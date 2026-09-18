Самолётда жанжал кўтарган 67 ёшли йўловчи ўриндиғига скотч билан боғлаб қўйилди
АҚШда 67 ёшли йўловчи самолёт бортида тартибсизлик келтириб чиқариб, йўловчилар ва экипаж аъзоларини ҳақорат қилган. Вазият шу даражага етганки, уни ўриндиғига ёпишқоқ лента ва пластик боғичлар ёрдамида маҳкамлашга тўғри келган.
"The Guardian" хабарига кўра, ҳодиса 3-сентябрь куни American Airlines авиакомпаниясининг 618-рейсида юз берган. Далласдан Нью-Жерсидаги Нюарк шаҳрига учаётган самолёт воқеа сабабли Балтимор/Вашингтон Тургуд Маршалл халқаро аэропортига йўналтирилган.
Вазиятни жиловлашда собиқ ҳуқуқ-тартибот ходими Хуан Мехиа ҳам ёрдам берган. Мехианинг айтишича, Лейн Лундин экипаж аъзолари ва бошқа йўловчиларга нисбатан қўпол, ирқий ҳамда аёлларга нисбатан ҳақоратли сўзлар ишлатган.
Яна бир йўловчи Ричард Оленик эса Лундин атрофидаги йўловчини ва вазиятга аралашишга уринган аёлни уришга ҳаракат қилганини билдирган.
Шундан кейин Лундин биринчи классдаги ўриндиғига скотч ва пластик боғичлар билан маҳкамланган. Бироқ Оленикнинг сўзларига кўра, у шундан кейин ҳам қаршилик кўрсатишда давом этган.
Самолёт қўнгач, Лундин ҳибсга олинган. Унга иккинчи даражали ҳужум ва тартибсизлик содир этиш айбловлари қўйилган.
Изоҳлар 0
…