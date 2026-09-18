Қабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқда

·49·Жамият
Қабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қабристонда топилган тўрт қатор шеър, ота-она тириклигида уларга меҳрни аямай, вафотидан сўнг эса «эл кўрсин» дея дабдабали маросимлар ўтказишдек аччиқ ҳақиқатни фош этди.
  • Жамиятшунослар ва психологлар бу ҳолатни «эл нима дейди?» комплекси, кечиккан виждон азобини сохта ювиш ва маънавий қашшоқлик билан изоҳлашмоқда.

Ижтимоий тармоқларда тарқалиб, миллионлаб юртдошларимизнинг юрагини титратган ва кўзларига ёш келтирган оддийгина тўрт қатор мисра бугун жамиятимизнинг энг оғриқли, йиллар давомида яшириб келинган маънавий ярасини яна бир бор очиб ташлади. Қабристонлардан бирида қайд этилган мисра қуйидагича:

«Бир кило қўй гўштин олмоқлик азоб,

Йўлингга термулган онангга атаб.

Кўз юмиб дунёдан ўтгандан сўнг-чи,

Ўнлаб қўй сўямиз бўлсин деб савоб».

Ушбу тўртлик минглаб одамларни чуқур ўйга толдирди. Бу шунчаки қалам аҳлининг бадиий ижоди эмас, балки орамиздаги кўплаб инсонларнинг ҳаётида учрайдиган аччиқ ҳақиқат, ота-она ҳаётлигида меҳр, эътибор ва бир бурда иссиқ овқатни қизғониб, улар дунёдан ўтгач, «эл кўрсин»га дастурхон ёзишдек риёкорликнинг шафқатсиз фош этилишидир. Тириклигида йўлига кўз тикиб, фарзандининг ширин сўзига зор бўлиб яшаган оналарнинг ҳақини улар қабрга кирганидан кейинги дабдабали маросимлар билан ювиб бўладими? Хўш, биз қачон ота-онани тириклигида қадрлашни ўрганамиз, жамиятимиздаги сохта урф-одатлар ва дабдабабозлик қачон барҳам топади ва асл фарзандлик бурчи нимадан иборат?

«Тирикликдаги бахиллик ва ўлимдан кейинги саховат»: Муаммонинг асл илдизи

Жамиятшунослар ва психологлар ушбу ҳолат замирида ётувчи бир нечта хавфли иллатларни кўрсатмоқда:

  • «Эл нима дейди?» комплекси: Аксарият ҳолларда дабдабали маъракалар ва ўнлаб қўйларнинг сўйилиши савоб умидида эмас, балки жамиятнинг, қўни-қўшнининг ва қариндошларнинг танқидидан қўрқиш, «обрў» сақлаш учун қилинади;

  • Кечиккан виждон азобини сохта ювиш: Ота-онаси ҳаётлигида унга вақт ажратмаган, дори-дармони ёки бир кило гўштини миннат қилган фарзандлар улар оламдан ўтгач, катта харажатлар қилиш орқали ўз виждонларини алдашга ва тинчлантиришга уринади;

  • Маънавий қашшоқлик: Ота-онанинг кўнглини олиш учун катта бойлик шарт эмас — оддий меҳр, иссиқ чой ва самимий суҳбат кифоя, аммо моддиятга қул бўлган қалблар буни фақат йўқотишдан кейингина англайди;

  • Исроф ва бидъат: Марҳумнинг номидан қарзга ботиб бўлса ҳам катта қозонлар осиш ва маросимлар ўтказиш на шариатга, на ақлга ва на инсонийликка тўғри келади.

«Онанг ҳаётлигида бошингга тож қил!»: Тирик эъзознинг баҳоси

Ота-она тириклигида қилиниши керак бўлган оддий, аммо бебаҳо амаллар:

  • Бир кило гўшт ва меҳрли дийдор: Оналар фарзандидан мол-давлат кутмайди; кутилмаганда кириб келиб, унга атаб келтирилган кичик бир ҳадя ва суҳбат дунёнинг барча бойликларидан азизроқдир;

  • Эшик тутқичини тез-тез тортиш: Кунига 5 дақиқа телефонда ҳол-аҳвол сўраш ёки ҳафтада бир бор бағрига босиш қабрга гул қўйишдан миллион баробар афзал;

  • Қадрига етиш маданияти: Ота-она қариб, кучдан қолганда уларга юк сифатида эмас, жаннатнинг энг катта эшиги сифатида қараш лозим.

Жамият ва дин уламоларининг хулосаси: Савоб нимада?

Уламолар ва маънавият фаолларининг ушбу мавзу бўйича якдил фикри:

  • Марҳумга дабдаба эмас, дуо керак: Қазо қилган ота-онага дабдабали дастурхон ёки ўнлаб сўйилган жонлиқлар эмас, ихлос билан қилинган дуо, уларнинг номидан берилган ихчам эҳсон ва улар бошлаган эзгу ишларни давом эттириш савоб келтиради;

  • Урф-одатларни қайта кўриб чиқиш фурсати: Жамиятда кўр-кўрона одатга айланган ортиқча харажатлар ва «мусобақа»ларни тўхтатиб, эътиборни тирикларнинг ҳолидан хабар олишга қаратиш шарт;

  • Энг катта савоб — тирик ота-онанинг дуоси: Ҳаётлигида олинган биргина «барака топ, болам» деган дуо бутун умрлик бахт ва охират нажотига кафил бўла олади.

Қабристон тошига битилган бу тўрт қатор мисра ҳар биримизга ўз ота-онамиз, яқинларимиз ва виждонимиз олдида тўхтаб, чуқур нафас олиш ва бугун, ҳозироқ уларнинг пойига бош уриш учун берилган сўнгги имкониятдек жаранглаши керак.

Сизнингча, орамизда тириклигида ота-онасини эъзозламай, улар вафот этгач дабдабали маросимлар ўтказадиганларнинг кўпайишига нима сабаб бўлмоқда? Маҳалла ва жамиятимиздаги мана шундай исрофгарчилик ва сохта урф-одатларни қандай қилиб тўхтатиш мумкин? Ўз юрак сўзларингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ғафлатда қолган инсонларни уйғотиш учун ушбу ибратли ва оғриқли мақолани барча яқинларингиз ва дўстларингизга улашинг!

ҚабристонОта-онага эҳтиромМаънавий ярасаЖамиятшунослар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоий вилоятида 2 ёшга тўлмаган қизини печда куйдирган онага нисбатан суд ҳукми ўқилдиНавоий вилоятида 2 ёшга тўлмаган қизини печда куйдирган онага нисбатан суд ҳукми ўқилдиБугун, 12:42Қурувчининг ҳалол пулини бериш учун пора талаб қилган раҳбар ДХХ тўрига тушди!Қурувчининг ҳалол пулини бериш учун пора талаб қилган раҳбар ДХХ тўрига тушди!Бугун, 11:59Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинЭнди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинКеча, 19:44Қорақалпоғистонда жиноий жарималарни ундириш ишлари алоҳида назоратдаҚорақалпоғистонда жиноий жарималарни ундириш ишлари алоҳида назоратдаКеча, 19:38Наманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олиндиНаманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олиндиКеча, 18:04Косонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқдаКосонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқдаКеча, 15:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)