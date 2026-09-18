АҚШда ўғриликда гумонланиб ҳибсга олинган аёл Женнифер Лопесга ўхшашлиги билан барчанинг эътиборида!
АҚШнинг Миннесота штатида аккумуляторлар ўғирлаганликда гумонланиб ҳибсга олинган 35 ёшли аёлнинг полиция сурати ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб кетди. Аммо суратга бўлган қизиқишнинг сабаби жиноят эмас, балки унинг машҳур қўшиқчи Женнифер Лопесга жуда ўхшаб кетиши бўлди.
Аёлнинг ҳибс вақтида олинган сурати интернетда кенг муҳокама қилина бошлаган. Фойдаланувчилар унинг юз тузилиши ва умумий қиёфасини Женнифер Лопес билан солиштириб, турли ҳазиломуз изоҳлар қолдирган.
Айрим интернет фойдаланувчилари уни ҳатто машҳур қўшиқчининг "дублёри" ёки ўхшаши деб атаган. Аёл аккумуляторларни дўкондан ўғирлашда гумонланиб ҳибсга олинган. Бироқ унинг полициядаги сурати тарқалгач, ижтимоий тармоқларда асосий муҳокама мавзуси Женнифер Лопесга ўхшашлиги бўлиб қолди.
Бу ҳолат интернетда айрим суратлар қандай қилиб кутилмаган сабаб билан тезда оммалашиб кетишини яна бир бор кўрсатди.
Изоҳлар 0
…