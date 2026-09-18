Зинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирди

·0·Спорт
Зинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирди

Франция миллий жамоасининг янги бош мураббийи лавозимига киришган Зинедин Зидан ўзининг илк таркибини эълон қилиб, жамоанинг асосий юлдузи Килиан Мбаппе борасидаги тактик режалари ва сардорлик мақоми бўйича ўз қарашларини очиқлади. Goal.com хабар беришича, афсонавий мутахассис ҳужумчининг жамоа сардори бўлиб қолишини тасдиқлаган ҳолда, унинг майдондаги позицияси бўйича ўз фикрларини билдириб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

RMC Sport маълумотларига кўра, Зинедин Зидан Миллатлар лигасининг бўлажак ўйинлари учун 24 нафар футболчидан иборат илк таркибни эълон қилиш чоғида Килиан Мбаппенинг сардорлик боғичини сақлаб қолишини маълум қилди. Шу билан бирга, тажрибали мураббий юлдуз ҳужумчини марказда эмас, балки бошқа позицияда кўришни афзал кўришига ишора қилди.

Тактик ўзгаришлар ва қанотдаги ўйин

Матбуот анжуманида янги бош мураббий таркибдаги бешта янги номга ҳам тўхталиб ўтди ва Мбаппенинг ҳужум чизиғининг исталган нуқтасида ўйнай олиш қобилиятини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, футболчининг ўзи ҳам ҳужумнинг барча учта позициясида ҳаракатлана олишини бир неча бор таъкидлаган.

«У ҳужумнинг барча учта позициясида ўйнашга қодир ва буни ўзи ҳам айтган. Лекин, масалан, менга унинг чап қанотдаги ўйини жуда ёқади», — дея таъкидлади Зинедин Зидан журналистларга.

Ҳимоядаги ҳаракатлар ва танқидларга муносабат

Позицион ўзгаришлардан ташқари, матбуот анжуманида Килиан Мбаппенинг ҳимоядаги фаоллиги ҳам муҳокама марказида бўлди. Охирги трансферидан кейин Реал Мадрид сафида ҳужумчиларнинг ҳимояга ёрдам бериш борасидаги кўрсаткичлари Испанияда қизғин баҳсларга сабаб бўлаётган эди.

Зинедин Зидан бу каби танқидларни асоссиз деб атаб, ўз сардоридан майдонда қандай ҳаракатларни кутишини очиқ айтди. Мутахассиснинг фикрича, тўп йўқотилганда бутун жамоа, жумладан Килиан ҳам ҳаракат қилиши шарт ва бу ҳолат ҳеч қандай муаммо туғдирмайди.

Сиёсий мавзулардан йироқлик

Матбуот анжуманида футболчига тааллуқли бўлмаган сиёсий масалалар, жумладан 2027-йилги Франция президентлик сайловлари ва Мбаппенинг сўнгги баҳсли вазиятлардаги хатти-ҳаракатлари ҳам тилга олинди. Бироқ Зинедин Зидан бу мавзуларда фикр билдиришдан қатъий бош тортди.

У ўзини фақатгина Франция терма жамоасининг бош мураббийлиги вазифасига бағишлашини ва бошқа сиёсий масалаларга аралашмаслигини таъкидлади. Шундай қилиб, афсонавий мураббий бутун эътиборини фақат яшил майдондаги натижаларга қаратишини яна бир бор тасдиқлади.

Зинедин ЗиданКилиан МбаппеФранцияФутболРеал Мадрид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилотиСамарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилотиБугун, 22:24Nike билан хайрлашув: Мбаппе Швейцариянинг ON бренди билан сенсацион шартнома туздиNike билан хайрлашув: Мбаппе Швейцариянинг ON бренди билан сенсацион шартнома туздиБугун, 21:00Гукеш 2700 ELO чегарасидан пастга шўнғиди: Нодирбек Ёқуббоев унинг ортидан қувмоқда!Гукеш 2700 ELO чегарасидан пастга шўнғиди: Нодирбек Ёқуббоев унинг ортидан қувмоқда!Бугун, 20:53Осиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Кувайтни ишончли ҳисобда мағлуб этдиОсиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Кувайтни ишончли ҳисобда мағлуб этдиБугун, 20:34Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиХорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиБугун, 17:12Реваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиРеваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиБугун, 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг