"Агар ўладиган бўлсангиз, ўз юртингизга бориб ўлинг!": Таиланд бош вазири баёноти...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Таиланд бош вазири ўринбосари Анутхин Чанвиракун чет элликларнинг мамлакатда хусусий қабристон ташкил этиш талабини қатъий рад этиб, уларни ўз ватанларига қайтиб, ўша ерда вафот этишга чақирди.
- У, шунингдек, провинсиялар раҳбарларига хорижликларнинг ноқонуний фаолияти ва маҳаллий анъаналарга ҳурмацизлик кўрсатиш ҳолатларига чек қўйиш бўйича топшириқ берди.
Жаҳон туризмининг марказларидан бири ва миллионлаб релокантларнинг севимли масканига айланган Таиландда хорижий фуқароларга нисбатан кутилмаган, кескин ва халқаро миқёсда катта шов-шув келтириб чиқарган баёнот берилди. Мамлакат бош вазири ўринбосари ҳамда ички ишлар вазири Анутхин Чанвиракун чет элликларнинг мамлакат ҳудудида алоҳида хусусий қабристон ташкил этиш бўйича йўллаган талаб ва сўровларини кескин танқид остига олиб, қатъий огоҳлантириш билан чиқди.
«Бу ҳолат ошиб тушди, чегаралардан чиқиб кетмоқда. Сиз бу ерга келишингизга рухсат берганимиз учун миннатдор бўлишингиз керак... Агар ўладиган бўлсангиз, ўз ватанингизга бориб ўлинг. Бу ерда ўлишнинг кераги йўқ. Бизни эксплуатация қилишга уринманг», — дея очиқ ва муросасиз муносабат билдирди Чанвиракун. Шу билан бирга, у қиролликнинг барча провинциялари раҳбарлари ва губернаторларига хорижликларнинг ноқонуний фаолияти, шунингдек, Таиланднинг миллий анъаналари, қонунлари ва маҳаллий аҳолисига нисбатан ҳурматсизлик кўрсатиш ҳолатларига зудлик билан чек қўйиш бўйича қатъий топшириқ берди.
Хўш, чет элликларнинг қайси ҳаракатлари Таиланд ҳукуматининг сабр косасини тўлдирди, мамлакатда хорижлик сайёҳ ва релокантларга нисбатан назорат янада кучайтириладими ва бу баёнот қиролликнинг туризм сиёсатига қандай таъсир кўрсатади?
«Бу ерда ўлишнинг кераги йўқ!»: Анутхин Чанвиракуннинг асосий тезислари
Таиланд раҳбарияти томонидан билдирилган кескин баёнотнинг энг муҳим нуқталари:
«Чегарадан чиққан сўров»: Бош вазир ўринбосари хорижликларнинг Таиланд заминида ўзлари учун алоҳида хусусий қабристонлар барпо этиш талабини давлат суверенитети ва маҳаллий тартибларга зид деб баҳолади;
Миннатдорлик ва мезбонлик маданияти: Ҳукумат расмийси чет элликлар Таиландга кириш, яшаш ва дам олиш имконияти берилгани учун миннатдор бўлишлари лозимлигини таъкидлади;
Эксплуатацияга йўл қўйилмаслиги: Мамлакат ҳудудини, табиий бойликларини ва меҳмондўстлигини чет эл фуқаролари томонидан шахсий манфаатлар йўлида суиистеъмол қилинишига чек қўйилиши уқтирилди;
Ўз юртига қайтиш чақириғи: Чанвиракун агар хорижликлар маҳаллий урф-одат ва қонунларга мослаша олмаса ёки доимий дафн жойларини талаб қиладиган бўлса, ўз ватанига бориб вафот этишлари лозимлигини очиқ айтди.
Провинцияларга қатъий кўрсатма: Хорижликларга қарши рейдлар тўлқини
Таиланд ҳукумати томонидан эълон қилинган янги тартиб ва талаблар:
Ноқонуний бизнес ва фаолиятга зарба: Чет эл фуқаролари томонидан маҳаллий аҳолининг ҳақига кириб, ноқонуний гидлик, кўчмас мулк савдоси ва лицензиясиз тадбиркорлик билан шуғулланишига қарши кураш кучайтирилади;
Маданий ҳурматсизликка тоқатсизлик: Маҳаллий буддавийлик анъаналарига, ибодатхоналар ва таиландликларга нисбатан ҳурматсизлик ҳолатларини содир этганлар дарҳол депортация қилиниши ва «қора рўйхат»га киритилиши белгиланди;
Губернаторлар масъулияти: Пхукет, Паттайя, Самуи ва Чиангмай каби йирик сайёҳлик марказлари раҳбарларига хорижликлар контингентини доимий қаттиқ назорат остида ушлаб туриш топширилди.
Халқаро таҳлил ва туризм истиқболлари: Экспертлар хулосаси
Сиёсатшунослар ва халқаро туризм экспертларининг вазият бўйича таҳлиллари:
Маҳаллий аҳолининг норозилиги чўққиси: Сўнгги йилларда кузатилган улкан миграция ва сайёҳлар оқими фонида уй-жой нархлари кўтарилиб, айрим хорижликларнинг беписанд хулқ-атвори маҳаллий халқда кескин қаршиликни келтириб чиқарди;
Сиёсатчиларнинг жамоатчиликка жавоби: Чанвиракуннинг бундай агрессив ва очиқ баёноти ҳукумат ўз фуқароларининг манфаатини биринчи ўринга қўйишини кўрсатишга қаратилган популистик, аммо стратегик қадамдир;
Қоидаларнинг кескинлашуви: Мазкур можародан сўнг Таиландда узоқ муддатли виза олиш, ер ёки кўчмас мулк билан боғлиқ битимлар тузиш ва яшаш шартлари сезиларли даражада мураккаблашиши кутилмоқда.
Таиланд ҳукумати раҳбариятидан янграган ушбу шов-шувли ва қатъий огоҳлантириш мезбон давлат миллий ғурури ва қонунларини ҳар қандай сайёҳлик даромадидан устун қўйишини очиқ-ойдин кўрсатди.
Сизнингча, Таиланд бош вазири ўринбосарининг хорижликларга қарата айтган «Ўз ватанингизга бориб ўлинг!» деган кескин сўзлари қанчалик адолатли ва ўринли? Чет элга борган ҳар бир инсон ўша давлатнинг урф-одати ва қонунларини қанчалик даражада ҳурмат қилиши шарт деб ҳисоблайсиз? Ўз шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро майдондаги ушбу қайноқ резонанс таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда саёҳат ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…