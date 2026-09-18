Олимлар Непал ва Тибетдаги даҳшатли фожианинг асл сабабини очиқлади

·52·Дунё
Олимлар Непал ва Тибетдаги даҳшатли фожианинг асл сабабини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Непал ва Тибетдаги фожиали музлик кўчиши инсоният фаолияти натижасида юзага келган глобал иқлим ўзгариши ва минтақадаги ҳароратнинг кескин кўтарилиши оқибатидир.
  • Олимларнинг аниқлашича, кўп асрлик музликлар эриши натижасида ингичкалашиб, мустаҳкамлигини йўқотган ва бу улкан кўчкиларга сабаб бўлган.
  • Иқлим ўзгаришининг таъсири тоғли ҳудудларда 2-3 баробар тезроқ сезилмоқда ва бундай фалокатлар хавфи ошган.

Жорий йилнинг август ойида Непал ва Тибет чегараларида юз бериб, аҳоли пунктларини вайрон қилган ва минтақани ларзага солган ҳалокатли музлик кўчиши табиатнинг шунчаки тасодифи эмас, балки сунъий равишда тезлашган глобал жараёнларнинг оқибати бўлиб чиқди. Халқаро етакчи иқлимшунос олимларни бирлаштирган нуфузли World Weather Attribution (WWA) тадқиқотчилар гуруҳи фожиа юзасидан ўтказилган кенг қамровли илмий текширувлар натижаларини эълон қилди.

Олимларнинг хулосасига кўра, Ҳимолайнинг баланд тоғли тизмаларида улкан ҳажмдаги муз массаларининг шиддат билан пастга қулашига асосий сабаб — инсоният фаолияти оқибатида юзага келаётган глобал иқлим ўзгариши ва минтақадаги ҳароратнинг кескин кўтарилиши бўлган. Кўп асрлар давомида барқарор турган абадий музликлар эриши натижасида муз қопламалари ингичкалашиб, мустаҳкамлигини йўқотган ва пировардида улкан кўчкиларни юзага келтирган.

Хўш, WWA тадқиқотчилари ушбу ҳалокат замирида яна қандай қўрқинчли фактларни аниқлади, Ҳимолай музликларининг эриши Осиёдаги миллиардлаб аҳолига қандай таъсир кўрсатади ва навбатдаги табиий катаклизмларнинг олдини олиш мумкинми?

«Абадий музликларнинг эриши ва ингичкалашиши»: WWA олимларининг асосий хулосалари

Халқаро тадқиқотчилар гуруҳи эълон қилган ҳисоботдаги энг муҳим илмий далиллар:

  • Ҳароратнинг кескин кўтарилиши: Минтақадаги ўртача ҳароратнинг нормадан юқори кўрсаткичларга чиқиши баланд тоғ тизмаларидаги муз қатламларининг бирданига юмшашига сабаб бўлган;

  • Муз қатламларининг ингичкалашиши: Август ойидаги фожиага олиб келган тоғ массалари узоқ йиллар давомида иқлим исиши остида пастдан ва юқоридан емирилиб, ўзининг табиий асосини йўқотган;

  • Абадий музликлар деградацияси: Олимлар Ҳимолай ва Тибет платосидаги абадий музлик (permafrost) қатламларининг эриши тоғ ёнбағирларини ушлаб турувчи геологик «елим»ни эритиб юборганини таъкидламоқда;

  • Тезлашаётган хавф: Иқлим ўзгаришининг таъсири тоғли ҳудудларда текисликларга қараганда 2-3 баробар тезроқ сезилмоқда ва бундай фалокатлар хавфи бир неча баробар ошган.

Ҳимолай — «Дунёнинг учинчи қутби»: Минтақа нега улкан таҳдид остида?

Ҳимолай музликларининг бузилиши келтириб чиқарадиган геоэкологик хавфлар:

  • «Осиёнинг сув минораси» хавф остида: Ҳимолай ва Тибет музликлари Ҳинд, Ганг, Брахмапутра, Янцзи ва бошқа йирик дарёларни сув билан таъминлайди — уларнинг йўқолиши 1,5 миллиарддан ортиқ аҳолининг ичимлик суви таъминотига бевосита таҳдид солади;

  • Музлик кўлларининг тошиши (GLOF): Музликлар эриши ортидан янги, беқарор сув ҳавзалари ҳосил бўлиб, уларнинг тўсатдан ўпирилиши қуйи водийлардаги шаҳар ва қишлоқларни бир неча дақиқа ичида сув остида қолдириши мумкин;

  • Қишлоқ хўжалиги ва иқтисодий инқироз: Тоғлардан бошланувчи сел ва кўчкилар гидроэлектростанциялар, йўллар ва экин майдонларини бузиб, минтақа иқтисодиётига триллионлаб доллар зарар келтирмоқда.

Глобал экологик таҳлил: Мутахассислар нимадан бонг урмоқда?

WWA экспертлари ва халқаро экологларнинг дунё ҳамжамиятига чақириғи:

  • Табиий офат эмас, инсон хатоси: Иқлимшунослар Непал ва Тибетдаги фожиани шунчаки об-ҳаво инжиқлиги эмас, балки атмосферага чиқарилаётган иссиқхона газларининг тўғридан-тўғри геологик оқибати деб баҳоламоқда;

  • Эрта огоҳлантириш тизимлари зарур: Бундай фалокатлар такрорланиши муқаррар эканини инобатга олиб, баланд тоғли ҳудудларда сунъий йўлдош ва сенсорларга асосланган мониторинг тизимларини шошилинч жорий этиш талаб этилади;

  • Париж келишуви чекловлари: Глобал ҳарорат кўтарилишини 1,5°C даражасида ушлаб туриш бўйича халқаро мажбуриятлар тўлиқ бажарилмаса, аср охирига келиб Ҳимолай музликларининг учдан икки қисми бутунлай эриб кетиши мумкин.

Непал ва Тибетда юз берган даҳшатли музлик кўчиши сайёрамизнинг энг баланд нуқталари ҳам иқлим инқирозидан омон қололмаслигини кўрсатиб, бутун дунё учун кечиктириб бўлмас ҳаракатлар вақти етганини англатувчи жиддий қўнғироқ бўлди.

Сизнингча, Ҳимолай ва бошқа тоғ музликларининг эриши Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистоннинг сув ва иқлим хавфсизлигига ҳам бевосита таъсир кўрсатадими? Дунё давлатларининг иқлим бўйича ваъдалари бундай йирик табиий катаклизмларни тўхтатиб қолишга етарлими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва глобал экологияга оид ушбу муҳим таҳлилни барча дўстларингиз ҳамда табиат ихлосмандларига улашинг!

НепалТибетWorld Weather AttributionГлобал иқлим ўзгариши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бегона инсонларни қучоқлаб, америкалик аёл катта даромад топмоқдаБегона инсонларни қучоқлаб, америкалик аёл катта даромад топмоқдаБугун, 17:0140 сантиметр сув ичида тўй! Тўйга келган меҳмонларнинг кейинги ҳаракати барчани ҳайратга солди40 сантиметр сув ичида тўй! Тўйга келган меҳмонларнинг кейинги ҳаракати барчани ҳайратга солдиБугун, 12:34Табассум ортидаги қопқон: Россияда мигрантларни пора билан қўлга олишнинг янги тузоғиТабассум ортидаги қопқон: Россияда мигрантларни пора билан қўлга олишнинг янги тузоғиБугун, 07:50Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?Бугун, 07:29Ватиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилдиВатиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилдиКеча, 21:55Ҳожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётдиҲожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётдиКеча, 21:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди