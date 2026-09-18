Наманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Наманган вилоятида эрини ўлдириш учун ёлланма қотил ёлламоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани суд томонидан 8,5 йилдан озодликдан маҳрум этиш жазосига ҳукм қилинди.
- Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари томонидан саҳналаштирилган махсус операция давомида аёл ва унинг жазмани 5 500 АҚШ доллари бераётган вақтда қўлга олинди.
- Аёлнинг таъкидлашича, унинг асл мақсади эрини қўрқитиш бўлган, бироқ фолбин таништирган шахс уни жиноятга ундаган.
Наманган вилоятида оилавий хиёнат, сохта севги ва чексиз нафрат туфайли содир этилишига бир баҳя қолган мудҳиш жиноятнинг фош этилиши бутун жамоатчиликни ларзага солди. Ўз турмуш ўртоғидан қутулиш ва ноқонуний муносабатларига йўл очиш мақсадида ёлланма қотил ёллаб, эрининг жонига қасд қилмоқчи бўлган аёл ҳамда унинг жазманига нисбатан суднинг қатъий ҳукми ўқилди. Тезкор тадбир давомида ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари томонидан «қотиллик» профессионал даражада саҳналаштирилган бўлиб, махсус операцияга жалб этилган шартли қотил «марҳум»нинг қонга беланган сохта ҳолатини фото ва видеога тушириб, буюртмачиларга тақдим этган.
Эрининг ўлдирилганига заррача шубҳа қилмаган шафқатсиз аёл ва унинг жазмани шартли қотилга хизмат ҳақи сифатида ваъда қилинган 5 500 АҚШ долларини бераётган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга олинди. Суд залида кўз ёш тўккан аёл дастлаб мақсади фақатгина «эрини қўрқитиб қўйиш» бўлганини, бироқ фолбин қўшниси таништирган сохта «муаммо ҳал қилувчи» шахс уни эрини бутунлай йўқ қилишга ва бу ишнинг изи чиқмаслигига ишонтириб, жиноятга ундаганини таъкидлади. Суд барча важларни рад этиб, жаноятчи жуфтликни айбдор деб топди ва уларнинг ҳар бирига 8,5 йилдан озодликдан маҳрум этиш жазосини тайинлади.
Хўш, фолбиннинг тузоғига илинган аёл қандай қилиб ўз болаларининг отасини ўлдириш даражасигача етиб борди, ҳуқуқ-тартибот органларининг саҳналаштирилган операцияси қандай амалга оширилди ва оилавий хиёнатнинг якуни нега доим панжара орти билан тугайди?
«5 500 долларлик қон ва махсус операция»: Жиноят хроникаси
Наманганда содир бўлган даҳшатли режанинг очиқланган тафсилотлари:
Ёлланма қотил қидируви: Аёл ва унинг никоҳсиз муносабатда бўлган жазмани оилага халақит бераётган эрни жисмонан йўқ қилиш мақсадида ноқонуний хизмат кўрсатувчи шахс қидиришга киришган;
Фолбиннинг воситачилиги: Судда маълум бўлишича, аёлга «кўмакчи»ни унинг фолбин қўшниси топиб бериб, «бу одам эрингни йўқ қилади ва ҳеч қанақа из қолмайди», дея уни васвасага солган;
Саҳналаштирилган «ўлим»: Ҳуқуқ-тартибот органлари режадан хабар топиб, тезкор тадбир уюштирган; «қотил» ролини ижро этган ходим эрининг сохта ўлимини видеога олиб, аёлга ҳисобот сифатида тақдим этган;
Қўлга олиш лаҳзаси: Видеодаги қонли манзарани кўриб, эрининг «ўлганига» тўлиқ ишонган бераҳм жуфтлик 5 500 доллар нақд пулни топшираётган вақтида ДХХ ва ИИБ ходимлари томонидан қўлга олинган.
«Қўрқитмоқчи эдим...»: Суд залидаги сохта тавба ва баҳоналар
Суриштирув ва суд жараёнида юзага чиққан жиҳатлар:
Жавобгарликдан қочиш уриниши: Аёл суд мажлисида ўз қилмишини оқлашга уриниб, асл мақсади эрининг жонига қасд қилиш эмас, балки унга куч ишлатиб қўрқитиб қўйиш бўлганини даъво қилди;
Фолбин ва ирим-сиримларнинг қора оқибати: Мазкур воқеа жамиятда фолбинлар, кўзбойлоғичлар ва сохта фирибгарларга ишониш оғир фожиаларга олиб келишини яна бир бор исботлади;
Жазманнинг иккиюзламачилиги: Жиноятга бош-қош бўлган ва бегона оиланинг бузилишига сабабчи бўлган эркак ҳам тергов жараёнида ўз қилмишини тан олишга мажбур бўлди;
Суднинг адолатли ҳукми: Оғир оқибатли жиноятга тайёргарлик кўриш моддалари билан аёлга ва унинг жазманига 8 йил 6 ойдан муддатга қаттиқ тартибли колония жазоси тайинланди.
Ижтимоий ва психологик таҳлил: Экспертлар хулосаси
Ҳуқуқшунослар ва психологларнинг ушбу оилавий фожиа юзасидан баҳоси:
Хиёнатнинг мантиқий интиҳоси: Никоҳ муқаддаслигини бузиб, ҳаром йўлни танлаган шахслар вақт ўтиши билан ўз кирдикорларини яшириш учун ҳар қандай қабиҳлик ва жиноятга қўл уришга тайёр бўлиб қолади;
Қонун ҳимояси: Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг профессионаллиги ва тезкор аралашуви туфайли бир бегуноҳ инсоннинг ҳаёти сақлаб қолинди ва қотиллар ўз жазосини олди;
Жамият учун жиддий сабоқ: Оилавий келишмовчиликларни тинч ва қонуний йўл билан — ажрашиш орқали ҳал қилиш мумкин бўлган вазиятда қотилликни танлаш нафақат жиноят, балки инсоний қиёфани тўлиқ йўқотишдир.
Намангандаги ушбу шов-шувли суд қарори ҳар қандай хиёнат ва қабиҳ режа албатта фош бўлишини ҳамда одил судлов қаршисида жавобсиз қолмаслигини қатъий кўрсатиб берди.
Сизнингча, оилада келишмовчилик юзага келганда инсонларни бундай ваҳший ва мудҳиш йўлларга кириб кетишига нима сабаб бўлмоқда: нафс қуллигими, фолбинларнинг таъсирими ёки маънавий бузуқлик? Жамиятда одамларни фолбин ва сохта фирибгарлардан узоқ тутиш учун қандай жазо чораларини кучайтириш керак деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча оилаларни огоҳлантириш учун ушбу ибратли таҳлилий мақолани дўстларингиз ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…