Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этилади

·27·Техно
Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч сиғимли улкан аккумулятори билан 24-сентабр куни Малайзияда намойиш этилади.
  • Қурилма 80 W тезкор қувватлаш технологиясига эга бўлиб, 10 000 нит чўққи ёрқинликдаги дисплейи ва 100 мегапикселли асосий камераси билан ажралиб туради.
  • Honor X9e Pro тўрт хил рангда, жумладан, Давн Голд, Миднигҳт Блакк, Реддиш Браун ва Роял Пурпле рангларида тақдим этилади.

Honor бренди бозорни лол қолдиришга қодир бўлган янги Honor X9e Pro смартфонини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати улкан сиғимли аккумулятор бўлиб, у замонавий мобил бозор стандартларини тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги гаджетнинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 24-сентябрь куни Малайзия бозорида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Шунга қарамай, қурилманинг асосий техник тавсифлари ҳозирнинг ўзида компаниянинг ўзи ҳамда маҳаллий оммавий ахборот воситалари томонидан ошкор қилиб бўлинди.

Рекорд даражадаги аккумулятор ва қувват олиш тезлиги

Мазкур смартфоннинг энг асосий «фишкаси» нақд 11 000 мА·ч сиғимли қувват манбаи ҳисобланади. Бундай кўрсаткич бугунги кунда флагман моделлар орасида ҳам камдан-кам учрайдиган ноёб ҳолат бўлиб, фойдаланувчиларга қурилмадан бир неча кун давомида қувватлагичсиз фойдаланиш имкониятини беради.

Таъкидлаш жоизки, бундай улкан батареяни тўлдириш ҳам кўп вақт талаб этмайди. Ишлаб чиқарувчи қурилмага 80 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологиясини ҳам жорий этган бўлиб, бу катта батареяни қисқа фурсатда ишга тушириш имконини беради.

Дисплей имкониятлари ва мустаҳкамлик

Смартфон нафақат автономлиги, балки ўта ёрқин экрани билан ҳам ажралиб туради. Тарқалган сиздириб юборилган маълумотларга кўра, қурилма экранининг чўққи ёрқинлиги нақ 10 000 нитни ташкил этади, бу эса қуёшнинг ўткир нурларида ҳам мукаммал кўринишни таъминлайди.

Шунингдек, Honor компанияси қурилманинг жисмоний чидамлилигига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Реклама материалларида Honor X9e Pro ташқи таъсир ва синовларга, жумладан, иссиқ сувга тушиш ҳолатларига ҳам юқори даражада чидамли эканлиги яққол намойиш этилган.

Камера ва ташқи дизайн ранглари

Мобил суратга олиш ишқибозлари учун ҳам қурилмада муносиб имкониятлар яратилган бўлиб, у судвойланган асосий камера модули билан жиҳозланади. Бунда бош датчикнинг рухсати 100 мегапикселдан ошиб, аниқ ва сифатли кадрлар олишни кафолатлайди.

Харидорларга танлаш эркинлигини таъминлаш мақсадида Honor X9e Pro тўрт хил жозибали ранглар гаммасида тақдим этилади. Булар қуйидаги дизайн вариантларидан иборат:

  • Давн Голд (олтинранг)
  • Миднигҳт Блакк (қора)
  • Реддиш Браун (қизғиш-жарранг)
  • Роял Пурпле (қиролларча бинафшаранг)

HonorHonor X9e ProСмартфонТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro экранида янги яширин датчик пайдо бўлдиiPhone 18 Pro экранида янги яширин датчик пайдо бўлдиБугун, 15:55Google Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилдиGoogle Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилдиБугун, 15:27Tecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус Lamborghini версияси намойиш этилдиTecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус Lamborghini версияси намойиш этилдиБугун, 14:57иФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этдииФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этдиБугун, 14:24Starlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олдиStarlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олдиБугун, 13:57iPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиБугун, 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади