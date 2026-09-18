Xiaomi иБраин тизими ёрдамида автоном ақлли завод ишини намойиш этди

·0·Техно
Xiaomi иБраин тизими ёрдамида автоном ақлли завод ишини намойиш этди

Хитойнинг технология гиганти Xiaomi компанияси Чангпинг шаҳридаги ўзининг янги авлод корхонасида ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштиришга қаратилган иБраин интеллектуал тизими фаолиятини омма эътиборига ҳавола этди. ixbt.com нашрининг ёзишича, мазкур инновацион платформа сенсорлар, ижро этувчи механизмлар ҳамда қарор қабул қилиш тизимини ягона рақамли муҳитга бирлаштириб, ишлаб чиқариш цехи имкониятларини бутунлай янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда замонавий смартфонларни йиғиш жараёни ўта юқори аниқликни талаб қилувчи юзлаб мураккаб амалиётларни ўз ичига олади. Жумладан, қурилманинг орқа панелини, яни батарея қопқоғини корпусга ўрнатиш босқичи алоҳида эътибор ва технологик мукаммалликни талаб қилади. Ушбу муҳим операцияда қопқоқ билан корпус ён қирралари орасидаги масофа иккала томонда ҳам 0,05 миллиметрдан — яни инсон соч толаси қалинлигидан ошмаслиги шарт.

иБраин тизими самарадорлиги

Асосчиси Лей Сзюннинг сўзларига кўра, илгари муҳандислар ушбу ўта нозик технологик параметрларни қўлда созлаши учун тахминан тўрт соат вақт сарфлашга мажбур бўлган. Янги жорий этилган иБраин платформаси эса бутун жараённи чуқур таҳлил қилиб, автоматик равишда энг мақбул қийматларни таклиф этади ва натижада ушбу созлаш амалиёти атиги икки дақиқагача қисқарди.

Шунингдек, ишлаб чиқариш линиясида юзага келадиган носозликларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш вақти ҳам кескин қисқарди. Илгари бу жараён икки соатгача вақт олган бўлса, эндиликда замонавий интеллектуал ечимлар туфайли муаммони ҳал этиш учун атиги уч дақиқа кифоя қилмоқда.

Ўз-ўзини ўрганувчи ишлаб чиқариш муҳити

Мазкур узлуксиз такомиллашиб бориш жараёнининг асоси Xiaomi компаниясининг махсус саноат платформасига таянади. Тизим олдинги созлаш ишлари ва бартараф этилган носозликлар натижаларини мунтазам равишда тўплаб боради. Ҳар бир ишлаб чиқариш эпизоди келгусидаги қарорлар учун янги маълумотлар тўпламига айланади.

Амалда бу заводнинг ишлаш жараёнида тўхтовсиз таълим олишини ва ҳар куни янада ақллироқ бўлиб боришини таъминлайди. Ишлаб чиқариш тезлигининг бир неча баробар ошиши ва муаммоларнинг дақиқалар ичида ҳал қилиниши келажакдаги технологик фабрикалар қандай қилиб мутлақо автоном тарзда ишлашини яққол кўрсатиб бермоқда.

XiaomiиБраинЧангпингСмартфонТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари бор2025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари борБугун, 18:23Xiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 17:54Oppo янги КолорОС 17 операцион тизимини тақдим этдиOppo янги КолорОС 17 операцион тизимини тақдим этдиБугун, 17:26Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этиладиHonor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этиладиБугун, 16:23iPhone 18 Pro экранида янги яширин датчик пайдо бўлдиiPhone 18 Pro экранида янги яширин датчик пайдо бўлдиБугун, 15:55Google Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилдиGoogle Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилдиБугун, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди