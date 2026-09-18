Зинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирди
Франция миллий жамоасининг янги бош мураббийи лавозимига киришган Зинедин Зидан ўзининг илк таркибини эълон қилиб, жамоанинг асосий юлдузи Килиан Мбаппе борасидаги тактик режалари ва сардорлик мақоми бўйича ўз қарашларини очиқлади. Goal.com хабар беришича, афсонавий мутахассис ҳужумчининг жамоа сардори бўлиб қолишини тасдиқлаган ҳолда, унинг майдондаги позицияси бўйича ўз фикрларини билдириб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
RMC Sport маълумотларига кўра, Зинедин Зидан Миллатлар лигасининг бўлажак ўйинлари учун 24 нафар футболчидан иборат илк таркибни эълон қилиш чоғида Килиан Мбаппенинг сардорлик боғичини сақлаб қолишини маълум қилди. Шу билан бирга, тажрибали мураббий юлдуз ҳужумчини марказда эмас, балки бошқа позицияда кўришни афзал кўришига ишора қилди.
Тактик ўзгаришлар ва қанотдаги ўйинМатбуот анжуманида янги бош мураббий таркибдаги бешта янги номга ҳам тўхталиб ўтди ва Мбаппенинг ҳужум чизиғининг исталган нуқтасида ўйнай олиш қобилиятини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, футболчининг ўзи ҳам ҳужумнинг барча учта позициясида ҳаракатлана олишини бир неча бор таъкидлаган.
«У ҳужумнинг барча учта позициясида ўйнашга қодир ва буни ўзи ҳам айтган. Лекин, масалан, менга унинг чап қанотдаги ўйини жуда ёқади», — дея таъкидлади Зинедин Зидан журналистларга.
Ҳимоядаги ҳаракатлар ва танқидларга муносабатПозицион ўзгаришлардан ташқари, матбуот анжуманида Килиан Мбаппенинг ҳимоядаги фаоллиги ҳам муҳокама марказида бўлди. Охирги трансферидан кейин Реал Мадрид сафида ҳужумчиларнинг ҳимояга ёрдам бериш борасидаги кўрсаткичлари Испанияда қизғин баҳсларга сабаб бўлаётган эди.
Зинедин Зидан бу каби танқидларни асоссиз деб атаб, ўз сардоридан майдонда қандай ҳаракатларни кутишини очиқ айтди. Мутахассиснинг фикрича, тўп йўқотилганда бутун жамоа, жумладан Килиан ҳам ҳаракат қилиши шарт ва бу ҳолат ҳеч қандай муаммо туғдирмайди.
Сиёсий мавзулардан йироқликМатбуот анжуманида футболчига тааллуқли бўлмаган сиёсий масалалар, жумладан 2027-йилги Франция президентлик сайловлари ва Мбаппенинг сўнгги баҳсли вазиятлардаги хатти-ҳаракатлари ҳам тилга олинди. Бироқ Зинедин Зидан бу мавзуларда фикр билдиришдан қатъий бош тортди.
У ўзини фақатгина Франция терма жамоасининг бош мураббийлиги вазифасига бағишлашини ва бошқа сиёсий масалаларга аралашмаслигини таъкидлади. Шундай қилиб, афсонавий мураббий бутун эътиборини фақат яшил майдондаги натижаларга қаратишини яна бир бор тасдиқлади.
Изоҳлар 0
…