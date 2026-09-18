Oppo янги КолорОС 17 операцион тизимини тақдим этди
Oppo компанияси Android 17 базасида ишлайдиган янги КолорОС 17 қобиғини расман тақдим этди ва келгуси даврда янгиланиш оладиган қурилмалар рўйхатини эълон қилди. Мазкур тизим фойдаланувчиларга нафақат илғор функцияларни, балки смартфонлар ишлаш тезлигини сезиларли даражада ошириш имконини берувчи технологияларни тақдим этиши билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги дастурий таъминот тизим бўйлаб муҳим яхшиланишларни ўз ичига олган бўлиб, унинг асосий эътибори янги Флуид Десигн дизайн концепциясига ҳамда сунъий интеллект имкониятлари ёрдамида ишлаш унумдорлигини оширишга қаратилган.
Кенг кўламли янгиланишлар режасиКомпания режаларига кўра, дунё бўйлаб қарийб 90 та қурилма КолорОС 17 версиясига янгиланади. Бундай кенг кўламли қамров тасодифий эмас, чунки аввалроқ тасдиқланганидек, OnePlus ва Realme брендларига тегишли телефонлар ҳам барча минтақаларда ушбу янгиланишни қабул қилади.
Ҳозирча эълон қилинган дастлабки янгилаш режаси фақат Хитой бозоридаги қурилмаларга тааллуқли экани маълум қилинди. Шунга қарамай, глобал фойдаланувчилар ҳам яқин келажакда ўзларининг севимли гаджетларида ушбу тизим янгиликларини синаб кўришлари мумкин бўлади.
Изоҳлар 0
…