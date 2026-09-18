iPhone 18 Pro экранида янги яширин датчик пайдо бўлди
Apple компаниясининг навбатдаги флагмани бўлган iPhone 18 Pro смартфонларида технологик янгилик жорий этилди, бироқ унинг айрим жиҳатлари тақдимот маросимида ошкор этилмаганди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг экран юқори чақ қисмида бевосита дисплей остига жойлаштирилган инфрақизил ёритиш датчиги мавжуд бўлиб, у фойдаланувчилар эътиборини тортмайдиган тарзда яширилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Digital Chat Station манбаларининг хабар беришича, ушбу янги датчикни сезиш iPhone Дуо моделларидаги экраности камерасига қараганда анча қийинроқ. Apple муҳандислари босқичма-босқич равишда олд камера ва сенсорларнинг кўзга ташланишини камайтириш устида иш олиб бормоқда. Компаниянинг асосий мақсади келгусида смартфоннинг бутун олд панелини ҳеч қандай тешик ва тирқишларсиз ягона тўлиқ экранли дисплейга айлантиришдан иборатдир.
Янги технологиянинг аҳамиятиМазкур ёндашув аста-секин iPhone олд қисмидаги барча кўриниб турган элементларни бутунлай йўқ қилиш имконини беради. Дисплей остидаги технологияларнинг такомиллашиб бориши нафақат эстетик кўринишни яхшилайди, балки контентни тўлиқ экран режимида томоша қилишда янги қулайликларни тақдим этади. Шунга қарамай, бундай мураккаб ечимларни оммавий ишлаб чиқаришга жорий этиш юқори аниқликдаги муҳандислик ёндашувини талаб қилади.
Эслатиб ўтамиз, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг расмий савдолари дунёнинг биринчи тўлқин мамлакатларида айнан бугун, 18-сентябрь кунидан бошлаб расман бошланди. Янги авлод қурилмаларига бўлган юқори қизиқиш глобал бозорда сезиларли талабни келтириб чиқармоқда ва технология ихлосмандлари ушбу гаджетларни қўлга киритишга интилмоқда.
Шу билан бирга, айрим ҳудудлардаги фойдаланувчилар учун янги функциялар доирасида чекловлар ҳам мавжуд. Хусусан, манбада келтирилишича, Россиядаги харидорлар iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max қурилмаларидан фойдаланиш жараёнида камида 18 та хизмат ва функциялар ишламаслиги ёки чекланган бўлиши билан юзма-юз келишади.
Бозордаги дастлабки жараёнлар ҳам ўзига хос қизиқ вазиятлар билан кечмоқда. Жумладан, расмий савдолар бошланишидан олдиноқ iPhone 18 Pro Max моделлари Москвадаги «Горбушка» савдо марказида сотувга чиқарилиб, уларнинг нархи 900 000 рублгача етгани қайд этилган. Бу эса ҳар йили янги Apple қурилмалари чиқишида юзага келадиган анъанавий талаб ва спекулятив нарх сиёсатининг навбатдаги кўриниши бўлди.
Изоҳлар 0
…