Марсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонлади

·4·Техно
Марсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонлади

NASA'нинг машҳур Curiosity марсоҳоди Қизил сайёра сиртида ўзининг 5000-солини (март суткаси) муваффақиятли якунлади. Ушбу муҳим сана муносабати билан космик агентлик роурнинг ўзи томонидан махсус суратга олинган ва ўзига хос тарзда безатилган "очиқ-хат"ни эълон қилди, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, эсдалик сурати иккита қора-оқ рангли навигация камералари ёрдамида "Чоколатал" деб номланган гряда яқинидаги битта нуқтадан олинган. Биринчи кадр жорий йилнинг 30-августи тонгида, иккинчиси эса 2-сентябрь куни кечки пайт муҳрланган. Мутахассислар ушбу кадрларни бирлаштириб, қўлда бўяшган: ундаги ҳаворанг туслар тонгги вақтни, сариқ оҳанглар эса тушдан кейинги ёруғликни акс эттиради.

Тарихий кадр тафсилотлари

Мазкур суратда техниканинг ўзи ҳамда у босиб ўтган узоқ йўл яққол кўзга ташланади. Хусусан, кадрнинг олдинги планида роурнинг ўзи — сунъий йўлдошлар билан алоқа ўрнатишга мўлжалланган УҲФ антенкаси ва қарийб 14 ердаги йил давомида Curiosity'ни узлуксиз энергия билан таъминлаб келаётган қовурғали радиоизотоп термоэлектр генератори тасвирланган.

Шунингдек, фотода марсоҳоднинг ғилдирак излари олисга — Гейл кратеридаги баландлиги 5 километр бўлган Шарп тоғининг қуйи ёнбағирлари томон чўзилиб кетгани акс этган. Узоқдаги кратер қирғоғи эса уфқда хира тортиб кўриниб турибди. Эслатиб ўтамиз, миссия жамоаси 2021-йилнинг ноябрида ҳам шундай услубда эсдалик суратини тайёрлаган эди.

Илмий миссиянинг давоми

2012-йилнинг август ойида Қизил сайёрага йўл олган аппарат дастлаб 1 март йилига (тахминан 687 ер суткаси) мўлжалланган эди. Бироқ у белгиланган муддатдан анча узоқроқ ишлаб, барча режаларни ортда қолдирди ва ҳозирги кунда ҳам илмий тадқиқотларни фаол давом эттирмоқда.

Ҳозирги вақтда Curiosity Шарп тоғининг ёнбағирлари бўйлаб секин-аста юқорига кўтарилмоқда. Ушбу тоғ қатламлари Марс иқлимининг нам даврдан қуруқ даврга ўтиш жараёнининг сир-асрорларини ўзида сақлайди. Мутахассисларнинг яқин режасига кўра, келгусида кратердаги сув аста-секин йўқолиб бораётган даврда шаклланган ва сульфатларга бой бўлган ётқизиқларни янада чуқурроқ ўрганиш кўзда тутилган.

CuriosityМарсNASAКосмосИлм-фан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилдиAnthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилдиБугун, 19:21Xiaomi иБраин тизими ёрдамида автоном ақлли завод ишини намойиш этдиXiaomi иБраин тизими ёрдамида автоном ақлли завод ишини намойиш этдиБугун, 18:592025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари бор2025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари борБугун, 18:23Xiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 17:54Oppo янги КолорОС 17 операцион тизимини тақдим этдиOppo янги КолорОС 17 операцион тизимини тақдим этдиБугун, 17:26Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этиладиHonor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этиладиБугун, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди