Реваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Арман Сарукян, Илия Топуриянинг амалдаги чемпион Жастин Гетжига қарши дарҳол реванш жангини ўтказиш истагини спортча асос йўқ деб кескин танқид қилди.
- Сарукянинг фикрича, Топурия Гетжи билан жангда ҳеч қандай қаршилик кўрсата олмагани ва муддатидан олдин мағлуб бўлгани сабабли реваншга муносиб эмас.
Дунёнинг етакчи жанг санъати промоушени бўлмиш UFC’нинг енгил вазн тоифасида навбатдаги қайноқ можаро ва кескин баёнотлар тўлқини бошланди. Дивизионнинг энг хавфли даъвогарларидан бири ҳисобланган Арман Царукян Илия Топуриянинг амалдаги чемпион Жастин Гэтжига қарши дарҳол реванш жангини ўтказиш истагига очиқ ва муросасиз муносабат билдирди. Царукяннинг таъкидлашича, Топуриянинг дарҳол чемпионлик жангига даъвогарлик қилишига ҳеч қандай спортча асос йўқ, чунки Гэтжи билан кечган тўқнашувда у ҳеч қандай қаршилик кўрсата олмаган.
«Менимча, у реваншга муносиб эмас. Жанг яқин кураш бўлмади. Жастин уни тўлиқ устунлик билан мағлуб этди ва муддатидан олдин якунлади. Энди унга қайтиш учун нисбатан енгилроқ рақиб бериш керак», — дея кескин фикр билдирди арманистонлик жангчи. Арманнинг фикрича, Топурия яна чемпионлик шоҳсупаси ҳақида орзу қилишдан аввал ўзини бир нечта ғалабали баҳслар орқали октагонда қайтадан исботлаши шарт.
Хўш, Царукяннинг бундай кескин ҳужуми ортида қандай шахсий амбициялар ётибди, Гэтжи Топурияга қарши реваншга розилик берадими ва енгил вазн тоифасида навбатдаги расмий даъвогар ким бўлади?
«Янчиб ташланган собиқ даъвогар ва осон рақиб зарурати»: Царукяннинг асосий тезислари
Арман Царукяннинг Илия Топурия шаънига билдирган асосий танқидлари:
«Яқин жанг бўлмади»: Царукян Топуриянинг Гэтжи билан беллашувида муросасиз рақобат бўлмаганини, балки амалдаги чемпионнинг мутлақ устунлиги билан якун топганини таъкидлади;
Муддатидан олдин мағлубият: Нокаут ёки муддатидан олдин қайд этилган мағлубиятдан сўнг спортчилар одатда дарҳол реванш ҳуқуқига эга бўлмаслиги урғуланди;
«Енгилроқ рақиб билан қайтиш керак»: Арман Топурия руҳий ва жисмоний жиҳатдан тикланиб олиши учун унга енгил вазн рейтингининг қуйи поғоналаридаги рақиб берилиши адолатли бўлишини айтди;
Рейтингни қайта тиклаш шарти: Топурия яна камар учун жанг қилиши учун камида икки-учта ишончли ғалабани нақд қилиши зарурлиги қайд этилди.
Енгил вазндаги катта шахмат: Царукян нега Топурияни тўхтатмоқчи?
Октагон ортидаги стратегик манфаатлар таҳлили:
Камарга тўғридан-тўғри навбат: Арман Царукяннинг ўзи Гэтжига қарши чемпионлик жангига асосий даъвогар мақомида турибди, шу боис Топуриянинг эҳтимолий реванши унинг режаларини кечиктириб юбориши мумкин;
Психологик босим: Арман Топуриянинг медиа мақомига зарба бериш орқали промоушен раҳбариятини, хусусан, Дана Уайтни реванш вариантидан воз кечишга ундамоқда;
Тартиб ва қонуният: UFC тарихида фақат узоқ йиллар чемпион бўлиб турган ва яқин очколар фарқи билан ютқазган жангчиларгагина дарҳол реванш берилиши анъанага айланган.
Экспертлар ва ММА таҳлилчиларининг хулосаси
Жанг санъати мутахассислари ушбу қарама-қаршилик бўйича қандай фикрда:
Царукяннинг ҳақлиги: Аксарият таҳлилчилар Арманнинг фикрига қўшилмоқда — муддатидан олдин кучсизлантирилган Топуриянинг дарҳол чемпионлик баҳсига киритилиши дивизиондаги бошқа меҳнаткаш даъвогарларнинг ҳуқуқини поймол қилиши мумкин;
Гэтжининг танлови: Жастин Гэтжи ўзининг чемпионлик даврида янги номлар, айниқса Арман Царукян ёки бошқа топ даъвогарларга қарши камарини ҳимоя қилишдан кўпроқ манфаатдор;
Топуриянинг келажаги: Илия учун энг маъқул йўл дивизионнинг бошқа кучли вакилларидан бири билан тўқнашиб, нокаутли ғалаба орқали ўзининг элита мақомини қайта тиклашдир.
Арман Царукяннинг Илия Топурия манзилига йўллаган ушбу шафқатсиз танқиди енгил вазн дивизионидаги рақобат оловини янада кучайтириб, келгуси чемпионлик жанглари интригасини чўққига олиб чиқмоқда.
Сизнингча, Арман Царукяннинг Топурия ҳақидаги кескин фикрлари тўғрими — Илия ҳақиқатан ҳам Гэтжи билан дарҳол реваншга муносиб эмасми? UFC раҳбарияти чемпион Жастин Гэтжининг кейинги рақиби сифатида кимни танлаши керак деб ҳисоблайсиз: Царукянними ёки Топурия билан реванш бўладими? Ўз таҳлилий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ММА оламидаги ушбу қайноқ тўқнашув шарҳини барча жанг санъати ихлосмандлари ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…