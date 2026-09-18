Наманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлди

·25·Жамият
Наманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Наманган вилоятида эрини ўлдириш учун ёлланма қотил ёлламоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани суд томонидан 8,5 йилдан озодликдан маҳрум этиш жазосига ҳукм қилинди.
  • Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари томонидан саҳналаштирилган махсус операция давомида аёл ва унинг жазмани 5 500 АҚШ доллари бераётган вақтда қўлга олинди.
  • Аёлнинг таъкидлашича, унинг асл мақсади эрини қўрқитиш бўлган, бироқ фолбин таништирган шахс уни жиноятга ундаган.

Наманган вилоятида оилавий хиёнат, сохта севги ва чексиз нафрат туфайли содир этилишига бир баҳя қолган мудҳиш жиноятнинг фош этилиши бутун жамоатчиликни ларзага солди. Ўз турмуш ўртоғидан қутулиш ва ноқонуний муносабатларига йўл очиш мақсадида ёлланма қотил ёллаб, эрининг жонига қасд қилмоқчи бўлган аёл ҳамда унинг жазманига нисбатан суднинг қатъий ҳукми ўқилди. Тезкор тадбир давомида ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари томонидан «қотиллик» профессионал даражада саҳналаштирилган бўлиб, махсус операцияга жалб этилган шартли қотил «марҳум»нинг қонга беланган сохта ҳолатини фото ва видеога тушириб, буюртмачиларга тақдим этган.

Эрининг ўлдирилганига заррача шубҳа қилмаган шафқатсиз аёл ва унинг жазмани шартли қотилга хизмат ҳақи сифатида ваъда қилинган 5 500 АҚШ долларини бераётган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга олинди. Суд залида кўз ёш тўккан аёл дастлаб мақсади фақатгина «эрини қўрқитиб қўйиш» бўлганини, бироқ фолбин қўшниси таништирган сохта «муаммо ҳал қилувчи» шахс уни эрини бутунлай йўқ қилишга ва бу ишнинг изи чиқмаслигига ишонтириб, жиноятга ундаганини таъкидлади. Суд барча важларни рад этиб, жаноятчи жуфтликни айбдор деб топди ва уларнинг ҳар бирига 8,5 йилдан озодликдан маҳрум этиш жазосини тайинлади.

Хўш, фолбиннинг тузоғига илинган аёл қандай қилиб ўз болаларининг отасини ўлдириш даражасигача етиб борди, ҳуқуқ-тартибот органларининг саҳналаштирилган операцияси қандай амалга оширилди ва оилавий хиёнатнинг якуни нега доим панжара орти билан тугайди?

«5 500 долларлик қон ва махсус операция»: Жиноят хроникаси

Наманганда содир бўлган даҳшатли режанинг очиқланган тафсилотлари:

  • Ёлланма қотил қидируви: Аёл ва унинг никоҳсиз муносабатда бўлган жазмани оилага халақит бераётган эрни жисмонан йўқ қилиш мақсадида ноқонуний хизмат кўрсатувчи шахс қидиришга киришган;

  • Фолбиннинг воситачилиги: Судда маълум бўлишича, аёлга «кўмакчи»ни унинг фолбин қўшниси топиб бериб, «бу одам эрингни йўқ қилади ва ҳеч қанақа из қолмайди», дея уни васвасага солган;

  • Саҳналаштирилган «ўлим»: Ҳуқуқ-тартибот органлари режадан хабар топиб, тезкор тадбир уюштирган; «қотил» ролини ижро этган ходим эрининг сохта ўлимини видеога олиб, аёлга ҳисобот сифатида тақдим этган;

  • Қўлга олиш лаҳзаси: Видеодаги қонли манзарани кўриб, эрининг «ўлганига» тўлиқ ишонган бераҳм жуфтлик 5 500 доллар нақд пулни топшираётган вақтида ДХХ ва ИИБ ходимлари томонидан қўлга олинган.

