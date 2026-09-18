Xiaomi иБраин тизими ёрдамида автоном ақлли завод ишини намойиш этди
Хитойнинг технология гиганти Xiaomi компанияси Чангпинг шаҳридаги ўзининг янги авлод корхонасида ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштиришга қаратилган иБраин интеллектуал тизими фаолиятини омма эътиборига ҳавола этди. ixbt.com нашрининг ёзишича, мазкур инновацион платформа сенсорлар, ижро этувчи механизмлар ҳамда қарор қабул қилиш тизимини ягона рақамли муҳитга бирлаштириб, ишлаб чиқариш цехи имкониятларини бутунлай янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда замонавий смартфонларни йиғиш жараёни ўта юқори аниқликни талаб қилувчи юзлаб мураккаб амалиётларни ўз ичига олади. Жумладан, қурилманинг орқа панелини, яни батарея қопқоғини корпусга ўрнатиш босқичи алоҳида эътибор ва технологик мукаммалликни талаб қилади. Ушбу муҳим операцияда қопқоқ билан корпус ён қирралари орасидаги масофа иккала томонда ҳам 0,05 миллиметрдан — яни инсон соч толаси қалинлигидан ошмаслиги шарт.
иБраин тизими самарадорлигиАсосчиси Лей Сзюннинг сўзларига кўра, илгари муҳандислар ушбу ўта нозик технологик параметрларни қўлда созлаши учун тахминан тўрт соат вақт сарфлашга мажбур бўлган. Янги жорий этилган иБраин платформаси эса бутун жараённи чуқур таҳлил қилиб, автоматик равишда энг мақбул қийматларни таклиф этади ва натижада ушбу созлаш амалиёти атиги икки дақиқагача қисқарди.
Шунингдек, ишлаб чиқариш линиясида юзага келадиган носозликларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш вақти ҳам кескин қисқарди. Илгари бу жараён икки соатгача вақт олган бўлса, эндиликда замонавий интеллектуал ечимлар туфайли муаммони ҳал этиш учун атиги уч дақиқа кифоя қилмоқда.
Ўз-ўзини ўрганувчи ишлаб чиқариш муҳитиМазкур узлуксиз такомиллашиб бориш жараёнининг асоси Xiaomi компаниясининг махсус саноат платформасига таянади. Тизим олдинги созлаш ишлари ва бартараф этилган носозликлар натижаларини мунтазам равишда тўплаб боради. Ҳар бир ишлаб чиқариш эпизоди келгусидаги қарорлар учун янги маълумотлар тўпламига айланади.
Амалда бу заводнинг ишлаш жараёнида тўхтовсиз таълим олишини ва ҳар куни янада ақллироқ бўлиб боришини таъминлайди. Ишлаб чиқариш тезлигининг бир неча баробар ошиши ва муаммоларнинг дақиқалар ичида ҳал қилиниши келажакдаги технологик фабрикалар қандай қилиб мутлақо автоном тарзда ишлашини яққол кўрсатиб бермоқда.
Изоҳлар 0
…