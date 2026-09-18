BMW бошқарган 10-синф ўқувчиси 2 йилдан ортиқроқ вақтга қамалди

·0·Жамият
BMW бошқарган 10-синф ўқувчиси 2 йилдан ортиқроқ вақтга қамалди

Тошкентда йўл-патруль хизмати инспектори Хосилбек Эшназаровни BMW автомашинасида уриб юборган вояга етмаган Дониёр Турғуновга нисбатан суд ҳукми ўқилди. У 2 йил 4 ой муддатга озодликдан маҳрум қилинди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар судлари маълум қилди.

18 сентябрь куни жиноят ишлари бўйича Миробод туман судида мазкур жиноят иши бўйича ёпиқ суд мажлиси якунланди. 2010 йилда туғилган, хусусий мактабнинг 10-синфида таҳсил олувчи Дониёр Турғунов Жиноят кодексининг 104-моддаси 3-қисми «д» бандида назарда тутилган жиноятни содир этганликда айбдор деб топилди.

Суд қарорiga кўра, унга ЖКнинг 85-моддаси тартибида 2 йил 4 ойлик қамоқ жазоси тайинланган. Жазо муддати 2026 йил 27 февралдан — унга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланган санадан бошлаб ҳисобланади.

Воқеа қандай содир бўлган?

25 февраль куни соат 21:46 атрофида вояга етмаган Дониёр Турғунов ҳайдовчилик гувоҳномасисиз BMW M4 автомашинасини бошқариб, Миробод кўчаси бўйлаб ҳаракатланган.

Шу вақтда у Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ ЙПХ инспектори Хосилбек Эшназаровни уриб юборган. Оғир тан жароҳати олган инспектор уч кун давомида шифокорлар назоратида бўлганига қарамай, кўрсатилган тиббий ёрдамга қарамасдан вафот этган.

Мазкур ҳолатдан сўнг инспекторнинг оила аъзоларини давлат муҳофазасига олиш белгиланган.

Март ойи бошида эса Дониёр Турғунов қамоққа олингани маълум бўлган. Тергов даврида у Жиноят кодексининг 267-моддаси 1-қисми ҳамда 104-моддаси 3-қисми «д» бандида назарда тутилган жиноятларни содир этганликда гумонланувчи сифатида жалб қилинган.

Суд якунида тарафларга ҳукм мазмуни, етказилган моддий ва маънавий зарарни ундириш масаласида фуқаролик судига мурожаат қилиш ҳуқуқи, шунингдек ҳукм устидан шикоят бериш тартиби тушунтирилди.

Хосилбек ЭшназаровДониёр ТурғуновТошкент шаҳар судлариBMW M4
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқдаҚабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқдаБугун, 16:49Навоий вилоятида 2 ёшга тўлмаган қизини печда куйдирган онага нисбатан суд ҳукми ўқилдиНавоий вилоятида 2 ёшга тўлмаган қизини печда куйдирган онага нисбатан суд ҳукми ўқилдиБугун, 12:42Қурувчининг ҳалол пулини бериш учун пора талаб қилган раҳбар ДХХ тўрига тушди!Қурувчининг ҳалол пулини бериш учун пора талаб қилган раҳбар ДХХ тўрига тушди!Бугун, 11:59Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинЭнди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинКеча, 19:44Қорақалпоғистонда жиноий жарималарни ундириш ишлари алоҳида назоратдаҚорақалпоғистонда жиноий жарималарни ундириш ишлари алоҳида назоратдаКеча, 19:38Наманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олиндиНаманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олиндиКеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)