«Қўрқитмоқчи эдим...»: Суд залидаги сохта тавба ва баҳоналар

Суриштирув ва суд жараёнида юзага чиққан жиҳатлар:

  • Жавобгарликдан қочиш уриниши: Аёл суд мажлисида ўз қилмишини оқлашга уриниб, асл мақсади эрининг жонига қасд қилиш эмас, балки унга куч ишлатиб қўрқитиб қўйиш бўлганини даъво қилди;

  • Фолбин ва ирим-сиримларнинг қора оқибати: Мазкур воқеа жамиятда фолбинлар, кўзбойлоғичлар ва сохта фирибгарларга ишониш оғир фожиаларга олиб келишини яна бир бор исботлади;

  • Жазманнинг иккиюзламачилиги: Жиноятга бош-қош бўлган ва бегона оиланинг бузилишига сабабчи бўлган эркак ҳам тергов жараёнида ўз қилмишини тан олишга мажбур бўлди;

  • Суднинг адолатли ҳукми: Оғир оқибатли жиноятга тайёргарлик кўриш моддалари билан аёлга ва унинг жазманига 8 йил 6 ойдан муддатга қаттиқ тартибли колония жазоси тайинланди.

Ижтимоий ва психологик таҳлил: Экспертлар хулосаси

Ҳуқуқшунослар ва психологларнинг ушбу оилавий фожиа юзасидан баҳоси:

  • Хиёнатнинг мантиқий интиҳоси: Никоҳ муқаддаслигини бузиб, ҳаром йўлни танлаган шахслар вақт ўтиши билан ўз кирдикорларини яшириш учун ҳар қандай қабиҳлик ва жиноятга қўл уришга тайёр бўлиб қолади;

  • Қонун ҳимояси: Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг профессионаллиги ва тезкор аралашуви туфайли бир бегуноҳ инсоннинг ҳаёти сақлаб қолинди ва қотиллар ўз жазосини олди;

  • Жамият учун жиддий сабоқ: Оилавий келишмовчиликларни тинч ва қонуний йўл билан — ажрашиш орқали ҳал қилиш мумкин бўлган вазиятда қотилликни танлаш нафақат жиноят, балки инсоний қиёфани тўлиқ йўқотишдир.

Намангандаги ушбу шов-шувли суд қарори ҳар қандай хиёнат ва қабиҳ режа албатта фош бўлишини ҳамда одил судлов қаршисида жавобсиз қолмаслигини қатъий кўрсатиб берди.

Сизнингча, оилада келишмовчилик юзага келганда инсонларни бундай ваҳший ва мудҳиш йўлларга кириб кетишига нима сабаб бўлмоқда: нафс қуллигими, фолбинларнинг таъсирими ёки маънавий бузуқлик? Жамиятда одамларни фолбин ва сохта фирибгарлардан узоқ тутиш учун қандай жазо чораларини кучайтириш керак деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча оилаларни огоҳлантириш учун ушбу ибратли таҳлилий мақолани дўстларингиз ҳамда яқинларингизга улашинг!

НаманганЖиноят ишлари бўйича судИИВДХХ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади2026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланадиБугун, 23:07Фарғона вилоятининг Учкўприк туманида фаст-фуддан оммавий заҳарланиш юз бердиФарғона вилоятининг Учкўприк туманида фаст-фуддан оммавий заҳарланиш юз бердиБугун, 21:29Қидирув ҳаракатлари давом этмоқдаҚидирув ҳаракатлари давом этмоқдаБугун, 20:26Қарздорлик эвазига диско-клуб биноси хатловга олиндиҚарздорлик эвазига диско-клуб биноси хатловга олиндиБугун, 20:22Қарздорликнинг чораси: BYD Han автомашинаси хатловга олиндиҚарздорликнинг чораси: BYD Han автомашинаси хатловга олиндиБугун, 20:2060 минг долларлик гаров мулки хатловга олинди60 минг долларлик гаров мулки хатловга олиндиБугун, 20:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)