Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилди

·16·Спорт
Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия терма жамоасининг янги бош мураббийи Хорхе Хесус UEFA Миллатлар лигаси учун 25 нафар футболчидан иборат илк таркибни эълон қилди, унда Криштиано Роналдо ҳам бор.
  • Мураббий таркибга Самуел Соарес, Нуно Таварес, Жоау Палиньи ва Фабио Силва каби тўртта янги ёки қайта чақирилган футболчиларни киритди, уларнинг спорт формасига устувор аҳамият қаратилди.

Португалия миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи Хорхе Хесус UEFA Миллатлар лигасининг навбатдаги мавсуми олдидан ўзининг илк 25 нафар футболчидан иборат таркибини эълон қилди. A4 гуруҳидан жой олган амалдаги чемпионлар ўз унвонини муносиб ҳимоя қилишни мақсад қилган бўлиб, мураббийнинг илк рўйхати жамоатчиликда катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, терма жамоа сардори ва афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду кутилганидек асосий таркибдан жой олди. Тажрибали ҳужумчининг жамоа сафида қолиши Португалия учун майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Янги юзлар ва кутилмаган чақирувлар

Бош мураббий таркибга тўртта янги футболчини жалб этди. Уларнинг орасида дарвозабон Самуел Соарес терма жамоадаги илк чақирувини олиб, асосий кутилмаган янгиликка айланди. Шунингдек, Нуно Таварес, Жоау Палиньи ва Фабио Силва 2026-йилги жаҳон чемпионати саралаш босқичидан кейин яна миллий жамоа сафига қайтарилди.

Хорхе Хесус матбуот анжуманида ушбу ўзгаришларнинг сабабларини тушунтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, янги келганларнинг учтаси билан аввал ҳам ишлаш тажрибаси мавжуд бўлиб, бу жамоага тезроқ мослашиш имконини беради.

  • Самуел Соарес — илк бор миллий жамоага чақирилган дарвозабон
  • Нуно Таварес — таркибга қайтарилган иқтидорли ҳимоячи
  • Жоау Палиньи — қарийб бир йиллик танаффусдан сўнг сафга қайтган ярим ҳимоячи
  • Фабио Силва — ҳужум чизиғини кучайтириш учун жалб этилган ёш футболчи

Келажак ва ҳозирги кун уйғунлиги

Мураббийнинг таъкидлашича, танлов жараёнида футболчиларнинг айни пайтдаги ички чемпионатдаги спорт формасига устувор аҳамият қаратилган. Хесус чақириб олинган ёш ўйинчилар нафақат бугунги кун натижалари, балки келажакдаги халқаро мусобақалар учун ҳам пойдевор бўлишини алоҳида таъкидлади.

“Тўрт нафар футболчидан ташқари, Фабио билан олдин ишламаганман, қолган учтаси билан аввал ҳам бирга фаолият юритганмиз”, — дея Хорхе Хесуснинг сўзларини келтиради Goal.com нашри. Мураббий уларнинг ёши 2030-йилги мусобақаларда ҳам 30 ёшдан ошмаслигини эслатиб, уларни ҳозирги кун ва келажак футболчилари деб атади.

Шу билан бирга, таркибда баъзи ўзгаришлар ҳам юз берди. Хусусан, Жосе Са, Нелсон Семедо, Саму Коста, Гонкало Гуедес ва Матеус Нунеслар қатор мақсаблар ва тактик қарорларга кўра мазкур йиғиндан четда қолдирилди. Португалия терма жамоаси Миллатлар лигасидаги юришини муваффақиятли бошлаш учун тайёргарликни жадал давом эттирмоқда.

Криштиану РоналдуХорхе ХесусПортугалияМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиРеваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиБугун, 16:30Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 14:38Энзо Мареска ёш истеъдод Флойд Самба дебюти ҳақида гапирдиЭнзо Мареска ёш истеъдод Флойд Самба дебюти ҳақида гапирдиБугун, 14:37Олимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқдаОлимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқдаБугун, 14:31Мбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиМбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиБугун, 14:19«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтди«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтдиБугун, 14:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг