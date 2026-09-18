Президент Кегейлидаги «ADM Agro» саноатлашган боғини кўздан кечирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шоукат Мирзиёев Кегейлидаги «АДМ Агро» корхонасининг замонавий, саноатлашган интенсив боғини кўздан кечирди.
- Ушбу лойиҳа Жиззахдаги «АДМ Гроуп» автомобил заводи томонидан Оролбўйида юқори даромадли интенсив боғдорчилик кластерини барпо этиш орқали амалга оширилмоқда.
- Лойиҳа сув тежовчи технологиялар, шўрга чидамли навлар ва тўлиқ занжирли агрокомплексни ўз ичига олади.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Қорақалпоғистон Республикасига амалга оширган ташрифи давомида Кегейли туманида ташкил этилган «ADM Agro» корхонасининг замонавий, саноатлашган интенсив боғи билан яқиндан танишди. Ушбу лойиҳа мамлакат иқтисодиётида кўп тармоқли холдинг тизимининг амалий исботи сифатида мутахассислар диққатини тортмоқда. Глобал амалиётда йирик автомобиль гигантлари ўз капиталини бошқа истиқболли йўналишларга, хусусан, қишлоқ хўжалиги ва агросаноатга йўналтириши кенг тарқалган анъана ҳисобланади.
Айни ёндашувдан келиб чиқиб, Жиззах вилоятида йирик автомобиль заводига эга бўлган «ADM Group» компанияси ўз фаолият кўламини кенгайтирди ва Оролбўйи заминида юқори даромадли интенсив боғдорчилик кластерини барпо этишга киришди. Мазкур ташаббус шўрланган ва оғир иқлим шароитига эга Қорақалпоғистон тупроғида сув тежовчи илғор технологиялар ёрдамида экспортбоп маҳсулотлар етиштириш, янги иш ўринларини яратиш ҳамда ҳудуднинг агросаноат салоҳиятини янги босқичга олиб чиқишга қаратилган.
Хўш, автомобилсозликдан агросекторга кириб келган холдинг Кегейлида қандай инновацион технологияларни жорий этмоқда, сув ва тупроқ муаммолари қандай бартараф этилди ва ушбу саноатлашган боғнинг мамлакат экспорт салоҳиятига таъсири қандай бўлади?
«Жиззах автосаноатидан Кегейли боғларига»: Лойиҳанинг 4 та асосий устуни
«ADM Agro» корхонасининг Оролбўйидаги интенсив боғдорчилик лойиҳаси бўйича муҳим жиҳатлар:
Кўп тармоқли холдинг модели: Жиззахда автомобиль ишлаб чиқарувчи йирик саноат гиганти «ADM Group» ўз инвестицияларини диверсификация қилиб, агросекторни саноатлаштиришга киришди;
Оғир ҳудудда юқори технология: Кегейли туманининг ўзига хос табиий-иқлим шароитига мос равишда шўрга ва сув танқислигига чидамли, тез ҳосилга кирувчи интенсив дарахт навлари танлаб олинди;
Сув тежовчи технологиялар: Боғда томчилатиб суғориш ва рақамли намлик назорати тизимлари жорий этилиб, ҳар бир томчи сувдан максимал самара олиш таъминланмоқда;
Тўлиқ занжирли саноатлашган агрокомплекс: Лойиҳа нафақат ҳосил етиштириш, балки уни шу ернинг ўзида саралаш, музлатгичларда сақлаш ва тўғридан-тўғри хорижий бозорларга экспорт қилиш инфратузилмасини ўз ичига олади.
Глобал тажрибанинг Ўзбекистондаги ижроси: Нега айнан автомобилсозлар?
Лойиҳанинг иқтисодий мантиғи ва саноат сиёсати таҳлили:
Халқаро амалиёт билан уйғунлик: Дунё тарихида автомобиль ва оғир саноат компаниялари (масалан, Жанубий Корея ва Япониянинг йирик конгломератлари) озиқ-овқат хавфсизлиги ва агробизнесни ривожлантириш орқали барқарор даромад манбаларини яратган;
Оролбўйини драйвер ҳудудга айлантириш: Давлат раҳбарининг топшириқларига биноан, Қорақалпоғистонга йирик молиявий қувватга эга маҳаллий инвесторларни жалб этиш орқали ҳудуд иқтисодиёти ривожлантирилмоқда;
Аҳоли бандлигини таъминлаш: Саноатлашган боғ ҳудуддаги юзлаб маҳаллий ёшлар ва аҳолини доимий ҳамда мавсумий юқори даромадли иш ўринлари билан таъминлаш имконини яратади.
Мутахассислар хулосаси: Иқтисодий ва экологик истиқбол
Агрономлар ва иқтисодчиларнинг лойиҳа юзасидан таҳлилий хулосалари:
«Яшил қалқон» вазифаси: Орол денгизининг қуриган туби яқинида барпо этилаётган минглаб гектарлик интенсив яшил белбоғлар ҳудуд микроиқлимини юмшатишга хизмат қилади;
Рентабелликнинг юқорилиги: Анъанавий қишлоқ хўжалигига қараганда интенсив боғлар 3-4 баробар кўпроқ даромад ва валюта тушумини кафолатлайди;
Давлат раҳбарининг қатъий позицияси: Президент маҳаллий ҳокимликлар ва мутасадди ташкилотларга ушбу тажрибани бутун Оролбўйи бўйлаб кенг оммалаштириш ва инвесторларга барча шароитларни яратиб бериш бўйича аниқ кўрсатмалар берди.
Автомобилсозлик гигантининг Оролбўйи заминида замонавий интенсив боғларни йўлга қўйиши Ўзбекистон бизнес муҳитининг мутлақо янги — юқори технологик ва ижтимоий масъулиятли босқичга қадам қўйганининг ёрқин намунасидир.
Сизнингча, Ўзбекистоннинг йирик саноат корхоналари қишлоқ хўжалиги ва агросаноат соҳасига фаол инвестиция киритиши Оролбўйининг экологик ва иқтисодий муаммоларини қанчалик тез ҳал этишга ёрдам беради? Қорақалпоғистонда бу каби интенсив боғларни янада кўпайтириш учун қайси омилларга эътибор қаратиш зарур деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиздаги ушбу илғор ташаббус шарҳини барча яқинларингиз ҳамда тадбиркор дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…