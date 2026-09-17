«Темир интизом!»:«Реал» ичидагилар Жуд Беллингҳэмнинг ҳақиқий сирини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг «Реал» клуби футболчиси Жуд Беллингҳем машғулотлардан сўнг мунтазам равишда қўшимча машқларни бажаради ва жамоадаги энг интизомли ўйинчи сифатида тан олинган.
- Ушбу меҳнацеварлик унинг жорий мавсумдаги самарадорлигида акс этмоқда, чунки у 7 та ўйинда 3 та гол ва 3 та голли узатмага муаллифлик қилган.
- Беллингҳемнинг машғулотлардан кейинги машқлари Криштиану Роналдунинг Мадриддаги давридаги меҳнацеварлиги билан таққосланмоқда.
Мадриднинг «Реал» клуби сафида жаҳон футболи юлдузига айланиб улгурган 23 ёшли англиялик яримҳимоячи Жуд Беллингҳэмнинг жамоа ичидаги кундалик фаолияти ва феноменал жисмоний тайёргарлиги бўйича ҳайратланарли тафсилотлар маълум бўлди. Нуфузли спорт инсайдери, инглиз ва испан футболини яқиндан ёритувчи таниқли журналист Марио Кортегананинг клуб ичидаги ишончли манбаларга таяниб хабар беришича, Жуд Беллингҳэм «қироллик клуби» базасидаги ҳар бир умумий машғулот якунлангач, дам олиш ўрнига мунтазам равишда якка тартибда тренажёр залига кириб, қўшимча оғир юкламалар билан шуғулланишни одат тусига киритган.
«Қаймоқранглилар» ички муҳитида англиялик иқтидор соҳиби нафақат тактик маҳорати, балки жамоадаги энг қатъий ва намунали интизомга эга футболчи сифатида расман эътироф этилмоқда. Ушбу тинимсиз меҳнат ва максимал профессионализм эса унинг жорий мавсумдаги самарадорлигида яққол намоён бўлмоқда: Беллингҳэм ҳозирга қадар барча мусобақаларда жами 7 та учрашувда майдонга тушиб, 3 та гол урди ҳамда 3 та голли узатмага муаллифлик қилди. Ушбу муҳим фактлар Мадриднинг энг оғир тўқнашуви — 20 сентябрь куни Ла Лиганинг 7-туридан ўрин олган «Атлетико»га қарши сафар дербиси арафасида янграмоқда.
Хўш, Беллингҳэмнинг ушбу «роботлардек» меҳнат режими уни «Олтин тўп» поғонасига қандай яқинлаштирмоқда, Карло Анчелотти тизимида у нима учун алмаштириб бўлмас фигурага айланди ва бўлажак Мадрид дербисида «Атлетико» уни тўхтатиш учун қандай қурол топа олади?
«Ҳар куни қўшимча юк ва темир интизом»: Марио Кортегана фош қилган инсайд
Журналистнинг «Реал» базасидаги манбалари очиқлаган қизиқарли жиҳатлар:
Машғулотлардан кейинги тренажёр зали: Беллингҳэм жамоанинг умумий тактик ва жисмоний машқлари тугаганидан сўнг ҳеч қачон базани тарк этмайди, балки қўшимча тарзда куч ва чидамлиликни ошириш учун залда индивидуал шуғулланади;
«Қироллик клуби»нинг энг интизомли ўйинчиси: Клуб ички муҳити ва мураббийлар штаби 23 ёшли юлдузни жамоадаги профессионаллик ва интизом бўйича 1-рақамли намуна деб эълон қилди;
Криштиану Роналду услуби: Беллингҳэмнинг ўз организмига бундай юксак талабчанлик билан ёндашиши мутахассислар томонидан айнан Криштиану Роналдунинг Мадриддаги меҳнатсеварлик даври билан таққосланмоқда;
Мавсумдаги порлоқ старт: Интизом ўз самарасини бермоқда — Жуд мавсум бошидан бери 7 та баҳсда қатнашиб, 6 та самарали ҳаракатни (3 гол + 3 ассист) ўз ҳисобига ёзиб қўйди.
2023 йилдан бошланган эра ва «Метрополитано»даги катта синов
Англиялик яримҳимоячи фаолияти ва бўлажак марказий тўқнашув аҳамияти:
2023 йилдан буён чўққида: 2023 йил ёзида Дортмунднинг «Боруссия»сидан «Реал»га кўчиб ўтган Беллингҳэм биринчи кунларданоқ жаҳоннинг энг талабчан клубида етакчиликни ўз қўлига олди ва бир неча совринларни ютди;
20 сентябрда «Атлетико» билан дерби: Ла Лиганинг 7-турида «Реал» сафарда ашаддий рақиби «Атлетико» меҳмони бўлади;
Тошкент вақти: Ушбу шиддатли қарама-қаршилик 20 сентябрь куни Тошкент вақти билан 19:15 да старт олади;
Диего Симеоне учун асосий бош оғриғи: «Матрасчилар» ҳимояси учун жарима майдончасига кутилмаган тарзда ёриб кирувчи ва жисмонан бенуқсон Беллингҳэмни зарарсизлантириш бош вазифа бўлади.
Тактик таҳлил: Интизом юлдузликдан устун бўлганда
Спорт экспертларининг Беллингҳэмнинг ўйин услуби ва ҳолати бўйича хулосалари:
90 дақиқалик динамика: Қўшимча машғулотлар эвазига у майдонда 90 дақиқа давомида ҳам ҳимояда прессинг қилиш, ҳам ҳужумни якунлаш учун юқори тезлик ва чидамлиликни йўқотмайди;
Жароҳатларга қарши мустаҳкам қалқон: Мушакларни мунтазам тренажёр залида мустаҳкамлаш унга Ла Лига ва Чемпионлар Лигасининг оғир жисмоний тўқнашувларида жароҳатлардан ҳимояланиш имконини бермоқда;
Етакчилик руҳияти: Ёш бўлишига қарамай, ўз интизоми билан жамоадаги Винисиус, Мбаппе ва бошқа юлдузларни ҳам руҳлантира оладиган ҳақиқий майдон сардорига айланмоқда.
Жуд Беллингҳэмнинг ҳар кунлик тинимсиз қўшимча меҳнати «Реал» каби гранд жамоада чўққига чиқишдан кўра, ўша чўққида йиллар давомида қолиш учун фақат туғма истеъдоднинг ўзи етарли эмаслигини яққол исботламоқда.
Сизнингча, Жуд Беллингҳэм 20 сентябрь куни бўлиб ўтадиган «Атлетико»га қарши қизиқарли Мадрид дербисида гол ёки ассист билан «Реал»га ғалаба келтира оладими? Унинг машғулотлардан кейинги бундай фавқулодда интизоми уни келажакда замонамизнинг энг буюк яримҳимоячисига айлантирадими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Реал» юлдузининг парда ортидаги сирлари ҳақидаги ушбу қайноқ спорт таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…