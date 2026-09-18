Туркияда машҳур актрисалар гиёҳвандлик иши бўйича ушланди

·10·Маданият
Туркияда машҳур актрисалар гиёҳвандлик иши бўйича ушланди

Туркияда шоу-бизнес вакиллари иштирокидаги гиёҳвандликка оид тергов доирасида кенг кўламли операция ўтказилди. Бакиркўй прокуратураси бошчилигидаги суриштирувда таниқли актёрлар, хонандалар, спортчилар ва ижтимоий тармоқ фаолларига нисбатан процессуал чоралар кўрилмоқда.

18 сентябрь куни Истанбул жандармерияси томонидан ўтказилган операция давомида бир қатор машҳурлар ушлангани хабар қилинди. Улар орасида Афра Сарачўғлу, Мелис Сезен, Мелиса Шенолсун, Ҳазал Филиз Кучуккёсе ва Нилпери Шаҳинкая каби актёр ва актрисалар ҳам бор.

Шунингдек, тергов доирасида рэпер Сефо, собиқ футболчи Ҳасан Шаш, журналист Яғиз Сабунжуўғли ва бошқа таниқли шахсларнинг ҳам номи қайд этилган. Расмий маълумотларга кўра, гумонланувчиларнинг манзилларида тинтув ўтказилиб, улардан биологик намуналар олиниши белгиланган.

Прокуратура маълумотида тергов гиёҳвандлик воситаларидан фойдаланиш, бундай воситалардан фойдаланишни осонлаштириш ёки бунинг учун жой ажратиш бўйича гумонлар билан боғлиқ экани айтилган. Гумонланувчиларнинг терговга жалб қилиниши уларнинг айби суд томонидан исботланганини англатмайди.

Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Машҳур актёр ва актрисаларнинг кейинги тақдири биологик текширувлар ҳамда прокуратурадаги жараёнлардан сўнг маълум бўлиши кутилмоқда.

Тергов операциясиБакиркўй прокуратурасиИстанбул жандармериясиАфра Сарачўғлу
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Чуқур» юлдузи Арас Булут Ийнемли қўлга олинди«Чуқур» юлдузи Арас Булут Ийнемли қўлга олиндиБугун, 17:08Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келдиСўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келдиБугун, 12:28"Оқшом эртаклари"нинг севимли бошловчиси вафот этди: Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида оламдан ўтди"Оқшом эртаклари"нинг севимли бошловчиси вафот этди: Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида оламдан ўтдиБугун, 12:22Райҳон Уласенова ўғлининг севги қиссасини ошкор қилдиРайҳон Уласенова ўғлининг севги қиссасини ошкор қилдиКеча, 16:34Райҳон Ғаниевага туғилган кунида ноодатий сюрприз уюштирилди (видео)Райҳон Ғаниевага туғилган кунида ноодатий сюрприз уюштирилди (видео)Кеча, 16:11Америкалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқдаАмерикалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқдаКеча, 15:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди