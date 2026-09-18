Швейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олди

·0·Дунё
Швейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олди

Европанинг энг йирик молиявий маркази ва анъанавий нейтрал давлати саналган Швейцария Конфедерацияси Беларусь ҳукуматига нисбатан санкциялар босимини кескин кучайтирди. Мамлакат Федерал кенгаши расман Европа Иттифоқининг Минскка қарши жорий этган янги, кенг кўламли чекловлар пакетига тўлиқ қўшилганини маълум қилди. Иқтисодиёт бўйича Давлат котибияти (SECO) сайтида эълон қилинган расмий баёнотга кўра, апрель ойида ЕИ томонидан маъқулланган ушбу муросасиз чекловлар 19 сентябрдан эътиборан тўлиқ кучга киради.

Мазкур қарорнинг бош мақсади — Беларусга нисбатан халқаро санкциялар режимини Россияга қарши қўлланилаётган энг қаттиқ чекловлар стандартлари билан тўлиқ синхронлаштириш ва мувофиқлаштиришдан иборат. Янги тартибга биноан, мамлакатнинг ҳарбий, технологик ва саноат салоҳиятини оширишга хизмат қилувчи барча маҳсулотлар экспорти чекланди, транзит йўлаклари ёпилди ва Минскка катта даромад келтирувчи товарлар импорти блокланди. Энг катта зарба эса молиявий секторга берилди: Беларусда рўйхатдан ўтган децентраллашган платформалар, криптохизматлар ва ҳатто «рақамли беларусь рубли» билан боғлиқ ҳар қандай молиявий операциялар Швейцария ҳудудида қатъий тақиқланди, шунингдек, мамлакатнинг туристик хизматлар бозори ҳам блокга тушди.

Хўш, Швейцариянинг ушбу кутилмаган қатъий қадами Минск иқтисодиётига қандай зарба беради, Россия ва Беларусь молиявий занжирлари қандай узилмоқда ва Александр Лукашенко режими ушбу қуршовдан қандай чиқиб кета олади?

«Криптоактивлардан туризмгача»: 19 сентябрдан кучга кирган янги тақиқлар

Швейцария ҳукумати томонидан эълон қилинган санкциялар пакетининг 4 та асосий йўналиши:

  • Ҳарбий ва технологик экспорт тақиқи: Беларусь армияси ва саноат комплексини кучайтириши мумкин бўлган юқори технологиялар, асбоб-ускуналар ва икки томонлама мақсадларда фойдаланиладиган товарлар олиб кирилиши тўхтатилди;

  • Транзит ва даромадли импорт блокланиши: Беларусь ҳудуди орқали транзит қилиниши тақиқланган товарлар рўйхати кенгайтирилди, шунингдек, Минскка асосий валюта тушумини таъминловчи маҳсулотлар импортига қатъий тўсиқ қўйилди;

  • Молия ва криптобозор тўсиғи: Беларусда рўйхатдан ўтган криптосервислар, децентраллашган платформалар, марказий банк рақамли валюталари, жумладан, «рақамли беларусь рубли» билан барча транзакциялар ман этилди;

  • Туризм секторига чеклов: Швейцария компаниялари ва молиявий тузилмаларига Беларусь ҳудудидаги туристик фаолият ва хизматлар кўрсатиш билан боғлиқ ҳар қандай ҳамкорликни амалга ошириш тақиқланди.

«Россия ва Беларусь бир қолипда»: Санкциялар нега тенглаштирилди?

Халқаро геосиёсий ва иқтисодий қарорнинг таҳлилий асослари:

  • «Яширин айланма» йўлларини ёпиш: Россияга қарши қўйилган чекловларни Беларусь орқали айланиб ўтиш (параллел импорт ва криптоактивлар воситасида пул ювиш) амалиётига бутунлай чек қўйиш мақсад қилинди;

  • Нейтралитет чегаралари: Швейцария ўзининг тарихий бетарафлик мақомига қарамай, халқаро ҳуқуқ ва хавфсизлик масалаларида Европа Иттифоқининг умумий позициясидан ортда қолмаслигини яна бир бор намойиш этди;

  • 2026 йил май ойидаги илк огоҳлантириш: Конфедерация май ойида икки йирик компанияни қора рўйхатга киритган эди, энди эса бутун молиявий ва экспорт занжирларини қамраб олди.

Иқтисодий ва халқаро таҳлил: Экспертлар нима демоқда?

Молиявий таҳлилчилар ва сиёсатшуносларнинг хулосалари:

  • Криптобозордаги муқобил йўлларнинг куйиши: Минск санкцияларни четлаб ўтиш учун рақамли активлар ва децентраллашган тизимларга катта умид боғлаган эди, Швейцария банки ва криптосекторининг ёпилиши ушбу режаларни чиппакка чиқарди;

  • Лукашенко ҳукумати учун валюта инқирози: Даромадли экспорт маҳсулотлари ва транзит имкониятларининг қисқариши давлат ғазнасига валюта тушумини жиддий камайтиради;

  • Минскнинг тўлиқ қарамлиги: Ғарб бозорларининг бир вақтда ёпилиши Беларуснинг молиявий, технологик ва савдо жиҳатдан фақат Россия ва Хитой бозорларига тўлиқ қарам бўлиб қолишини муқаррар қилади.

Швейцариянинг ушбу кенг кўламли санкциялар пакетини ишга тушириши Европа қитъасида геосиёсий инқирозлар шароитида ҳеч қайси давлат учун бетараф ҳудуд ёки молиявий бошпана қолмаётганини кўрсатмоқда.

Сизнингча, анъанавий равишда бетараф саналган Швейцариянинг криптоактивлар ва рақамли валюталаргача чеклов қўйиши Беларусь ва Россия иқтисодиётига қанчалик жиддий зарба бўлади? Ҳозирги шароитда санкциялар Минск сиёсатини ўзгартиришга қодирми ёки аксинча, уни янада чеккага суриб қўядими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро иқтисодиётдаги ушбу шов-шувли ўзгариш таҳлилини барча танишларингиз ҳамда молиявий янгиликлар ихлосмандларига улашинг!

ШвейцарияБеларускриптовалюталарЛукасенко
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Бугун, 22:41Европада янги C8 альянси тузилди: Зеленский 8 давлатдан иборат форматни эълон қилдиЕвропада янги C8 альянси тузилди: Зеленский 8 давлатдан иборат форматни эълон қилдиБугун, 21:39 Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси! Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси!Бугун, 21:111,4 миллион йиллик сир очилди: Боливия ўрмонларида олимлар илгари номаълум бўлган мушук турини топди1,4 миллион йиллик сир очилди: Боливия ўрмонларида олимлар илгари номаълум бўлган мушук турини топдиБугун, 19:4230 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?30 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?Бугун, 19:35АҚШда ўғриликда гумонланиб ҳибсга олинган аёл Женнифер Лопесга ўхшашлиги билан барчанинг эътиборида!АҚШда ўғриликда гумонланиб ҳибсга олинган аёл Женнифер Лопесга ўхшашлиги билан барчанинг эътиборида!Бугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?