Олд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Юнайтед»
- Лига кубогининг 3-босқичида «Брайтон»га қарши ўйинда 2:0 ҳисобидаги устунликни қўлдан бой бериб, 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди.
- «Брайтон» захирадан фойдаланиш ва қарши ҳужумларда рақиб ҳимоясидаги бўшлиқларни самарали жазолаб, ғалабага эришди.
- Шу куни «Астон Вилла» «Ковентри»ни 3:1 ҳисобида, «Эвертон» эса «Вулверҳемптон»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди.
Англия Лига кубогининг 3-босқичида туннинг энг қайноқ сенсацияси ва ҳақиқий футбол триллери юз берди. «Олд Траффорд» стадионида «Брайтон»ни қабул қилган «Манчестер Юнайтед» ўйинни даҳшатли босим билан бошлаб, 10-дақиқага келиб 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олган эди. Бироқ бундай устунлик манкунианликларга қимматга тушди: «чайкалар» ақлбовар қилмас ирода ва тактик интизом кўрсатиб, кетма-кет учта тўп киритишди ҳамда 3:2 ҳисобидаги фантастик камбэкни амалга оширишди. Натижада «Манчестер Юнайтед» ўз мухлислари кўз ўнгида кубок мусобақаси билан шармандаларча хайрлашди.
Параллел кечган беллашувларда эса Унаи Эмери бошчилигидаги «Астон Вилла» сафарда «Ковентри»ни Тэмми Абраҳамнинг дубли эвазига 3:1 ҳисобида доғда қолдириб кейинги босқичга чиқди, Ливерпулда эса «Эвертон» Алкаразнинг 80-дақиқадаги голи туфайли «Вулверҳэмптон»ни минимал 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Хўш, «Манчестер Юнайтед» нега 10 дақиқада қўлга киритилган 2 та тўплик устунликни ҳимоя қила олмади, «Брайтон»нинг янги схемаси қандай портлади ва кубокдаги бу омадсизлик МЮ ичидаги муҳитга қандай таъсир кўрсатади?
«Олд Траффорддаги фалокат»: 2:0 дан 2:3 гача бўлган драма
«МЮ» — «Брайтон» қарама-қаршилигининг голлар хроникаси:
Тезкор иккита зарба (8 ва 10-дақиқалар): «Манчестер Юнайтед» беллашувни ажойиб бошлаб, 8-дақиқада Лэйси, орадан икки дақиқа ўтиб эса Мейсон Маунтнинг аниқ зарбаси билан ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
Биринчи бўлим сўнгидаги совуқ душ: 45-дақиқада Костулас ҳисобни қисқартириб, «чайкалар»га руҳий устунлик тақдим этди;
Гросс ва де Кёйпер қаҳрамонлиги: Иккинчи бўлимда тўлиқ устунликни қўлга олган меҳмонлар Паскаль Гросснинг 65-дақиқадаги голи билан мувозанатни тиклади, захирадан тушган Максим де Кёйпер эса 70-дақиқада ғалаба тўпини киритиб, якуний ҳисобни 2:3 кўринишига келтирди;
Кеч қолган ротация: 66-дақиқада Мбеумо, Зиркзее ва Майнунинг, 73-дақиқада эса Бруну Фернандешнинг майдонга тушиши манкунианликларни кубокдаги ҳалокатдан қутқариб қола олмади.
Лига кубоги жангчилари: «МЮ» ва «Брайтон» таркиблари
Мураббийлар ушбу кескин баҳсга ташлаган футболчилар:
«Манчестер Юнайтед» таркиби: Дарлоу (дарвозабон), Далот, Мазрауи, Маунт (Фернандеш, 73), Ҳевен, Лэйси (Мбеумо, 66), Лени Йоро, Андрей Сантос (Майну, 66), Юри Тилеманс, Маркус Рэшфорд, Беньямин Шешко (Зиркзее, 66);
«Брайтон» таркиби: Стил (дарвозабон), Аджам, Стрёйк, Гросс, Чема, Костулас, Коштинья, Боскали (Аяри, 74), О’Райли (Гомес, 66), Ялкуйе (де Кёйпер, 66), Вушкович;
Синф ва тактика: «Брайтон» захирадан фойдаланиш ва қарши ҳужумларда МЮнинг ҳимоя марказидаги бўшлиқларни шафқатсиз жазолади.
«Астон Вилла»дан маҳорат дарси ва «Эвертон»нинг иродаси
3-босқичнинг бошқа қизиқарли учрашувлари тафсилоти:
«Ковентри» — «Астон Вилла» (1:3): Бирмингем клуби сафида ҳужумчи Тэмми Абраҳам 7 ва 59-дақиқаларда дубл қайд этди, Росс Баркли эса 40-дақиқада гол урди; мезбонлардан Торпнинг 27-дақиқадаги жавоб голи ҳеч нарсани ўзгартирмади;
Абраҳам ва Баркли тандеми: «Вилла» ротацияга қарамай, юқори синф намойиш этиб, Лига кубогида соврин сари дадил қадам ташлади;
«Эвертон» — «Вулверҳэмптон» (1:0): Жек Грилиш асосий таркибда ҳаракат қилган муросасиз баҳсда 77-дақиқада захирадан тушган Карлос Алкараз орадан уч дақиқа ўтиб — 80-дақиқада баҳс тақдирини ҳал қилувчи ягона ғалаба тўпини киритди.
«Манчестер Юнайтед»нинг ўз уйида 2:0 ҳисобини бой бериб, Лига кубогидан эрта чиқиб кетиши жамоа ҳимоясидаги жиддий муаммолар ҳали ҳам бартараф этилмаганини ва клуб яна инқироз гирдобида қолиши мумкинлигини кўрсатди.
Сизнингча, «Манчестер Юнайтед»нинг 2:0 ҳисобида олдинда бора туриб ютқазишига мураббийнинг тактикаси сабаб бўлдими ёки футболчиларнинг хотиржамликка берилиши? Тэмми Абраҳам бошчилигидаги «Астон Вилла» бу йил кубокни боши узра кўтара оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Англия футболидаги ушбу драматик кеча таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда АПЛ мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…