Фарғона вилоятининг Учкўприк туманида фаст-фуддан оммавий заҳарланиш юз берди
Фарғона вилоятининг Учкўприк туманида аҳоли саломатлиги билан боғлиқ жиддий фавқулодда ҳолат қайд этилди. 17–18 сентябрь кунлари туман тиббиёт муассасаларига бирваракайига 37 нафар фуқаро ўткир заҳарланиш аломатлари — ҳолсизлик, кучли кўнгил айниши, қусиш ва ич кетиши каби шикоятлар билан шошилинч мурожаат қилган. Тиббиёт ходимлари томонидан кўрсатилган тезкор муолажаларга қарамай, беморларнинг аҳволи оғирлиги сабабли уларнинг 31 нафари юқумли касалликлар бўлимига ётқизилди.
Дастлабки суриштирув жараёнида жабрланганларнинг барчаси ҳудуддаги тезкор овқатланиш нуқталаридан бирида тайёрланган хот-дог ҳамда нон-бургер маҳсулотларини истеъмол қилгани маълум бўлди. Ҳолат юзасидан Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси мутахассислари зудлик билан ишга киришиб, озиқ-овқат маҳсулотлари, ишлатилган соуслар ҳамда беморлардан бактериологик намуналар олди. Гумон қилинган умумий овқатланиш шохобчаси фаолияти зудлик билан тўхтатилиб, объект тўлиқ муҳрланди.
Хўш, оммавий заҳарланишга фаст-фуд таркибидаги қайси маҳсулот сабаб бўлган, кўча таомлари тайёрланадиган шохобчаларда санитария назорати нега оқсамоқда ва бундай оғир оқибатлардан қандай сақланиш керак?
«Хот-дог, нон-бургер ва 31 кишининг шифохонага тушиши»: Ҳодисанинг асосий тафсилотлари
Учкўприк туманида юз берган ҳодиса бўйича очиқланган муҳим фактлар:
37 нафар мурожаатчи: Икки кун ичида (17–18 сентябрь) ошқозон-ичак бузилиши ва оғир интоксикация аломатлари билан туман шифохонасига 37 киши келиб тушди;
31 нафари стационарга ётқизилди: Мурожаат қилганларнинг 31 нафарига касалхона шароитида узлуксиз инфузион терапия ва тиббий муолажалар кўрсатилмоқда;
Заҳарланиш манбаи — фаст-фуд: Беморларнинг бари маҳаллий овқатланиш шохобчасида тайёрланган хот-дог ва нон-бургер истеъмол қилганини тасдиқлади;
Шохобча вақтинча ёпилди: Санитария талаблари ва инсон ҳаётига хавф солувчи ҳолатлар аниқлангани сабабли мазкур муассаса фаолиятига чек қўйилди;
Лаборатория таҳлиллари: Таомлар тайёрланган хомашёлар ва соуслардан намуналар олиниб, сальмонеллёз, стафилококк ёки колибактериялар мавжудлиги бўйича экспертиза тайинланди.
«Соусми ёки эскирган гўшт?»: Мутахассисларнинг дастлабки шубҳалари
Фаст-фуд маҳсулотларидан оммавий заҳарланиш юзага келишининг асосий сабаблари:
Майонез ва соусларнинг хавфи: Кўча таомларида ишлатиладиган қўлбола майонез ва соуслар иссиқ ҳавода тез бузилиб, бир неча соат ичида кучли патоген бактериялар ўчоғига айланади;
Колбаса ва гўшт сақлаш шароитлари: Музлатгич тизимининг тўғри ишламаслиги ёки муддати ўтган ярим тайёр маҳсулотлардан фойдаланиш оғир токсикоинфекцияга йўл очади;
Шахсий гигиена ва антисанитария: Ошпаз ва ходимларнинг тиббий кўрикдан ўтмагани, идиш-товоқ ҳамда қўлларнинг тўлиқ дезинфекция қилинмаслиги инфекция тарқалишини бир неча баробар тезлаштиради;
Кузатувсиз пишириш: Нон ва сабзавотларнинг тўғри ювилмаслиги ёки чала термик ишлов берилиши хавфни янада оширади.
Тезкор овқатланиш шохобчалари ва соғлиқ: Экспертлар тавсияси
Санитария шифокорлари ва инфекционистларнинг аҳолига мурожаати:
Кўча таомларида эҳтиёткорлик: Айниқса, сақлаш муддати ва ҳарорат режимига қатъий талаб қўйиладиган майонезли ва гўштли маҳсулотларни шубҳали шохобчалардан харид қилмаслик;
Шароитга баҳо бериш: Муассасада оқар сув, тоза ходимлар ва совутгич мосламалари бор-йўқлигига буюртма беришдан аввал эътибор қаратиш шарт;
Дастлабки белгиларда шифокорга бориш: Ҳолсизлик, қайт қилиш ёки ич кетиши кузатилганда уй шароитида ўзбошимчалик билан даволанмасдан, дарҳол «103» хизматига хабар бериш зарур;
Тадбиркорлар масъулияти: Овқатланиш нуқталари эгалари арзон фойда ортидан қувмасдан, инсон ҳаёти учун маҳсулот сифатига тўлиқ кафолат бериши шарт.
Учкўприкдаги ушбу оммавий ҳолат умумий овқатланиш соҳасида санитария талабларига риоя этилиши устидан назоратни кучайтириш ҳамда ҳар бир истеъмолчи ўз саломатлигига янада ҳушёр бўлиши лозимлигини яна бир бор кўрсатди.
Сизнингча, кўча овқатланиш шохобчалари ва фаст-фуд нуқталарида бундай оммавий заҳарланиш ҳолатлари такрорланмаслиги учун қандай назорат ва чоралар кўрилиши керак? Сиз ва оилангиз кўчадаги тезкор овқатланиш жойларидан овқатланишда биринчи навбатда нималарга эътибор берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча яқинларингиз, дўстларингизни хавфдан огоҳ этиш учун ушбу муҳим мақолани уларга улашинг!
Изоҳлар 0
…