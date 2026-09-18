Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия терма жамоасининг янги бош мураббийи Хорхе Хесус UEFA Миллатлар лигаси учун 25 нафар футболчидан иборат илк таркибни эълон қилди, унда Криштиано Роналдо ҳам бор.
- Мураббий таркибга Самуел Соарес, Нуно Таварес, Жоау Палиньи ва Фабио Силва каби тўртта янги ёки қайта чақирилган футболчиларни киритди, уларнинг спорт формасига устувор аҳамият қаратилди.
Португалия миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи Хорхе Хесус UEFA Миллатлар лигасининг навбатдаги мавсуми олдидан ўзининг илк 25 нафар футболчидан иборат таркибини эълон қилди. A4 гуруҳидан жой олган амалдаги чемпионлар ўз унвонини муносиб ҳимоя қилишни мақсад қилган бўлиб, мураббийнинг илк рўйхати жамоатчиликда катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, терма жамоа сардори ва афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду кутилганидек асосий таркибдан жой олди. Тажрибали ҳужумчининг жамоа сафида қолиши Португалия учун майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам муҳим аҳамият касб этади.
Янги юзлар ва кутилмаган чақирувларБош мураббий таркибга тўртта янги футболчини жалб этди. Уларнинг орасида дарвозабон Самуел Соарес терма жамоадаги илк чақирувини олиб, асосий кутилмаган янгиликка айланди. Шунингдек, Нуно Таварес, Жоау Палиньи ва Фабио Силва 2026-йилги жаҳон чемпионати саралаш босқичидан кейин яна миллий жамоа сафига қайтарилди.
Хорхе Хесус матбуот анжуманида ушбу ўзгаришларнинг сабабларини тушунтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, янги келганларнинг учтаси билан аввал ҳам ишлаш тажрибаси мавжуд бўлиб, бу жамоага тезроқ мослашиш имконини беради.
- Самуел Соарес — илк бор миллий жамоага чақирилган дарвозабон
- Нуно Таварес — таркибга қайтарилган иқтидорли ҳимоячи
- Жоау Палиньи — қарийб бир йиллик танаффусдан сўнг сафга қайтган ярим ҳимоячи
- Фабио Силва — ҳужум чизиғини кучайтириш учун жалб этилган ёш футболчи
Келажак ва ҳозирги кун уйғунлигиМураббийнинг таъкидлашича, танлов жараёнида футболчиларнинг айни пайтдаги ички чемпионатдаги спорт формасига устувор аҳамият қаратилган. Хесус чақириб олинган ёш ўйинчилар нафақат бугунги кун натижалари, балки келажакдаги халқаро мусобақалар учун ҳам пойдевор бўлишини алоҳида таъкидлади.
“Тўрт нафар футболчидан ташқари, Фабио билан олдин ишламаганман, қолган учтаси билан аввал ҳам бирга фаолият юритганмиз”, — дея Хорхе Хесуснинг сўзларини келтиради Goal.com нашри. Мураббий уларнинг ёши 2030-йилги мусобақаларда ҳам 30 ёшдан ошмаслигини эслатиб, уларни ҳозирги кун ва келажак футболчилари деб атади.
Шу билан бирга, таркибда баъзи ўзгаришлар ҳам юз берди. Хусусан, Жосе Са, Нелсон Семедо, Саму Коста, Гонкало Гуедес ва Матеус Нунеслар қатор мақсаблар ва тактик қарорларга кўра мазкур йиғиндан четда қолдирилди. Португалия терма жамоаси Миллатлар лигасидаги юришини муваффақиятли бошлаш учун тайёргарликни жадал давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…