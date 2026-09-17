Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Huawei Мате 90 Pro Max флагмани 1/1,28 дюймли 50 мегапикселли асосий сенсор, ўзгарувчан диафрагма ва Ред Maple тизимининг янги авлоди билан жиҳозланади.
- Қурилма 200 мегапикселли перископ телефонокамера ҳамда тўрт каррали оптик яқинлаштириш имконини берувчи СмартСенс SCC85XS датчиги билан таъминланиши тахмин қилинмоқда.
- Шунингдек, смартфоннинг ўзига хос хусусияти сифатида "суперташқи обектив" ҳамда икки қатламли OLED-дисплей кутилмоқда.
Хитойлик инсайдерлар интернетда Huawei компаниясининг бўлажак флагмани — Huawei Мате 90 Pro Max ҳақида янги ва қизиқарли тафсилотларни ошкор қилишди. Жорий йилнинг октябрь ойида тақдим этилиши кутилаётган ушбу илғор қурилма мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши ва камераси бўйича жиддий янгиланишларни тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, таниқли ва нуфузли Digital Chat Station тахаллусли инсайдер Huawei Мате 90 Pro Max моделининг асосий модули 1/1,28 дюймли оптик форматдаги 50 мегапикселли сенсор билан жиҳозланишини маълум қилди. Мазкур модулга РЙЙБ пикселлар тартиби, ўзгарувчан диафрагма, нурларга қарши курашиш технологияси ҳамда тасвирларни қайта ишлашга мўлжалланган Ред Maple тизимининг янги авлоди ҳамроҳлик қилади.
Илғор зум имкониятлари ва янги линзаларСмартфоннинг энг асосий эътибор қаратиладиган жиҳатларидан бири бу унинг масофадан суратга олиш имкониятлари бўлади. Қурилма 1/1,28 дюймли йирик сенсорга эга 200 мегапикселли перископ телефонокамера билан таъминланиши тахмин қилинмоқда. Эҳтимол, бу ерда 83 дБ гача динамик диапазонни қўллаб-қувватловчи Хитойда ишлаб чиқарилган СмартСенс SCC85XS датчиги қўлланилади. Бу фойдаланувчиларга сифатни йўқотмаган ҳолда тўрт каррали оптик яқинлаштириш имконини беради.
Бошқа бир инсайдер — Смарт Пикачу эса ўз навбатида олдинги авлоддаги каби иккита телефонокамерадан иборат тизим бўлиши, бироқ унинг оптик зуми 10 карагача етишини таъкидлаган. Шунингдек, янги флагманнинг энг ўзига хос ва кутилмаган хусусиятларидан бири махсус ташқи объектив бўлиши кутилмоқда. Digital Chat Station уни "суперташқи объектив" деб атаб, бу аксессуар смартфоннинг фотографик имкониятларини кескин кенгайтиришини айтмоқда, бироқ унинг қандай бириктирилиши ҳозирча сир сақланмоқда.
Дисплей ва унумдорликСмартфоннинг ташқи кўриниши ва ички имкониятлари борасида ҳам айрим маълумотлар маълум қилинган. Хусусан, Huawei Мате 90 Pro Max икки қатламли тузилишга эга янги авлод OLED-дисплейи билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бундан ташқари, махфий маълумотларни бегона кўзлардан ҳимоя қилиш мақсадида экраннинг кўриш бурчакларини чеклайдиган махсус версия ёки опсия ҳам таклиф этилиши мумкин.
Аппарат платформаси сифатида Кирин 9050 Pro процессори танланиши кутилмоқда. Дизайн борасида эса компания анъанага содиқ қолган ҳолда, блок камеранинг ўзига хос ҳалқа шаклидаги кўринишини сақлаб қолади.
Изоҳлар 0
…