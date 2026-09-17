«Навбаҳор» икки бор ҳисобда ортда қолиб, «Динамо» устидан иродали ғалабага эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 22-турида «Навбаҳор» ўз майдонида «Динамо»ни 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувда «Динамо» икки бор ҳисобда олдинда бўлган бўлса-да, Шоҳруҳ Абдураҳмоновнинг дубли ва Гиорги Жгереная ҳамда Абдураҳмоновнинг голлари эвазига мезбонлар ғалабага эришди.
- Ушбу ғалаба «Навбаҳор»га 44 очко тўплаб, турнир жадвалида 3-ўринни мустаҳкамлаш имконини берди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-тури доирасида водийда, Намангандаги «Марказий» стадионида миллионлар ўйини ихлосмандларига йилнинг энг ёрқин, драматик ва голларга бой беллашувларидан бири тақдим этилди. Чемпионлик ва кучли учлик йўлида муҳим очколарни жамғараётган «Навбаҳор» ўз мухлислари қаршисида Самарқанднинг муросасиз «Динамо» клубини қабул қилди. Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва шиддатли ҳужумкор руҳда старт олди: самарқандликлар сафида Азиз Амонов ва Жалолиддин Жумабоев ҳисобда икки бор олдинга чиқиб, мезбонларни мураккаб аҳволга солиб қўйди.
Бироқ наманганликлар чинакам ирода ва характер кўрсатиб, биринчи бўлимнинг ўзидаёқ учрашув тақдирини тубдан ўзгартириб юборди. Жамоа сафида Шоҳруҳ Абдураҳмонов дубль қайд этиб, ғалаба қаҳрамонига айланган бўлса, ҳимоячи Гиорги Жгереная ҳам муҳим голи билан тарози палласини мезбонлар фойдасига оғдирди. Натижада «Навбаҳор» 3:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритиб, очколарини 44 тага етказди ва турнир жадвалининг 3-поғонасидаги мавқеини мустаҳкамлади.
Хўш, биринчи бўлимдаги ушбу голлар ёмғири қандай юз берди, «Навбаҳор» медаллар учун пойгада фаворитга айланмоқдами ва мазкур очко йўқотишидан сўнг «Динамо»нинг Суперлигадаги аҳволи қай даражада қалтис бўлиб қолди?
«5 та гол ва икки томонлама камбэк»: Биринчи бўлимдаги даҳшатли драма хронологияси
«Марказий» стадионида кечган ўйинда голлар ва кескин бурилишлар тартиби:
7-дақиқа — Азиз Амоновнинг тезкор голи (0:1): «Динамо» меҳмондаги баҳсни агрессив бошлаб, самарқандликлар етакчиси ҳисобни очди ва наманганлик мухлисларни карахт қилиб қўйди;
21-дақиқа — Шоҳруҳ Абдураҳмоновнинг жавоби (1:1): Босимни кучайтирган «лочинлар» сафида Абдураҳмонов мувозанатни тиклаб, стадионни жунбушга келтирди;
25-дақиқа — Жалолиддин Жумабоевдан совуқ душ (1:2): Орадан атиги 4 дақиқа ўтиб, «Динамо» ҳимоячиси Жумабоев рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланиб, жамоасини иккинчи бор олдинга олиб чиқди;
39-дақиқа — Жгеренаянинг муҳим зарбаси (2:2): Таслим бўлишни истамаган мезбонлар стандарт вазиятдан сўнг грузиялик легионер Гиорги Жгеренаянинг аниқ зарбаси билан яна ҳисобни тенглаштирди;
41-дақиқа — Абдураҳмоновнинг ғалаба дубли (3:2): Икки дақиқа ўтар-ўтмас Шоҳруҳ Абдураҳмонов ўзининг иккинчи тўпини рақиб тўрига жойлаб, «Навбаҳор»нинг фантастик камбэкига нуқта қўйди.
Суперлига турнир жадвали: 3-ўриндаги қадам ва «Динамо»нинг инқирози
22-тур баҳси якуни бўйича жамоаларнинг эгаллаган позициялари:
«Навбаҳор» (44 очко, 3-ўрин): Муҳим уч очкони нақд қилган наманганликлар бронза медаллари ва Осиё Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашда таъқибчилари билан орадаги фарқни сақлаб қолди;
«Динамо» (30 очко, 9-ўрин): Вадим Абрамов шогирдлари шиддатли қаршилик кўрсатишига қарамай, навбатдаги мағлубиятни қабул қилиб олди ва жадвалнинг иккинчи ярмида хавфли зонага яқин турибди;
Қўполлик ва сариқ карточкалар: Муросасиз кечган баҳсда ҳакам томонидан жами 6 нафар футболчига, жумладан мезбонлар дарвозабони Ўткир Юсупов ва Жгеренаяга сариқ карточкалар кўрсатилди.
Тактик таҳлил: Мезбонлар иродаси ва захира кучларининг роли
Мутахассисларнинг 3:2 ҳисобидаги беллашув бўйича хулосалари:
Абдураҳмоновнинг юлдузли они: Марказий яримҳимоя ва ҳужум оралиғида фаол ҳаракат қилган Шоҳруҳ Абдураҳмонов рақиб жарима майдони ичида юқори инстинкт намойиш этиб, ўйин тақдирини бир ўзи ҳал қилди;
Иккинчи бўлимдаги эҳтиёткорлик: 5 та гол урилган биринчи бўлимдан фарқли ўлароқ, танаффусдан кейин наманганликлар ҳимояга эътибор қаратиб, Алекс Фернандес, Ҳусайн Норчаев ва Асадбек Раҳимжонов каби ўйинчилар ёрдамида ҳисобни сақлаб қолиш тактикасини муваффақиятли қўллади;
«Динамо» ҳимоясидаги парокандалик: Ҳужумда 2 та тўп киритишга эришган самарқандликларнинг мудофаа чизиғи 4 дақиқа ичида 2 та гол ўтказиб юбориб, қўлга киритилган устунликни осонгина бой берди.
Намангандаги «Марказий» стадионида намойиш этилган ушбу супертриллер Суперлиганинг жорий мавсуми ҳар бир турда чинакам драматик интрига ва юксак ҳиссиётларни тақдим этаётганини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, «Навбаҳор» бундай ҳужумкор ва иродали ўйин билан Суперлига мавсумини совринли ўринларда якунлай оладими? «Динамо»нинг икки бор олдинда бориб мағлуб бўлишига жамоанинг тактик хатоси сабабми ёки «Навбаҳор» мухлисларининг олқиши ва босимими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу голларга бой қайноқ триллер тафсилотларини барча миллий футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…