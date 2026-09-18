60 минг долларлик гаров мулки хатловга олинди
Бюронинг Жиззах вилояти бошқармаси иш юритувидаги ижро ҳужжати бўйича қарздор МЧЖга нисбатан ундирув чоралари кўрилди.
Ижро ҳаракатлари давомида қарздор МЧЖга тегишли бўлган, қиймати 60 000 АҚШ долларига баҳоланган гаров мулки аниқланди.
Мазкур мол-мулк қарздорликни ундиришни таъминлаш мақсадида белгиланган тартибда хатловга олинди. Бу орқали ижро ҳужжати талабларини амалда таъминлашга қаратилган навбатдаги чора кўрилди.
Гаров мулкининг хатловга олиниши қарздорликни қоплаш жараёнида муҳим ҳуқуқий чоралардан бири бўлиб, кейинги ижро ҳаракатлари қонунчиликда белгиланган тартибда давом эттирилади.
60 минг долларлик мулк — қарздорликни ундириш жараёнида жиддий чора. Ижро ҳужжати талабларини ўз вақтида бажариш ортиқча чеклов ва мажбурий ижро чораларининг олдини олади.
Изоҳлар 0
…