iPhone 18 Pro экранида янги яширин датчик пайдо бўлди

·4·Техно
iPhone 18 Pro экранида янги яширин датчик пайдо бўлди

Apple компаниясининг навбатдаги флагмани бўлган iPhone 18 Pro смартфонларида технологик янгилик жорий этилди, бироқ унинг айрим жиҳатлари тақдимот маросимида ошкор этилмаганди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг экран юқори чақ қисмида бевосита дисплей остига жойлаштирилган инфрақизил ёритиш датчиги мавжуд бўлиб, у фойдаланувчилар эътиборини тортмайдиган тарзда яширилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Digital Chat Station манбаларининг хабар беришича, ушбу янги датчикни сезиш iPhone Дуо моделларидаги экраности камерасига қараганда анча қийинроқ. Apple муҳандислари босқичма-босқич равишда олд камера ва сенсорларнинг кўзга ташланишини камайтириш устида иш олиб бормоқда. Компаниянинг асосий мақсади келгусида смартфоннинг бутун олд панелини ҳеч қандай тешик ва тирқишларсиз ягона тўлиқ экранли дисплейга айлантиришдан иборатдир.

Янги технологиянинг аҳамияти

Мазкур ёндашув аста-секин iPhone олд қисмидаги барча кўриниб турган элементларни бутунлай йўқ қилиш имконини беради. Дисплей остидаги технологияларнинг такомиллашиб бориши нафақат эстетик кўринишни яхшилайди, балки контентни тўлиқ экран режимида томоша қилишда янги қулайликларни тақдим этади. Шунга қарамай, бундай мураккаб ечимларни оммавий ишлаб чиқаришга жорий этиш юқори аниқликдаги муҳандислик ёндашувини талаб қилади.

Эслатиб ўтамиз, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг расмий савдолари дунёнинг биринчи тўлқин мамлакатларида айнан бугун, 18-сентябрь кунидан бошлаб расман бошланди. Янги авлод қурилмаларига бўлган юқори қизиқиш глобал бозорда сезиларли талабни келтириб чиқармоқда ва технология ихлосмандлари ушбу гаджетларни қўлга киритишга интилмоқда.

Шу билан бирга, айрим ҳудудлардаги фойдаланувчилар учун янги функциялар доирасида чекловлар ҳам мавжуд. Хусусан, манбада келтирилишича, Россиядаги харидорлар iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max қурилмаларидан фойдаланиш жараёнида камида 18 та хизмат ва функциялар ишламаслиги ёки чекланган бўлиши билан юзма-юз келишади.

Бозордаги дастлабки жараёнлар ҳам ўзига хос қизиқ вазиятлар билан кечмоқда. Жумладан, расмий савдолар бошланишидан олдиноқ iPhone 18 Pro Max моделлари Москвадаги «Горбушка» савдо марказида сотувга чиқарилиб, уларнинг нархи 900 000 рублгача етгани қайд этилган. Бу эса ҳар йили янги Apple қурилмалари чиқишида юзага келадиган анъанавий талаб ва спекулятив нарх сиёсатининг навбатдаги кўриниши бўлди.

AppleИПҳоне 18 ProСмартфонТехнологияГаджет
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилдиGoogle Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилдиБугун, 15:27Tecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус Lamborghini версияси намойиш этилдиTecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус Lamborghini версияси намойиш этилдиБугун, 14:57иФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этдииФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этдиБугун, 14:24Starlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олдиStarlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олдиБугун, 13:57iPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиБугун, 13:26Хитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаХитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади