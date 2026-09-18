Toyota заводларида 40 мингта гуманоид робот иш бошлайди

·2·Авто
Toyota заводларида 40 мингта гуманоид робот иш бошлайди

Япония автомобилсозлик гиганти Toyota Мотор ўзининг жаҳон миқёсидаги корхоналарида кенг кўламли модернизация дастурини бошлашга ҳозирлик кўрмоқда. Никкеи нашри тарқатган маълумотларга кўра, компания яқин йилларда ўз заводларида 40 мингга яқин инсоннома роботларни жорий этишни режалаштирмоқда. Ушбу қадам автомобил ишлаб чиқариш жараёнларини янги босқичга олиб чиқиш ҳамда ишчилар меҳнатини енгиллаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқариш инфратузилмасини тубдан янгилаш учун мўлжалланган улкан дастур 2028-йилда расман старт олади. Toyota бу мақсадлар учун ҳар йили қарийб 1 триллион ен, бу АҚШ доллари эквивалентида тахминан 6,4 миллиард долларни ташкил этади, йўналтириш ниятида. Бугунги кунда компания дунё бўйлаб 60 та заводга эга бўлиб, уларда 18 минг нафарга яқин юқори малакали мутахассислар фаолият юритиб келмоқда.

Роботлар ва инсонлар ҳамкорлиги

Янги авлод гуманоид машиналари ишлаб чиқаришдаги муайян операцияларни ўз зиммасига олиб, ходимларга мураккаброқ вазифаларни бажаришда яқиндан кўмаклашади. Ҳозирнинг ўзидаёқ айрим синов линияларида экспериментал роботлар ишламоқда. Улар инсонларнинг ҳаракатларини аниқ такрорлаган ҳолда аста-секинлик билан нозик ва мураккаб операцияларни ўзлаштириб бормоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, жорий этилаётган замонавий тизимлар ўз олдига қўйилган вазифаларни бажаришнинг энг мақбул усулини мустақил равишда топиш имкониятига эга. Бу эса заводлардаги технологик жараёнларнинг мослашувчанлигини оширади. Toyota раҳбарияти ушбу жараёнда ишдан бўшатишлар ёки ишчиларни оммавий равишда техника билан алмаштириш кўзда тутилмаганини қатъий таъкидлайди.

Аксинча, гуманоид роботлар инсонлар билан чамбарчас ҳолда, яни синергияда ишлаши кўзда тутилган. Келгусида эса бундай ақлли машиналардан янги келган ходимларни ўқитиш ва уларга дастлабки кўникмаларни беришда йўриқчи сифатида ҳам фойдаланиш режалаштирилмоқда. Ушбу ёндашув автомобилсозлик саноатида кадрлар тайёрлаш тизимини ҳам сезиларли даражада ўзгартириб юбориши кутилмоқда.

ToyotaРоботларАвтомобилсозликТехнологияларИшлаб чиқариш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Бугун, 17:01BYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилдиBYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилдиКеча, 17:26Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтдиToyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтдиКеча, 01:54Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олдиGeely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди16.09, 20:56BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқарадиBYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради14.09, 16:24Kia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақибиKia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақиби14.09, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди