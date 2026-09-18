Фарғона вилоятининг Учкўприк туманида фаст-фуддан оммавий заҳарланиш юз берди

·5·Жамият
Фарғона вилоятининг Учкўприк туманида фаст-фуддан оммавий заҳарланиш юз берди

Фарғона вилоятининг Учкўприк туманида аҳоли саломатлиги билан боғлиқ жиддий фавқулодда ҳолат қайд этилди. 17–18 сентябрь кунлари туман тиббиёт муассасаларига бирваракайига 37 нафар фуқаро ўткир заҳарланиш аломатлари — ҳолсизлик, кучли кўнгил айниши, қусиш ва ич кетиши каби шикоятлар билан шошилинч мурожаат қилган. Тиббиёт ходимлари томонидан кўрсатилган тезкор муолажаларга қарамай, беморларнинг аҳволи оғирлиги сабабли уларнинг 31 нафари юқумли касалликлар бўлимига ётқизилди.

Дастлабки суриштирув жараёнида жабрланганларнинг барчаси ҳудуддаги тезкор овқатланиш нуқталаридан бирида тайёрланган хот-дог ҳамда нон-бургер маҳсулотларини истеъмол қилгани маълум бўлди. Ҳолат юзасидан Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси мутахассислари зудлик билан ишга киришиб, озиқ-овқат маҳсулотлари, ишлатилган соуслар ҳамда беморлардан бактериологик намуналар олди. Гумон қилинган умумий овқатланиш шохобчаси фаолияти зудлик билан тўхтатилиб, объект тўлиқ муҳрланди.

Хўш, оммавий заҳарланишга фаст-фуд таркибидаги қайси маҳсулот сабаб бўлган, кўча таомлари тайёрланадиган шохобчаларда санитария назорати нега оқсамоқда ва бундай оғир оқибатлардан қандай сақланиш керак?

«Хот-дог, нон-бургер ва 31 кишининг шифохонага тушиши»: Ҳодисанинг асосий тафсилотлари

Учкўприк туманида юз берган ҳодиса бўйича очиқланган муҳим фактлар:

  • 37 нафар мурожаатчи: Икки кун ичида (17–18 сентябрь) ошқозон-ичак бузилиши ва оғир интоксикация аломатлари билан туман шифохонасига 37 киши келиб тушди;

  • 31 нафари стационарга ётқизилди: Мурожаат қилганларнинг 31 нафарига касалхона шароитида узлуксиз инфузион терапия ва тиббий муолажалар кўрсатилмоқда;

  • Заҳарланиш манбаи — фаст-фуд: Беморларнинг бари маҳаллий овқатланиш шохобчасида тайёрланган хот-дог ва нон-бургер истеъмол қилганини тасдиқлади;

  • Шохобча вақтинча ёпилди: Санитария талаблари ва инсон ҳаётига хавф солувчи ҳолатлар аниқлангани сабабли мазкур муассаса фаолиятига чек қўйилди;

  • Лаборатория таҳлиллари: Таомлар тайёрланган хомашёлар ва соуслардан намуналар олиниб, сальмонеллёз, стафилококк ёки колибактериялар мавжудлиги бўйича экспертиза тайинланди.

«Соусми ёки эскирган гўшт?»: Мутахассисларнинг дастлабки шубҳалари

Фаст-фуд маҳсулотларидан оммавий заҳарланиш юзага келишининг асосий сабаблари:

  • Майонез ва соусларнинг хавфи: Кўча таомларида ишлатиладиган қўлбола майонез ва соуслар иссиқ ҳавода тез бузилиб, бир неча соат ичида кучли патоген бактериялар ўчоғига айланади;

  • Колбаса ва гўшт сақлаш шароитлари: Музлатгич тизимининг тўғри ишламаслиги ёки муддати ўтган ярим тайёр маҳсулотлардан фойдаланиш оғир токсикоинфекцияга йўл очади;

  • Шахсий гигиена ва антисанитария: Ошпаз ва ходимларнинг тиббий кўрикдан ўтмагани, идиш-товоқ ҳамда қўлларнинг тўлиқ дезинфекция қилинмаслиги инфекция тарқалишини бир неча баробар тезлаштиради;

  • Кузатувсиз пишириш: Нон ва сабзавотларнинг тўғри ювилмаслиги ёки чала термик ишлов берилиши хавфни янада оширади.

Тезкор овқатланиш шохобчалари ва соғлиқ: Экспертлар тавсияси

Санитария шифокорлари ва инфекционистларнинг аҳолига мурожаати:

  • Кўча таомларида эҳтиёткорлик: Айниқса, сақлаш муддати ва ҳарорат режимига қатъий талаб қўйиладиган майонезли ва гўштли маҳсулотларни шубҳали шохобчалардан харид қилмаслик;

  • Шароитга баҳо бериш: Муассасада оқар сув, тоза ходимлар ва совутгич мосламалари бор-йўқлигига буюртма беришдан аввал эътибор қаратиш шарт;

  • Дастлабки белгиларда шифокорга бориш: Ҳолсизлик, қайт қилиш ёки ич кетиши кузатилганда уй шароитида ўзбошимчалик билан даволанмасдан, дарҳол «103» хизматига хабар бериш зарур;

  • Тадбиркорлар масъулияти: Овқатланиш нуқталари эгалари арзон фойда ортидан қувмасдан, инсон ҳаёти учун маҳсулот сифатига тўлиқ кафолат бериши шарт.

Учкўприкдаги ушбу оммавий ҳолат умумий овқатланиш соҳасида санитария талабларига риоя этилиши устидан назоратни кучайтириш ҳамда ҳар бир истеъмолчи ўз саломатлигига янада ҳушёр бўлиши лозимлигини яна бир бор кўрсатди.

Сизнингча, кўча овқатланиш шохобчалари ва фаст-фуд нуқталарида бундай оммавий заҳарланиш ҳолатлари такрорланмаслиги учун қандай назорат ва чоралар кўрилиши керак? Сиз ва оилангиз кўчадаги тезкор овқатланиш жойларидан овқатланишда биринчи навбатда нималарга эътибор берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча яқинларингиз, дўстларингизни хавфдан огоҳ этиш учун ушбу муҳим мақолани уларга улашинг!

Учкўприк туманифаст-фудсальмонеллёзоммавий заҳарланиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қидирув ҳаракатлари давом этмоқдаҚидирув ҳаракатлари давом этмоқдаБугун, 20:26Қарздорлик эвазига диско-клуб биноси хатловга олиндиҚарздорлик эвазига диско-клуб биноси хатловга олиндиБугун, 20:22Қарздорликнинг чораси: BYD Han автомашинаси хатловга олиндиҚарздорликнинг чораси: BYD Han автомашинаси хатловга олиндиБугун, 20:2060 минг долларлик гаров мулки хатловга олинди60 минг долларлик гаров мулки хатловга олиндиБугун, 20:16Табиатга етказилган зарар жавобсиз қолмайдиТабиатга етказилган зарар жавобсиз қолмайдиБугун, 19:46Фарғонада ака-ука уй талашиб, ота-онасини ўлдирдиФарғонада ака-ука уй талашиб, ота-онасини ўлдирдиБугун, 19:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)