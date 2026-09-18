Марсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонлади
NASA'нинг машҳур Curiosity марсоҳоди Қизил сайёра сиртида ўзининг 5000-солини (март суткаси) муваффақиятли якунлади. Ушбу муҳим сана муносабати билан космик агентлик роурнинг ўзи томонидан махсус суратга олинган ва ўзига хос тарзда безатилган "очиқ-хат"ни эълон қилди, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, эсдалик сурати иккита қора-оқ рангли навигация камералари ёрдамида "Чоколатал" деб номланган гряда яқинидаги битта нуқтадан олинган. Биринчи кадр жорий йилнинг 30-августи тонгида, иккинчиси эса 2-сентябрь куни кечки пайт муҳрланган. Мутахассислар ушбу кадрларни бирлаштириб, қўлда бўяшган: ундаги ҳаворанг туслар тонгги вақтни, сариқ оҳанглар эса тушдан кейинги ёруғликни акс эттиради.
Тарихий кадр тафсилотлариМазкур суратда техниканинг ўзи ҳамда у босиб ўтган узоқ йўл яққол кўзга ташланади. Хусусан, кадрнинг олдинги планида роурнинг ўзи — сунъий йўлдошлар билан алоқа ўрнатишга мўлжалланган УҲФ антенкаси ва қарийб 14 ердаги йил давомида Curiosity'ни узлуксиз энергия билан таъминлаб келаётган қовурғали радиоизотоп термоэлектр генератори тасвирланган.
Шунингдек, фотода марсоҳоднинг ғилдирак излари олисга — Гейл кратеридаги баландлиги 5 километр бўлган Шарп тоғининг қуйи ёнбағирлари томон чўзилиб кетгани акс этган. Узоқдаги кратер қирғоғи эса уфқда хира тортиб кўриниб турибди. Эслатиб ўтамиз, миссия жамоаси 2021-йилнинг ноябрида ҳам шундай услубда эсдалик суратини тайёрлаган эди.
Илмий миссиянинг давоми2012-йилнинг август ойида Қизил сайёрага йўл олган аппарат дастлаб 1 март йилига (тахминан 687 ер суткаси) мўлжалланган эди. Бироқ у белгиланган муддатдан анча узоқроқ ишлаб, барча режаларни ортда қолдирди ва ҳозирги кунда ҳам илмий тадқиқотларни фаол давом эттирмоқда.
Ҳозирги вақтда Curiosity Шарп тоғининг ёнбағирлари бўйлаб секин-аста юқорига кўтарилмоқда. Ушбу тоғ қатламлари Марс иқлимининг нам даврдан қуруқ даврга ўтиш жараёнининг сир-асрорларини ўзида сақлайди. Мутахассисларнинг яқин режасига кўра, келгусида кратердаги сув аста-секин йўқолиб бораётган даврда шаклланган ва сульфатларга бой бўлган ётқизиқларни янада чуқурроқ ўрганиш кўзда тутилган.
Изоҳлар 0
…