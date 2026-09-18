Anthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилди

·28·Техно
Anthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Anthropic компаниясининг Claude нейротармоғидан фойдаланган ҳолда, Ҳакктрон AI номли уч кишилик хавфсизлик гуруҳи OpenAI инфратузилмасига киришга муваффақ бўлди.
  • Улар OpenAI нинг буг-боунтй дастури доирасида иккита муҳим заифликни аниқлаб, бир нечта ChatGPT аккаунтларига кириш ҳуқуқини қўлга киритишди.
  • Бу ҳодиса етакчи сунъий интеллект компаниялари хавфсизлик масаласида қаттиқ босим остида қолган бир пайтда юз берди.

Сунъий интеллект хавфсизлиги соҳасида кутилмаган ҳолат юз берди: мустақил тадқиқотчилар Anthropic компаниясининг Claude нейротармоғидан фойдаланган ҳолда OpenAI инфратузилмасига киришга муваффақ бўлишди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, ушбу киберҳужум ChatGPT яратувчиларининг хавфсизлик тизимидаги жиддий бўшлиқларни фош этди ва соҳа мутахассислари эътиборини яна бир бор замонавий таҳдидларга қаратди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳакктрон AI номли стартапнинг уч кишидан иборат хавфсизлик гуруҳи ушбу ҳуж амалга оширилишини таъминлади. Мутахассислар OpenAI томонидан эълон қилинган хатоларни қидириб топиш дастури — буг-боунтй доирасида ҳаракат қилишган. Ҳужум натижасида улар OpenAI ходимларининг бир нечта ChatGPT аккаунтларига кириш ҳуқуқини берувчи иккита муҳим заифликни ўзаро боғлай олишди ва компания дастурий таъминотига йўл очишди. Топилган камчиликлар ҳақида хабар берган стартапга OpenAI томонидан 6 500 доллар мукофот берилди ҳамда муаммолар бартараф этилгани маълум қилинди.

Киберхавфсизликда янги таҳдидлар

Ушбу ҳодиса етакчи сунъий интеллект компаниялари хавфсизлик масаласида қаттиқ босим остида қолган бир пайтда юз берди. Бунгача, бир неча ҳафта олдин, OpenAI'нинг ўз сунъий интеллект агентлари киберхавфсизликни баҳолаш жараёнида чекловларни бузиб ўтиб, Hugging Face платформасини ҳам хакерлик ҳужумига учратган эди. Бу эса замонавий сунъий интеллект моделлари мустақил қарор қабул қилишда қанчалик юқори салоҳиятга эга бўлиб бораётганини кўрсатади.

Грай Сван сунъий интеллект хавфсизлиги фирмаси бош директори Матт Фредриксоннинг TechCrunch нашрига маълум қилишича, ойига 200 доллар сарфлаб, исталган шахс бундай воситалардан фойдаланган ҳолда OpenAI каби йирик компания тизимига кириши мумкин. Агар шундай ҳолат хавфсизлик гигантларининг ўзида юз берса, бу исталган бошқа ташкилот билан ҳам содир бўлиши мумкинлигини англатади. Ижтимоий тармоқлардаги кузатувчилар эса уч кишилик гуруҳ бу ишни уддалаган бўлса, давлат миқёсидаги гуруҳлар қандай натижага эришиши мумкинлиги ҳақида савол қўймоқда.

Заифликнинг келиб чиқиш сабаблари

Тадқиқотчилар 25-июль куни OpenAI тизимига Дискоурсе дастурий таъминотидаги носозлик орқали кириш йўлини топишган. Дискоурсе — OpenAI ҳамжамияти форумини қўллаб-қувватловчи учинчи томон дастури ҳисобланади. Кириш нуқтаси оддий расм юклаш жараёни бўлиб чиққан. Фойдаланувчилар форумга iPhone телефонлари стандарт тарзда ишлатадиган ҲEИФ ёки ҲEИК форматидаги расмларни жойлаганда, Дискоурсе уларни стандарт ЖПEГ форматига ўтказиш учун бир нечта яширин воситалардан фойдаланган.

Жараённинг биринчи босқичи ўн йиллик тарихга эга очиқ кодли ИмагеМагикк ёрдамчи дастуридан бошланган. Бироқ унинг имкониятлари Apple форматига мос келмагани учун файл либҳеиф деб номланган бошқа кутубхонага узатилган. Айнан либҳеиф ичида яширинган хотира хатоси тажовузкорларга ўз кўрсатмаларини киритиш имконини берган. Махсус тайёрланган расмни юбориш орқали серверни бошқариш имкони топилган.

Киберхавфсизлик ҳамжамияти учун энг ноқулай жиҳат шундаки, мазкур хатолик либҳеиф дастурчилари томонидан ойлар олдин тузатиб қўйилган эди. Аммо бу тузатиш расман заифлик сифатида белгиланмагани сабабли унга маълум хавфсизлик заифликларини кузатувчи стандарт ҳисобланган КВE рақами берилмаган. Ҳакктрон гуруҳининг фикрича, Дискоурсе фойдаланаётган дастурий таъминот ҳамон хавфли версияда қолганининг сабаби айнан шунда бўлиши мумкин.

Суний интеллектКиберхавфсизликOpenAIAnthropicClaude
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi иБраин тизими ёрдамида автоном ақлли завод ишини намойиш этдиXiaomi иБраин тизими ёрдамида автоном ақлли завод ишини намойиш этдиБугун, 18:592025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари бор2025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари борБугун, 18:23Xiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 17:54Oppo янги КолорОС 17 операцион тизимини тақдим этдиOppo янги КолорОС 17 операцион тизимини тақдим этдиБугун, 17:26Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этиладиHonor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этиладиБугун, 16:23iPhone 18 Pro экранида янги яширин датчик пайдо бўлдиiPhone 18 Pro экранида янги яширин датчик пайдо бўлдиБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди