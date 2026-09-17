Samsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқда

·31·Техно
Samsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung Galaxy S27 серияси учун нейротармоқ алгоритмлари ва аппарат тезлашувини бирлаштирган янги тасвирни қайта ишлаш тизимини ишлаб чиқмоқда.
  • Неурал Имагинг ва Висуал Маппинг технологиялари Galaxy S27 Pro ва Galaxy S27 Ultra моделларида қўлланилади, бу эса суратга олиш жараёнининг ўзида сунъий интеллектни интеграция қилиш имконини беради.
  • Ушбу янгиланишлар тунги суратга олиш, видео ёзиш, ҳисоблаш зуми ва телефотокамералар фаолиятини яхшилайди.

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси келгуси авлод флагман смартфонлари учун тубдан янги тасвирни қайта ишлаш тизимини ишлаб чиқмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги технологиялар нейротармоқ алгоритмлари ва аппарат тезлашувини ўзаро уйғунлаштирган ҳолда Galaxy S27 сериясидаги қурилмаларнинг сурат ва видео имкониятларини сезиларли даражада оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Неурал Имагинг ва Висуал Маппинг деб номланган илғор технологиялар келгусида Galaxy S27 Pro ҳамда Galaxy S27 Ultra моделларида татбиқ этилиши режалаштирилган. Гап оддийгина тайёр кадрларни кейинчалик қайта ишлаш ҳақида кетмаяпти, балки бутунлай янги ёндашув жорий этилмоқда.

Янги аппарат-дастурий конвеер

Samsung мутахассислари сунъий интеллект имкониятлари билан тасвирни қайта ишлаш воситаларини тўғридан-тўғри суратга олиш жараёнининг ўзида бирлаштирувчи ягона дастурий-аппарат конвеерини яратмоқда. Бу эса мобил суратга олиш сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Хусусан, янги технологиялар қаторига кирувчи Висуал Маппинг хусусияти кетма-кет олинган бир нечта кадрлар бўйича маълумотларни бир вақтнинг ўзида таҳлил қилишга ихтисослашган. Тизим ҳар бир кадрни алоҳида эмас, балки саҳна ва вақт давомидаги ўзгаришларни яхлит ҳисобга олган ҳолда қайта ишлайди.

Асосий йўналишлар ва келгусидаги режалар

Манбага кўра, мазкур инновацион ечимлар айниқса тунги суратга олиш жараёни, видео ёзиш сифати, ҳисоблаш зуми ҳамда телефотокамералар фаолиятида сезиларли ижобий ўзгаришларни келтириб чиқаради. Бироқ ҳозирги босқичда булар фақатгина ишлаб чиқариш жараёнидаги ички мақсадлар эканлиги ва серияли қурилмаларда қандай кўриниш олиши вақт ўтиб ойдинлашиши таъкидланмоқда.

Таъкидлаш жоизки, ушбу янги имкониятлар фақатгина энг қиммат Ultra моделининг эксклюзив хусусияти бўлиб қолмайди, балки Galaxy S27 Pro версиясида ҳам ўз аксини топади. Бу эса компаниянинг илғор технологияларни кенгроқ флагман қаторига татбиқ этиш ниятида эканини кўрсатади.

Мазкур маълумотларнинг тарқалишига сабаб бўлган Счрёдингер лақабли инсайдер аввалроқ Samsung Galaxy S26 Plus хусусиятларини аниқ фош этгани ҳамда iPhone нинг келгусидаги моделлари концепциясини биринчилардан бўлиб эълон қилгани билан танилган. Мутахассислар унинг маълумотларини технологик оламдаги муҳим хабарлардан бири сифатида баҳоламоқда.

SamsungGalaxy S27 UltraНеурал ИмагингВисуал МаппингСмартфон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиБугун, 20:57Oppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиOppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиБугун, 19:24Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиHuawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиБугун, 19:22Samsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқдаSamsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқдаБугун, 18:55Мобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташландиМобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташландиБугун, 18:25АҚШ халқаро ёрдамни жалб қилган ҳолда янги космик дастурни бошладиАҚШ халқаро ёрдамни жалб қилган ҳолда янги космик дастурни бошладиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади