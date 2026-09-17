Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўлади

·11·Техно
Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Huawei Мате 90 Pro Max флагмани 1/1,28 дюймли 50 мегапикселли асосий сенсор, ўзгарувчан диафрагма ва Ред Maple тизимининг янги авлоди билан жиҳозланади.
  • Қурилма 200 мегапикселли перископ телефонокамера ҳамда тўрт каррали оптик яқинлаштириш имконини берувчи СмартСенс SCC85XS датчиги билан таъминланиши тахмин қилинмоқда.
  • Шунингдек, смартфоннинг ўзига хос хусусияти сифатида "суперташқи обектив" ҳамда икки қатламли OLED-дисплей кутилмоқда.

Хитойлик инсайдерлар интернетда Huawei компаниясининг бўлажак флагмани — Huawei Мате 90 Pro Max ҳақида янги ва қизиқарли тафсилотларни ошкор қилишди. Жорий йилнинг октябрь ойида тақдим этилиши кутилаётган ушбу илғор қурилма мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши ва камераси бўйича жиддий янгиланишларни тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, таниқли ва нуфузли Digital Chat Station тахаллусли инсайдер Huawei Мате 90 Pro Max моделининг асосий модули 1/1,28 дюймли оптик форматдаги 50 мегапикселли сенсор билан жиҳозланишини маълум қилди. Мазкур модулга РЙЙБ пикселлар тартиби, ўзгарувчан диафрагма, нурларга қарши курашиш технологияси ҳамда тасвирларни қайта ишлашга мўлжалланган Ред Maple тизимининг янги авлоди ҳамроҳлик қилади.

Илғор зум имкониятлари ва янги линзалар

Смартфоннинг энг асосий эътибор қаратиладиган жиҳатларидан бири бу унинг масофадан суратга олиш имкониятлари бўлади. Қурилма 1/1,28 дюймли йирик сенсорга эга 200 мегапикселли перископ телефонокамера билан таъминланиши тахмин қилинмоқда. Эҳтимол, бу ерда 83 дБ гача динамик диапазонни қўллаб-қувватловчи Хитойда ишлаб чиқарилган СмартСенс SCC85XS датчиги қўлланилади. Бу фойдаланувчиларга сифатни йўқотмаган ҳолда тўрт каррали оптик яқинлаштириш имконини беради.

Бошқа бир инсайдер — Смарт Пикачу эса ўз навбатида олдинги авлоддаги каби иккита телефонокамерадан иборат тизим бўлиши, бироқ унинг оптик зуми 10 карагача етишини таъкидлаган. Шунингдек, янги флагманнинг энг ўзига хос ва кутилмаган хусусиятларидан бири махсус ташқи объектив бўлиши кутилмоқда. Digital Chat Station уни "суперташқи объектив" деб атаб, бу аксессуар смартфоннинг фотографик имкониятларини кескин кенгайтиришини айтмоқда, бироқ унинг қандай бириктирилиши ҳозирча сир сақланмоқда.

Дисплей ва унумдорлик

Смартфоннинг ташқи кўриниши ва ички имкониятлари борасида ҳам айрим маълумотлар маълум қилинган. Хусусан, Huawei Мате 90 Pro Max икки қатламли тузилишга эга янги авлод OLED-дисплейи билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бундан ташқари, махфий маълумотларни бегона кўзлардан ҳимоя қилиш мақсадида экраннинг кўриш бурчакларини чеклайдиган махсус версия ёки опсия ҳам таклиф этилиши мумкин.

Аппарат платформаси сифатида Кирин 9050 Pro процессори танланиши кутилмоқда. Дизайн борасида эса компания анъанага содиқ қолган ҳолда, блок камеранинг ўзига хос ҳалқа шаклидаги кўринишини сақлаб қолади.

HuaweiМате 90 Pro MaxСмартфонларТехнологияларЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаSamsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаБугун, 20:25Oppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиOppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиБугун, 19:24Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиHuawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиБугун, 19:22Samsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқдаSamsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқдаБугун, 18:55Мобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташландиМобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташландиБугун, 18:25АҚШ халқаро ёрдамни жалб қилган ҳолда янги космик дастурни бошладиАҚШ халқаро ёрдамни жалб қилган ҳолда янги космик дастурни бошладиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади