«Уни буюк келажак кутмоқда!»: Килиан Мбаппе Ламин Ямал ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппе "Барселона" вингери Ламин Ямалнинг катта истеъдодга эга эканлигини ва унинг олдинда буюк фаолият кутаётганини таъкидлади.
- Ямал ушбу мавсумда 7 та ўйинда 8 та гол уриб, 4 та голли узатмани амалга оширди, бу эса уни "Трансфермаркт" томонидан 220 миллион еврога баҳоланиб, сайёранинг энг қиммат футболчиси деб эълон қилинишига олиб келди.
- Мбаппенинг бу баёноти "Эль Класико" доирасидаги рақобатга янги бир қизиқиш олиб кирмоқда.
Испания Ла Лигаси ва бутун жаҳон футболи тарихидаги энг кескин қарама-қаршиликлардан бири — «Эль Класико» рақобати эндиликда янги авлод юлдузларининг муросасиз дуэлига айланмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби суперюлдузи ва франциялик ҳужумчи Килиан Мбаппе ўзининг «Олтин тўп» йўлидаги асосий рақибларидан бири саналадиган «Барселона» вингери, испаниялик ёш вундеркинд Ламин Ямал ҳақида илк бор кенг қамровли ва самимий фикр билдирди. Нуфузли «Diario AS» нашрига эксклюзив интервью берган Мбаппе каталониялик 19 ёшли иқтидорга нисбатан ҳурматини яширмади: «Менимча, у жуда иқтидорли футболчи.
Унинг олдинда катта фаолият кутаётганини ҳис қиляпман. Унга барча яхшиликларни тилайман», — дея таъкидлади «қироллик клуби» тўпурари. Ҳақиқатан ҳам, бугунги кунда Ямал кўрсатаётган ўйин футбол оламини ларзага солмоқда: у ушбу мавсумда бор-йўғи 7 та учрашувда майдонга тушиб, нақд 8 та гол урди ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Бундай ақлбовар қилмас самарадорлик фонида нуфузли «Transfermarkt» портали Ямални 220 миллион еврога баҳолаб, уни расман сайёранинг энг қимматбаҳо футболчиси деб эълон қилди.
Хўш, Мбаппенинг ушбу баёноти ортида қандай руҳий босим ёки эҳтиром ётибди, 19 ёшли Ламин «Олтин тўп» сари пойгада француз юлдузидан ўзиб кета оладими ва бу икки даҳо тўқнашуви жаҳон футболига қандай янги интрига олиб келмоқда?
«Олдинда улкан карьера бор»: Мбаппенинг рақибига берган баҳоси
Килиан Мбаппенинг «Diario AS» нашрига берган асосий иқрори:
Истеъдодга юксак ҳурмат: Мбаппе ашаддий рақиб лагеридаги ёш вингернинг туғма маҳоратини очиқ эътироф этди ва унга профессионал муваффақият тилади;
Буюк келажак башорати: Франциялик форвард Ямални шунчаки бир мавсумлик юлдуз эмас, балки келгуси йилларда жаҳон футболини бошқарадиган даражадаги буюк ўйинчи бўлишини ҳис қилаётганини билдирди;
«Олтин тўп» рақобати: Иккала юлдуз ҳам йилнинг энг нуфузли якка тартибдаги соврини учун бош фаворитлар сифатида қаралмоқда;
Класико дипломатияси: Мадрид ва Каталония ўртасидаги кескинликка қарамай, Мбаппе шахсий рақобатда юксак спорт этикасини намойиш этди.
7 та ўйинда 12 та самарали ҳаракат: 19 ёшли вундеркинднинг космик статистикаси
Ламин Ямалнинг жорий мавсумдаги феноменал кўрсаткичлари:
8 та гол ва 4 та ассист: Барча мусобақалардаги бор-йўғи 7 та баҳсда 12 та голда бевосита иштирок этиб, ҳужум чизиғида тўхтатиб бўлмас кучга айланди;
19 ёшдаги етакчилик: Ханси Флик бошчилигидаги «Барселона»нинг бутун ҳужум схемаси айнан Ямалнинг қанотдаги тезкор дриблинглари ва кутилмаган паслари атрофида қурилмоқда;
Муросасиз барқарорлик: Ёш бўлишига қарамай, у нафақат Ла Лигада, балки Европанинг энг муҳим ареналарида ҳам бирдек натижа кўрсатмоқда.
220 миллион евро: Жаҳоннинг энг қимматбаҳо футболчиси
«Transfermarkt» ва бозор таҳлилчиларининг Ямал бўйича кўрсаткичлари:
Сайёрада 1-ўрин: Нуфузли портал Ламин Ямалнинг трансфер қийматини расман 220 миллион еврога баҳолаб, уни дунёнинг энг қиммат футболчиси деб эълон қилди;
Рекордларнинг янгиланиши: У ҳатто Мбаппе, Холанд ва Винисиус каби танилган суперюлдузларнинг нарх кўрсаткичларидан ҳам ўзиб кетди;
«Барселона»нинг тирик хазинаси: Каталонияликларнинг молиявий қийинчиликлари фонида Ламин жамоанинг энг дахлсиз ва бебаҳо активига айланди.
Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги ушбу билвосита дуэль Месси ва Роналду давридан сўнг жаҳон футболи соғиниб қолган чинакам буюк индивидуал рақобат эраси бошланаётганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, бу мавсум якунларига кўра «Олтин тўп» совринини қўлга киритишга ким ҳақлироқ — тажрибали Килиан Мбаппеми ёки 220 миллион евролик рекордчи Ламин Ямалми? 19 ёшли вундеркинднинг бу қадар порлаши «Барселона»ни яна Европа тахтига қайтара оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболидаги энг қайноқ рақобат таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…