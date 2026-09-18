Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч сиғимли улкан аккумулятори билан 24-сентабр куни Малайзияда намойиш этилади.
- Қурилма 80 W тезкор қувватлаш технологиясига эга бўлиб, 10 000 нит чўққи ёрқинликдаги дисплейи ва 100 мегапикселли асосий камераси билан ажралиб туради.
- Honor X9e Pro тўрт хил рангда, жумладан, Давн Голд, Миднигҳт Блакк, Реддиш Браун ва Роял Пурпле рангларида тақдим этилади.
Honor бренди бозорни лол қолдиришга қодир бўлган янги Honor X9e Pro смартфонини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати улкан сиғимли аккумулятор бўлиб, у замонавий мобил бозор стандартларини тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги гаджетнинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 24-сентябрь куни Малайзия бозорида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Шунга қарамай, қурилманинг асосий техник тавсифлари ҳозирнинг ўзида компаниянинг ўзи ҳамда маҳаллий оммавий ахборот воситалари томонидан ошкор қилиб бўлинди.
Рекорд даражадаги аккумулятор ва қувват олиш тезлигиМазкур смартфоннинг энг асосий «фишкаси» нақд 11 000 мА·ч сиғимли қувват манбаи ҳисобланади. Бундай кўрсаткич бугунги кунда флагман моделлар орасида ҳам камдан-кам учрайдиган ноёб ҳолат бўлиб, фойдаланувчиларга қурилмадан бир неча кун давомида қувватлагичсиз фойдаланиш имкониятини беради.
Таъкидлаш жоизки, бундай улкан батареяни тўлдириш ҳам кўп вақт талаб этмайди. Ишлаб чиқарувчи қурилмага 80 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологиясини ҳам жорий этган бўлиб, бу катта батареяни қисқа фурсатда ишга тушириш имконини беради.
Дисплей имкониятлари ва мустаҳкамликСмартфон нафақат автономлиги, балки ўта ёрқин экрани билан ҳам ажралиб туради. Тарқалган сиздириб юборилган маълумотларга кўра, қурилма экранининг чўққи ёрқинлиги нақ 10 000 нитни ташкил этади, бу эса қуёшнинг ўткир нурларида ҳам мукаммал кўринишни таъминлайди.
Шунингдек, Honor компанияси қурилманинг жисмоний чидамлилигига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Реклама материалларида Honor X9e Pro ташқи таъсир ва синовларга, жумладан, иссиқ сувга тушиш ҳолатларига ҳам юқори даражада чидамли эканлиги яққол намойиш этилган.
Камера ва ташқи дизайн ранглариМобил суратга олиш ишқибозлари учун ҳам қурилмада муносиб имкониятлар яратилган бўлиб, у судвойланган асосий камера модули билан жиҳозланади. Бунда бош датчикнинг рухсати 100 мегапикселдан ошиб, аниқ ва сифатли кадрлар олишни кафолатлайди.
Харидорларга танлаш эркинлигини таъминлаш мақсадида Honor X9e Pro тўрт хил жозибали ранглар гаммасида тақдим этилади. Булар қуйидаги дизайн вариантларидан иборат:
- Давн Голд (олтинранг)
- Миднигҳт Блакк (қора)
- Реддиш Браун (қизғиш-жарранг)
- Роял Пурпле (қиролларча бинафшаранг)
Изоҳлар 0
…