Samsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung Galaxy S27 серияси учун нейротармоқ алгоритмлари ва аппарат тезлашувини бирлаштирган янги тасвирни қайта ишлаш тизимини ишлаб чиқмоқда.
- Неурал Имагинг ва Висуал Маппинг технологиялари Galaxy S27 Pro ва Galaxy S27 Ultra моделларида қўлланилади, бу эса суратга олиш жараёнининг ўзида сунъий интеллектни интеграция қилиш имконини беради.
- Ушбу янгиланишлар тунги суратга олиш, видео ёзиш, ҳисоблаш зуми ва телефотокамералар фаолиятини яхшилайди.
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси келгуси авлод флагман смартфонлари учун тубдан янги тасвирни қайта ишлаш тизимини ишлаб чиқмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги технологиялар нейротармоқ алгоритмлари ва аппарат тезлашувини ўзаро уйғунлаштирган ҳолда Galaxy S27 сериясидаги қурилмаларнинг сурат ва видео имкониятларини сезиларли даражада оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Неурал Имагинг ва Висуал Маппинг деб номланган илғор технологиялар келгусида Galaxy S27 Pro ҳамда Galaxy S27 Ultra моделларида татбиқ этилиши режалаштирилган. Гап оддийгина тайёр кадрларни кейинчалик қайта ишлаш ҳақида кетмаяпти, балки бутунлай янги ёндашув жорий этилмоқда.
Янги аппарат-дастурий конвеерSamsung мутахассислари сунъий интеллект имкониятлари билан тасвирни қайта ишлаш воситаларини тўғридан-тўғри суратга олиш жараёнининг ўзида бирлаштирувчи ягона дастурий-аппарат конвеерини яратмоқда. Бу эса мобил суратга олиш сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Хусусан, янги технологиялар қаторига кирувчи Висуал Маппинг хусусияти кетма-кет олинган бир нечта кадрлар бўйича маълумотларни бир вақтнинг ўзида таҳлил қилишга ихтисослашган. Тизим ҳар бир кадрни алоҳида эмас, балки саҳна ва вақт давомидаги ўзгаришларни яхлит ҳисобга олган ҳолда қайта ишлайди.
Асосий йўналишлар ва келгусидаги режаларМанбага кўра, мазкур инновацион ечимлар айниқса тунги суратга олиш жараёни, видео ёзиш сифати, ҳисоблаш зуми ҳамда телефотокамералар фаолиятида сезиларли ижобий ўзгаришларни келтириб чиқаради. Бироқ ҳозирги босқичда булар фақатгина ишлаб чиқариш жараёнидаги ички мақсадлар эканлиги ва серияли қурилмаларда қандай кўриниш олиши вақт ўтиб ойдинлашиши таъкидланмоқда.
Таъкидлаш жоизки, ушбу янги имкониятлар фақатгина энг қиммат Ultra моделининг эксклюзив хусусияти бўлиб қолмайди, балки Galaxy S27 Pro версиясида ҳам ўз аксини топади. Бу эса компаниянинг илғор технологияларни кенгроқ флагман қаторига татбиқ этиш ниятида эканини кўрсатади.
Мазкур маълумотларнинг тарқалишига сабаб бўлган Счрёдингер лақабли инсайдер аввалроқ Samsung Galaxy S26 Plus хусусиятларини аниқ фош этгани ҳамда iPhone нинг келгусидаги моделлари концепциясини биринчилардан бўлиб эълон қилгани билан танилган. Мутахассислар унинг маълумотларини технологик оламдаги муҳим хабарлардан бири сифатида баҳоламоқда.
Изоҳлар 0
…