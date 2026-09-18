Швейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олди
Европанинг энг йирик молиявий маркази ва анъанавий нейтрал давлати саналган Швейцария Конфедерацияси Беларусь ҳукуматига нисбатан санкциялар босимини кескин кучайтирди. Мамлакат Федерал кенгаши расман Европа Иттифоқининг Минскка қарши жорий этган янги, кенг кўламли чекловлар пакетига тўлиқ қўшилганини маълум қилди. Иқтисодиёт бўйича Давлат котибияти (SECO) сайтида эълон қилинган расмий баёнотга кўра, апрель ойида ЕИ томонидан маъқулланган ушбу муросасиз чекловлар 19 сентябрдан эътиборан тўлиқ кучга киради.
Мазкур қарорнинг бош мақсади — Беларусга нисбатан халқаро санкциялар режимини Россияга қарши қўлланилаётган энг қаттиқ чекловлар стандартлари билан тўлиқ синхронлаштириш ва мувофиқлаштиришдан иборат. Янги тартибга биноан, мамлакатнинг ҳарбий, технологик ва саноат салоҳиятини оширишга хизмат қилувчи барча маҳсулотлар экспорти чекланди, транзит йўлаклари ёпилди ва Минскка катта даромад келтирувчи товарлар импорти блокланди. Энг катта зарба эса молиявий секторга берилди: Беларусда рўйхатдан ўтган децентраллашган платформалар, криптохизматлар ва ҳатто «рақамли беларусь рубли» билан боғлиқ ҳар қандай молиявий операциялар Швейцария ҳудудида қатъий тақиқланди, шунингдек, мамлакатнинг туристик хизматлар бозори ҳам блокга тушди.
Хўш, Швейцариянинг ушбу кутилмаган қатъий қадами Минск иқтисодиётига қандай зарба беради, Россия ва Беларусь молиявий занжирлари қандай узилмоқда ва Александр Лукашенко режими ушбу қуршовдан қандай чиқиб кета олади?
«Криптоактивлардан туризмгача»: 19 сентябрдан кучга кирган янги тақиқлар
Швейцария ҳукумати томонидан эълон қилинган санкциялар пакетининг 4 та асосий йўналиши:
Ҳарбий ва технологик экспорт тақиқи: Беларусь армияси ва саноат комплексини кучайтириши мумкин бўлган юқори технологиялар, асбоб-ускуналар ва икки томонлама мақсадларда фойдаланиладиган товарлар олиб кирилиши тўхтатилди;
Транзит ва даромадли импорт блокланиши: Беларусь ҳудуди орқали транзит қилиниши тақиқланган товарлар рўйхати кенгайтирилди, шунингдек, Минскка асосий валюта тушумини таъминловчи маҳсулотлар импортига қатъий тўсиқ қўйилди;
Молия ва криптобозор тўсиғи: Беларусда рўйхатдан ўтган криптосервислар, децентраллашган платформалар, марказий банк рақамли валюталари, жумладан, «рақамли беларусь рубли» билан барча транзакциялар ман этилди;
Туризм секторига чеклов: Швейцария компаниялари ва молиявий тузилмаларига Беларусь ҳудудидаги туристик фаолият ва хизматлар кўрсатиш билан боғлиқ ҳар қандай ҳамкорликни амалга ошириш тақиқланди.
«Россия ва Беларусь бир қолипда»: Санкциялар нега тенглаштирилди?
Халқаро геосиёсий ва иқтисодий қарорнинг таҳлилий асослари:
«Яширин айланма» йўлларини ёпиш: Россияга қарши қўйилган чекловларни Беларусь орқали айланиб ўтиш (параллел импорт ва криптоактивлар воситасида пул ювиш) амалиётига бутунлай чек қўйиш мақсад қилинди;
Нейтралитет чегаралари: Швейцария ўзининг тарихий бетарафлик мақомига қарамай, халқаро ҳуқуқ ва хавфсизлик масалаларида Европа Иттифоқининг умумий позициясидан ортда қолмаслигини яна бир бор намойиш этди;
2026 йил май ойидаги илк огоҳлантириш: Конфедерация май ойида икки йирик компанияни қора рўйхатга киритган эди, энди эса бутун молиявий ва экспорт занжирларини қамраб олди.
Иқтисодий ва халқаро таҳлил: Экспертлар нима демоқда?
Молиявий таҳлилчилар ва сиёсатшуносларнинг хулосалари:
Криптобозордаги муқобил йўлларнинг куйиши: Минск санкцияларни четлаб ўтиш учун рақамли активлар ва децентраллашган тизимларга катта умид боғлаган эди, Швейцария банки ва криптосекторининг ёпилиши ушбу режаларни чиппакка чиқарди;
Лукашенко ҳукумати учун валюта инқирози: Даромадли экспорт маҳсулотлари ва транзит имкониятларининг қисқариши давлат ғазнасига валюта тушумини жиддий камайтиради;
Минскнинг тўлиқ қарамлиги: Ғарб бозорларининг бир вақтда ёпилиши Беларуснинг молиявий, технологик ва савдо жиҳатдан фақат Россия ва Хитой бозорларига тўлиқ қарам бўлиб қолишини муқаррар қилади.
Швейцариянинг ушбу кенг кўламли санкциялар пакетини ишга тушириши Европа қитъасида геосиёсий инқирозлар шароитида ҳеч қайси давлат учун бетараф ҳудуд ёки молиявий бошпана қолмаётганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, анъанавий равишда бетараф саналган Швейцариянинг криптоактивлар ва рақамли валюталаргача чеклов қўйиши Беларусь ва Россия иқтисодиётига қанчалик жиддий зарба бўлади? Ҳозирги шароитда санкциялар Минск сиёсатини ўзгартиришга қодирми ёки аксинча, уни янада чеккага суриб қўядими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро иқтисодиётдаги ушбу шов-шувли ўзгариш таҳлилини барча танишларингиз ҳамда молиявий янгиликлар ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…