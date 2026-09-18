Бегона инсонларни қучоқлаб, америкалик аёл катта даромад топмоқда
АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида яшовчи Элла Лав оддий касбидан воз кечиб, инсонлар ўртасидаги жисмоний яқинликка асосланган ғайриоддий бизнесни йўлга қўйди. У профессионал қучоқлаш хизматини кўрсатиб, бу орқали йилига сезиларли даромад олишини айтган.
Элла аввал ўқитувчи бўлиб ишлаган. Кейинчалик эса инсонларга хавфсиз ва келишилган чегаралар доирасида қучоқлаш орқали илиқлик ҳиссини тақдим этишни касбга айлантирган.
Унинг маълум қилишича, омадли йилларда даромади 100 минг долларгача етади. Ўртача йиллик тушуми эса тахминан 60 минг доллар атрофида бўлади.
Хизматдан фойдаланувчилар билан ҳар бир сессиядан олдин аниқ қоидалар белгиланади. Жараён давомида шахсий чегараларга қатъий амал қилиниб, хизмат фақат олдиндан келишилган доирада кўрсатилади.
Элланинг айтишича, бундай учрашувлар айрим инсонларга хавфсиз муҳитда жисмоний яқинлик ва илиқ мулоқот ҳиссини туйиш имконини беради.
Ғайриоддий касб орқали даромад топаётган америкалик аёлнинг ҳикояси инсонлар ҳатто одатий қарашларга сиғмайдиган хизматларни ҳам талабга мос бизнесга айлантира олишини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…