Ҳиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳиндистонда янги iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини харид қилганлар ушбу гаджетларни атиги 10 дақиқада уй эшигигача етказиб олиш имкониятига эга бўлди.
- Блинкит, Зепто, Свиггй Инстамарт ва БигБаскет каби платформалар озиқ-овқатдан ташқари, смартфонларни ҳам тезкор етказиб бериш хизматини йўлга қўйди.
Ҳиндистонда Apple компаниясининг энг сўнгги iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделларини харид қилган фойдаланувчилар дўконлар олдида навбатда туриш ёки етказиб беришни кунлаб кутиш заруратидан халос бўлишди. ixbt.com маълумотига кўра, тезкор етказиб бериш иловалари орқали ушбу қимматбаҳо гаджетларни атиги 10 дақиқада уй эшигигача қабул қилиб олиш имконияти яратилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жума куни мамлакатда савдолар бошланиши билан Блинкит, Зепто, Свиггй компаниясига тегишли Инстамарт ҳамда БигБаскет каби платформалар янги Pro моделларни ўз хизматлари қаторига қўшди. Асосан озиқ-овқат ва кундалик зарур маҳсулотларни дақиқалар ичида етказиб бериши билан танилган мазкур иловалар орқали смартфон сотуви йўлга қўйилгани эътиборни тортди. Шу билан бирга, янги қурилмалар Apple компаниясининг одатий савдо каналлари, жумладан, расмий дўконлари, ваколатли чакана сотувчилар ва онлайн бозорлар орқали ҳам харидга тақдим этилди.
Тезкор тижорат бозорининг жадал ўсишиАслида Ҳиндистонда янги iPhone моделларини тезкор етказиб бериш хизматлари орқали сотиш илк бор кузатилаётгани йўқ. Ушбу платформалар сўнгги йилларда ўз фаолиятини кенгайтириб, озиқ-овқат маҳсулотларидан ташқари электроника, гўзаллик маҳсулотлари ва мода йўналишларини ҳам қамраб олган эди. Бироқ бу сегмент ортидаги бозор жуда тез суръатлар билан кенгайиб бормоқда.
Редсеер Strategy Консультантс таҳлилий ҳисоботига кўра, Ҳиндистоннинг тезкор тижорат сектори 2026-йилнинг биринчи ярмидаёқ қарийб 9 миллиард долларга етган. Шунингдек, ойлик фойдаланувчилар сони уч йил олдинги 8 миллиондан 60 миллиондан ошган. Google ва Делоитте прогнозларига кўра, мазкур бозор 2030-йилга бориб 50 миллиард долларга етиши мумкин, бунда электроника, мода ва гўзаллик каби озиқ-овқатга оид бўлмаган маҳсулотлар харажатларнинг 45 фоизини ташкил қилиши кутилмоқда.
Савдо кунидаги талаб ва натижаларСавдонинг илк куниёқ кучли талаб мавжудлиги яққол сезилди. Хусусан, БигБаскет платформаси савдолар бошланган илк соатнинг ўзидаёқ 300 тадан ортиқ iPhone 18 Pro ва Pro Max қурилмаларини эгасига етказиб берганини маълум қилди. TechCrunch нашрига Инстамарт берган маълумотларга кўра, Бенгалуру шаҳри iPhone 18 Pro серияли буюртмалар бўйича етакчилик қилган, ундан кейинги ўринни Деҳли эгаллаган. Шунингдек, 256 GB ҳажмли Бургундй рангидаги iPhone 18 Pro модели энг оммабоп вариантга айланиб, платформа савдосининг деярли учдан бир қисмини ташкил этган.
Шунга қарамай, сотув бошланганидан бир неча соат ўтибоқ янги смартфонлар таъминотида узилишлар кузатилди. Деҳли ва Бенгалуру каби йирик шаҳарларда айрим тезкор етказиб бериш платформаларида ва муайян ҳудудларда iPhone 18 Pro моделлари бутунлай сотилиб кетгани, бошқа жойларда эса ҳали мавжудлиги аниқланди.
Экспертларнинг баҳоси ва келажак истиқболлариКоунтерпоинт Ресеарч тадқиқот директори Тарун Патакнинг таъкидлашича, савдо кунидаги бундай тезкор етказиб бериш хизматлари Ҳиндистоннинг йирик шаҳарларида юқори классдаги смартфонлар учун ҳам қулай канал бўлиши мумкинлигини кўрсатди, гарчи умумий ҳажм анъанавий савдоларга нисбатан ҳали кичик бўлса-да. Қимматбаҳо смартфон буюртмаларини бажариш қобилияти илк бор амалий синовдан муваффақиятли ўтганини англатади.
ИДК таҳлилчиси Навкендар Сингҳнинг фикрича, Ҳиндистон ушбу турдаги тезкор етказиб бериш хизматлари бўйича жаҳонда ажралиб туради ва истеъмолчилар кундалик харидлари учун бу платформаларга аллақачон ўрганиб қолгани сабабли бундай харидларга тайёр эди. Шунга қарамай, мутахассис тезкор тижорат ҳали смартфонлар учун асосий савдо канали эмаслигини, унинг янги iPhone тақдимотидаги роли асосан "маркетинг ҳодисаси" эканини ва шовқин яратишга хизмат қилишини қўшимча қилди.
Изоҳлар 0
…