Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»

·1·Авто
Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»

Ўзбекистон автомобиль бозорида тарихий бурилиш ва мисли кўрилмаган сифат ўзгариши қайд этилмоқда. Анъанавий ички ёнув двигателли машиналар ўз ўрнини шиддат билан электромобилларга бўшатиб бера бошлади. Миллий статистика қўмитаси томонидан эълон қилинган расмий ҳисоботга кўра, 2026 йилнинг январь–июль ойларида республикамизга жаҳоннинг 29 та давлатидан жами 65 876 та енгил автомобиль олиб кирилган бўлиб, уларнинг нақд 46 749 тасини тўлиқ электромобиллар ташкил этди. Бошқача айтганда, мамлакатга импорт қилинган ҳар 10 та транспорт воситасининг 7 таси экологик тоза электр тармоғида ҳаракатланувчи машиналардир.

Бензинли автомобиллар улуши 10 987 тани, гибрид двигателли моделлар эса 8 077 тани ташкил этди. Энг эътиборли жиҳати — четдан келтирилган умумий машиналарнинг мутлақ кўпчилиги, яъни 63 039 таси айнан Хитой ҳиссасига тўғри келган бўлиб, АҚШ ва Жанубий Корея навбатдаги поғоналарни банд этди. Хўш, ўзбекистонликларни бензиндан воз кечиб, оммавий равишда «ток»ка ўтишга нима ундамоқда, Хитой автосаноати мамлакат бозорини қандай қилиб тўлиқ эгаллаб олди ва республика электр қувватлаш инфратузилмаси бундай улкан оқимга тайёрми?

«46 мингта электромобиль ва Хитойнинг 95 фоизлик ҳукмронлиги»: Рақамлар тили билан

2026 йилнинг дастлабки 7 ойи давомида қайд этилган муҳим кўрсаткичлар:

  • Импортнинг умумий ҳажми: Ўзбекистонга 29 та давлатдан жами 65 876 та енгил автомобиль импорт қилинди;

  • Электромобилларнинг мутлақ устунлиги: 46 749 та (умумий импортнинг қарийб 71 фоизи);

  • Бензинли моделлар пасайиши: 10 987 та (умумий ҳажмнинг тахминан 16,7 фоизи);

  • Гибрид автомобиллар улуши: 8 077 та (12,3 фоиз);

  • Хитойнинг рекорд улуши: Четдан олиб келинган жами енгил транспортнинг 63 039 таси (қарийб 95,6 фоизи) айнан Хитой заминларидан келтирилди;

  • Етакчи учлик: Импортёр мамлакатлар орасида Хитой яккапешқадам бўлса, кейинги ўринларда АҚШ ва Жанубий Корея жойлашди.

Нима сабабдан айнан «ток»?: Электромобиллар портлашининг 4 та асосий омили

Салмоқли ўсиш замирида ётган иқтисодий ва амалий сабаблар:

  • Бензин ва газ муаммосидан халос бўлиш: Анъанавий ёқилғи нархларининг ошиши ҳамда газ қуйиш шохобчаларидаги мавсумий чекловлар ҳайдовчиларни кунлик харажатлари арзон бўлган электр машиналарини танлашга мажбур қилмоқда;

  • Божхона ва солиқ имтиёзлари: Давлат томонидан электромобиллар импорти ва улардан фойдаланиш учун яратилган божхона енгилликлари уларни анъанавий машиналардан арзонроқ нархда харид қилиш имконини бермоқда;

  • Хитой моделларининг технологик сакраши: BYD, Geely ва бошқа брендлар таклиф қилаётган қулай нарх, замонавий дизайн, интеллектуал функциялар ва сифатли салон харидорлар танловида ҳал қилувчи роль ўйнамоқда;

  • Инфратузилманинг кенгайиши: Тошкент шаҳри ва вилоятлар марказларида тезкор қувватлаш станциялари (charging stations) тармоғининг кенгайиши узоқ масофаларга саёҳат қилиш қўрқувини камайтирди.

Бозор истиқболлари ва экспертлар таҳлили

Автомобиль бозори таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Хитой брендининг монополияси: 65 мингта автомобилдан 63 мингтасининг Хитойдан келиши маҳаллий бозорда Хитой автоконцернларининг тўлиқ ҳукмронлик ўрнатганини англатади;

  • Анъанавий моделларнинг чекиниши: Бензинли машиналар савдосининг кескин пасайиши келгуси йилларда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ҳам электр ва гибрид моделларга кўпроқ урғу беришга ундайди;

  • Энергетика тизимига чақириқ: Мамлакат кўчаларида ҳар ойда минглаб янги электромобилларнинг пайдо бўлиши шаҳар ва туманлар электр тармоқлари ҳамда трансформаторларига бўлган юкламани ошириб, энергетика соҳасини янада модернизация қилишни талаб этади.

2026 йилда импорт қилинган 65 мингдан зиёд автомобиль орасида электромобилларнинг 70 фоиздан ортиқ улушга эга бўлиши Ўзбекистон транспорт инфратузилмасининг қайтарилмас «яшил» йўлга кирганини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Ўзбекистоннинг электр тармоғи ва қувватлаш шохобчалари инфратузилмаси мамлакатга ҳар ой минглаб кириб келаётган электромобиллар оқимига тўлиқ бардош бера оладими? Сиз шахсан кейинги машинангизни бензинли ёки тўлиқ электромобиль сифатида танлаган бўлармидингиз? Ўз шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз автобозоридаги ушбу тарихий ўзгариш таҳлилини барча ҳайдовчилар, автоихлосмандлар ҳамда дўстларингизга улашинг!

ЭлектромобилларХитой автосаноатиЎзбекистон транспорт инфратузилмасиBYD
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota заводларида 40 мингта гуманоид робот иш бошлайдиToyota заводларида 40 мингта гуманоид робот иш бошлайдиБугун, 16:56BYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилдиBYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилдиКеча, 17:26Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтдиToyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтдиКеча, 01:54Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олдиGeely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди16.09, 20:56BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқарадиBYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради14.09, 16:24Kia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақибиKia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақиби14.09, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди