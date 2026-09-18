Фарғонада ака-ука уй талашиб, ота-онасини ўлдирди

·4·Жамият
Фарғонада ака-ука уй талашиб, ота-онасини ўлдирди

Фарғона шаҳрида уй-жой масаласи ортидан оғир жиноят содир этган ака-укага нисбатан суд ҳукми чиқарилди. Улар ўз онаси ва ўгай отасининг ўлимига сабаб бўлгани аниқланган. Суд улардан бирига 13 йил, иккинчисига эса умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлади. Бу ҳақда «Миллар» дастурида хабар берилди.

Тергов маълумотларига кўра, ака-ука онасига тегишли Фарғона шаҳридаги уйни эгаллаш мақсадида жиноий режа тузган. Улар онаси ва ўгай отасидан ташқари, ўгай укасини ҳам ўлдиришни режалаштирган.

Жиноят вақтида ака-укалардан бири уйда яширинган, иккинчиси эса ўгай отасини ташқарига олиб чиққан. Кейинчалик улар онаси ва ўгай отасининг ҳаётига тажовуз қилган.

Ака-ука содир этган жиноятни яшириш мақсадида марҳумларни уйда беркитишга уринган. Шунингдек, ўгай укасини ҳам ўлдириш режасини амалга оширишга ҳаракат қилган. Бироқ у қаршилик кўрсатиб, уйдан қочиб кетишга муваффақ бўлган.

Шундан сўнг судланувчилар хонадондаги пул ва қимматбаҳо буюмларни олиб, воқеа жойини тарк этган.

Мазкур жиноят иши Фарғона шаҳар жиноят ишлари бўйича судида кўриб чиқилди. Суд ҳукмига кўра, вояга етмаган судланувчига узил-кесил 13 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган.

Унинг 27 ёшли акаси эса умрбод озодликдан маҳрум қилинган.

Суд ҳукмида жиноятнинг оғирлиги ва судланувчиларнинг ҳаракатлари инобатга олинган.

Фарғона шаҳриМиллар дастуриака-ука жиноятисуд ҳукми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW бошқарган 10-синф ўқувчиси 2 йилдан ортиқроқ вақтга қамалдиBMW бошқарган 10-синф ўқувчиси 2 йилдан ортиқроқ вақтга қамалдиБугун, 19:03Қабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқдаҚабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқдаБугун, 16:49Навоий вилоятида 2 ёшга тўлмаган қизини печда куйдирган онага нисбатан суд ҳукми ўқилдиНавоий вилоятида 2 ёшга тўлмаган қизини печда куйдирган онага нисбатан суд ҳукми ўқилдиБугун, 12:42Қурувчининг ҳалол пулини бериш учун пора талаб қилган раҳбар ДХХ тўрига тушди!Қурувчининг ҳалол пулини бериш учун пора талаб қилган раҳбар ДХХ тўрига тушди!Бугун, 11:59Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинЭнди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинКеча, 19:44Қорақалпоғистонда жиноий жарималарни ундириш ишлари алоҳида назоратдаҚорақалпоғистонда жиноий жарималарни ундириш ишлари алоҳида назоратдаКеча, 19:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)