабон), Банжаки, Чиркати, Араужу, Каруани, Эурснес (Баррейро, 70), Палиния, Лукебакио, Судаков (Престианни, 70), Камински, Дуран (Павлидис, 80);

  • Интизом ва тактика: «Бенфика» майдон марказида прессингни аъло даражада ушлаб, «Милан»нинг қанот ҳужумларини тўлиқ зарарсизлантирди.

Европа лигаси 1-турининг бошқа қайноқ натижалари

Қитъа стадионларида қайд этилган муҳим ҳисоблар:

  • «Андерлехт» — «Лион» (1:2): Францияликлар Нортой (8) ва Накамуранинг (22) тезкор голлари эвазига ғалабани нақд қилди; мезбонлардан Светковичнинг голи (61) натижани ўзгартира олмади;

  • «Байер» — «Селже» (2:0): Хаби Алонсо шогирдлари Сесларнинг автоголи (15) ҳамда Мединанинг аниқ зарбаси (74) билан хотиржам 3 очкога эга бўлди;

  • «Сандерленд» — АЗ (1:0): Инглиз клуби курашларга бой баҳсда 66-дақиқада Ле Фее томонидан амалга оширилган пенальти эвазига голландларни доғда қолдирди;

  • «Олимпиакос» — «Ягеллония» (2:1): Грецияликлар 20-дақиқада гол ўтказиб юборган бўлса-да, Гонсалес (43) ва Роман Яремчукнинг (84) ғалаба тўпи эвазига камбэк қайд этди;

  • «Штурм» — «Ренн» (0:0): Австрияда кечган мудофаавий баҳсда ҳисоб очилмади ва томонлар 1 очкодан бўлишиб олди.

Европа лигасининг янги мавсуми биринчи турданоқ фаворитлар учун осон сайр бўлмаслигини ва кубок йўлида ҳар бир хато қимматга тушишини намойиш этди.

Сизнингча, «Милан»нинг ўз уйида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериши шунчаки тасодифми ёки жамоа бу мавсумда Европа кубокларида чуқур инқирозга юз тутмоқдами? Хаби Алонсонинг «Байер»и ёки «Лион» бу мавсум Европа лигаси бош совринини қўлга киритишга асосий даъвогар бўла оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболининг қайноқ натижалари таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда «россонери» мухлисларига улашинг!

УЕФА Европа лигасиМиланБенфика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб бердиБугун, 06:25Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этдиБеҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 06:22Олд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиОлд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиБугун, 06:19Рафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташладиРафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташладиБугун, 06:03Жерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиЖерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиКеча, 23:2546-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозондиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда