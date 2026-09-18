21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди

·30·Иқтисодиёт
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 21 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 6,22 сўмга қимматлаб, 11 839,59 сўмни ташкил этди.

• Евро 8,26 сўмга арзонлаб, 13 569,35 сўм бўлди.

• Россия рубли 0,63 сўмга қимматлаб, 140,42 сўмни ташкил этди.

• Фунт стерлинг 17,74 сўмга арзонлаб, 15 803,48 сўм бўлди.

• Япон иенаси 0,9 сўмга арзонлаб, 75,01 сўмга тушди.

• Швейцария франки 5,8 сўмга қимматлаб, 14 342,33 сўм бўлди.

• Хитой юани 3,54 сўмга қимматлаб, 1 767,71 сўмни ташкил этди.

Ўзбекистон Марказий банкивалюта курслари21 сентябрь 2026доллар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқдаБугун, 11:5318 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда18 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқдаКеча, 13:21Корхонадан солиқ қарзи ундирилдиКорхонадан солиқ қарзи ундирилди16.09, 21:5717 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди16.09, 18:0917 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда16.09, 11:2816 сентябрь куни доллар курси ўзгармайди16 сентябрь куни доллар курси ўзгармайди15.09, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда