Бегона инсонларни қучоқлаб, америкалик аёл катта даромад топмоқда

·3·Дунё
Бегона инсонларни қучоқлаб, америкалик аёл катта даромад топмоқда

АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида яшовчи Элла Лав оддий касбидан воз кечиб, инсонлар ўртасидаги жисмоний яқинликка асосланган ғайриоддий бизнесни йўлга қўйди. У профессионал қучоқлаш хизматини кўрсатиб, бу орқали йилига сезиларли даромад олишини айтган.

Элла аввал ўқитувчи бўлиб ишлаган. Кейинчалик эса инсонларга хавфсиз ва келишилган чегаралар доирасида қучоқлаш орқали илиқлик ҳиссини тақдим этишни касбга айлантирган.

Унинг маълум қилишича, омадли йилларда даромади 100 минг долларгача етади. Ўртача йиллик тушуми эса тахминан 60 минг доллар атрофида бўлади.

Хизматдан фойдаланувчилар билан ҳар бир сессиядан олдин аниқ қоидалар белгиланади. Жараён давомида шахсий чегараларга қатъий амал қилиниб, хизмат фақат олдиндан келишилган доирада кўрсатилади.

Элланинг айтишича, бундай учрашувлар айрим инсонларга хавфсиз муҳитда жисмоний яқинлик ва илиқ мулоқот ҳиссини туйиш имконини беради.

Ғайриоддий касб орқали даромад топаётган америкалик аёлнинг ҳикояси инсонлар ҳатто одатий қарашларга сиғмайдиган хизматларни ҳам талабга мос бизнесга айлантира олишини кўрсатмоқда.

Элла ЛавНью-Йоркпрофессионал қучоқлашқучоқлаш бизнес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар Непал ва Тибетдаги даҳшатли фожианинг асл сабабини очиқладиОлимлар Непал ва Тибетдаги даҳшатли фожианинг асл сабабини очиқладиБугун, 16:2540 сантиметр сув ичида тўй! Тўйга келган меҳмонларнинг кейинги ҳаракати барчани ҳайратга солди40 сантиметр сув ичида тўй! Тўйга келган меҳмонларнинг кейинги ҳаракати барчани ҳайратга солдиБугун, 12:34Табассум ортидаги қопқон: Россияда мигрантларни пора билан қўлга олишнинг янги тузоғиТабассум ортидаги қопқон: Россияда мигрантларни пора билан қўлга олишнинг янги тузоғиБугун, 07:50Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?Бугун, 07:29Ватиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилдиВатиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилдиКеча, 21:55Ҳожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётдиҲожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётдиКеча, 21:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди