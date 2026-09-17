Рафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона»
- Испания Ла Лигасининг 6-турида «Расинг»ни 7:2 ҳисобида мағлуб этди.
- Ушбу учрашувда Рафиня ҳет-трик қайд этиб, жамоасининг голларидан бирига айланди, Ламин Ямал эса сўнгги голни урди.
- Бу ғалаба «Барселона»га 18 очко олиб келди ва жамоа турнир жадвалида пешқадамликни мустаҳкамлади.
Испания Ла Лигасида ҳақиқий голлар ёмғири ва рақибларни аёвсиз маҳв этувчи «Барселона»нинг даҳшатли кучи намойиш этилди. Чемпионатнинг 6-тури доирасида ўз майдонида «Расинг» клубини қабул қилган Ханси Флик шогирдлари томошабинларга унутилмас футбол спектаклини тақдим этиб, рақибини 7:2 ҳисобидаги шармандали мағлубиятга учратди. Беллашувнинг мутлақ қаҳрамонига айланган бразилиялик вингер Рафинья рақиб дарвозасига 3 та тўп йўллаб, ҳет-трик қайд этган бўлса, учрашувнинг сўнгги нуқтасини жамоанинг асосий олтин боласи Ламин Ямал чиройли гол билан қўйди.
Шунингдек, ҳимоячи Жоау Канселу, рақиб футболчиси Вильялибренинг автоголи ҳамда захирадан баҳсга қўшилган Габриэль Жезуснинг аниқ зарбаси ҳисобни таблода рекорд даражага етказди. Ушбу ғалаба эвазига Каталония гранди 6 та турда 6 та ғалаба қайд этиб, 18 очко билан Ла Лига турнир жадвалида мутлақ пешқадамлигини мустаҳкамлаб олди. 7 очкоси бор «Расинг» эса кучли ўнталикда қолди. Хўш, Ханси Фликнинг ҳужумкор тизими нега бу қадар тўхтатиб бўлмас кучга айланди, Рафиньянинг фантастик формаси сири нимада ва бу мавсумда «Барселона»га Испанияда кимдир қаршилик кўрсата оладими?
«7:2 — Голлар корридаси»: Майдонда юз берган даҳшатли сценарий
Каталонияда кечган беллашувнинг голлар хроникаси:
8-дақиқа (1:0): Учрашувни тезкор босим билан бошлаган «Барселона» Жоау Канселунинг аниқ зарбаси эвазига жуда эрта ҳисобни очди;
Рафиньянинг бенефиси (25, 42, 67): Бразилиялик юлдуз 25 ва 67-дақиқаларда пенальтиларни бехато амалга оширган бўлса, 42-дақиқада очиқ ўйиндан гол уриб, фаолиятидаги энг ёрқин ҳет-триклардан бирига муаллифлик қилди;
Автогол ва меҳмонлар қаршилиги: «Расинг» сафида Гуйе (30) ва захирадан тушган Забири (65) тўп киритган бўлса-да, Вильялибренинг 36-дақиқадаги автоголи меҳмонлар руҳиятини синдирди;
Жезус ва Ямалнинг нуқтаси: 69-дақиқада Рафинья ўрнига тушган Габриэль Жезус 79-дақиқада ўз ҳисобини очди, 90-дақиқада эса Ламин Ямал ўзининг фиркан зарбаси билан ўйинга ҳашаматли якун ясади (7:2).
Майдонга тушган юлдузлар: «Барселона» ва «Расинг» таркиби
Ханси Флик ва рақиб мураббийи танлаган бошланғич ўйинчилар:
«Барселона» асосий таркиби: Жоан Гарсия (дарвозабон — 46-дақиқада Войцех Шесни тушди), Эрик Гарсия, Кристенсен, Жерар Мартин, Жоау Канселу (Балде, 78), Родри (Бернал, 61), Олмо, Педри (Гави, 61), Карим Адейеми, Рафинья (Жезус, 69) ҳамда Ламин Ямал;
«Расинг» сафи: Агирресабала (дарвозабон), Эрнандо, Фелипе, Ф.Гонсалес, Прати, Карикол, Канадес, Гуйе, Вильялибре (Висенте, 59), Арана (Забири, 59);
Таркиблар ротацияси: Флик учрашув тақдири ҳал бўлгач, Шесни, Гави, Бернал, Балде ва Жезус каби ўйинчиларга майдондан вақт бериб, жамоа кучини мукаммал бошқарди.
18 очколик мутлақ рекорд: Флик «Барса»сига тўхтов йўқ
Ушбу йирик ғалабанинг стратегик ва таҳлилий аҳамияти:
100 фоизлик натижа: Ла Лиганинг дастлабки 6 турида 6 та ғалаба — «кўк-анорранглилар» 18 очко жамғарган ҳолда энг яқин таъқибчиларидан узилиб кетмоқда;
Ҳужумкор машина: Ханси Флик келганидан сўнг жамоа ҳар бир баҳсда рақиб дарвозасига 3-4 тадан кам тўп урмаяпти, Рафинья ва Ямал дуэти эса Европанинг энг хавфли ҳужум жуфтлигига айланди;
«Расинг»нинг ҳолати: Жасурлик билан олдинга интилиб иккита тўп киритган бўлса-да, ҳимоядаги қўпол хатолар эвазига 7 та гол ўтказиб юборган меҳмонлар 7 очко билан турнир жадвалининг 10-поғонасида қолди.
«Барселона»нинг ушбу 7:2 ҳисобидаги фантастик ғалабаси Каталония клубининг жорий мавсумда нафақат Испания чемпионлигини ҳеч кимга бермасликка, балки Чемпионлар Лигасида ҳам бош даъвогар бўлишга тайёрлигини бутун дунёга кўрсатди.
Сизнингча, Ханси Флик қўл остидаги «Барселона» бу йил ўз рекордини янгилаб, 100 очколик довондан оша оладими ва Рафинья Ла Лиганинг бош тўпурарига айланадими? Захирадан тушиб гол урган Жезус ва сўнгги сонияда порлаган Ламин Ямалнинг ўйинига қандай баҳо берасиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Каталония клубининг ушбу голларга бой фантастик ғалабаси шарҳини барча «Барса» мухлислари ҳамда футбол ишқибозларига улашинг!
Изоҳлар 0
…