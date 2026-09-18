Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилоти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 3-турида Ўзбекистоннинг асосий эркаклар жамоаси Австрияни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Аёллар ўртасида Ўзбекистон-1 жамоаси Индонезияга қарши 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Мусобақанинг бош фаворитлари АҚШ, Ҳиндистон ва Хитой ҳам ўз ўйинларида ғалаба қозониб, кейинги турларга йўл олишди.
- 19 сентябр куни бўлиб ўтадиган 4-турда Ўзбекистон жамоаларини яна бир қатор кучли рақиблар кутиб турибди.
Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида кураш шиддати тобора чўққисига чиқмоқда. 18 сентябрь куни ўтказилган 3-тур баҳслари Ўзбекистон терма жамоалари учун ҳақиқий матонат ва тактик жангларга бой бўлди: вакилларимиз кун давомида тўртта ғалабага эришиб, икки учрашувда имкониятни бой берди. Эркаклар ўртасидаги марказий тўқнашувда Ўзбекистоннинг асосий таркиби (Ўзбекистон-1) Европанинг кучли жамоаларидан бири бўлган Австрия термасини 3:1 ҳисобида ишончли тарзда мағлуб этди. 1 ва 2-тахталарда Нодирбек Абдусатторов Кирилл Алексеенко билан, Нодирбек Ёқуббоев эса Лукас Дотцер билан дуранг ўйнаган бўлса, 3 ва 4-тахталардаги гроссмейстерларимиз ҳақиқий маҳорат кўрсатди — Жавоҳир Синдаров Феликс Блохбергерни, Муҳиддин Мадаминов эса Константин Пейрерни таслим этиб, жамоага қимматли ғалабани тақдим этди.
Мусобақанинг бош фаворитлари ҳам 3-турни йўқотишсиз якунлади: АҚШ термаси Данияни 2,5:1,5, Ҳиндистон жамоаси Италияни 3:1, Хитой эса Болгарияни 3,5:0,5 ҳисобида мағлубиятга учратди. Аёллар баҳсида ҳам Ўзбекистон-1 жамоаси Индонезия устидан 3:1 ҳисобида қозонилган муҳим ғалаба билан пешқадамлар сафида бормоқда. 27 сентябрга қадар давом этадиган Олимпиадада навбатдаги — ҳал қилувчи 4-тур ўйинлари 19 сентябрь куни бўлиб ўтади. Хўш, Синдаров ва Мадаминовнинг тахтадаги юришлари жамоага қандай руҳий устунлик берди, захира жамоаларимизнинг натижалари қандай ва 19 сентябрдаги 4-турда вакилларимизни қайси грандлар кутмоқда?
«3:1 ҳисобидаги зафар ва Синдаровнинг муҳим зарбаси»: Ўзбекистон-1 — Австрия баҳси тафсилотлари
Эркаклар терма жамоасининг 3-турдаги муҳим тўқнашуви хроникаси:
1-тахта: Нодирбек Абдусатторов — Кирилл Алексеенко (0,5 : 0,5): Ўзбекистоннинг бош тахтасида мураккаб позицион кураш кечди ва баҳс дуранг билан якунланди;
2-тахта: Нодирбек Ёқуббоев — Лукас Дотцер (0,5 : 0,5): Ёқуббоев рақибига қарши фаол ҳаракат қилган ҳолда очкони бўлишиб олди;
3-тахта: Жавоҳир Синдаров — Феликс Блохбергер (1 : 0): Синдаров оқ доналарда тажовузкор комбинация уюштириб, рақибини таслим бўлишга мажбур қилди;
4-тахта: Муҳиддин Мадаминов — Константин Пейрер (1 : 0): Муҳиддин якуний паллада совуққонлик билан ҳаракат қилиб, учрашувнинг умумий ҳисобини 3:1 кўринишига келтирди.
Мезбонларнинг барча фронтлари: Захира жамоалари ва аёллар баҳслари
Ўзбекистоннинг қолган таркиблари қайд этган 3-тур натижалари:
Ўзбекистон-2 (эркаклар): Германия терма жамоасига қарши кескин жангда 1,5 : 2,5 ҳисобида аламли тарзда имкониятни бой берди;
Ўзбекистон-3 (эркаклар): Марокаш вакиллари устидан 3,5 : 0,5 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалабага эришди;
Ўзбекистон-1 (аёллар): Индонезия термасини 3:1 ҳисобида доғда қолдирди (Афруза Ҳамдамова ва Гулрухбегим Тоҳиржонова дуранг қайд этди, Умида Омонова ва Нилуфар Имомқўзиева ғалаба қозонди);
Ўзбекистон-2 (аёллар): Тажрибали Испания аёллар термасига 1:3 ҳисобида ютқазди;
Ўзбекистон-3 (аёллар): Саудия Арабистонини 4:0 ҳисобидаги «қуруқ» натижа билан тор-мор этди.
Дунё грандларининг қадами: АҚШ, Ҳиндистон ва Хитойнинг юриши
Олимпиаданинг бошқа фаворитлари ўртасидаги кураш:
АҚШ — Дания (2,5 : 1,5): Америкалик гроссмейстерлар скандинавиялик рақиблари қаршилигини минимал фарқ билан синдиришди;
Ҳиндистон — Италия (3 : 1): Ҳиндистонлик шахматчилар италияликларга ҳеч қандай имконият қолдирмай, юқори ўринларни банд этмоқда;
Хитой — Болгария (3,5 : 0,5): Хитойликлар кучли Болгария устидан деярли сўзсиз ғалабага эришиб, чемпионликка жиддий даъвогар эканини кўрсатди.
Турнир истиқболи ва 19 сентябрдаги 4-тур интригаси
Экспертлар ва шахмат мутахассисларининг 3-турдан кейинги таҳлиллари:
Мезбонлик форматининг устунлиги: Ўзбекистон учтадан жамоа билан қатнашиб, ёш иқтидорларнинг катта аренада тажриба орттиришини муваффақиятли таъминламоқда;
Медаллар пойгаси қизимоқда: Ўзбекистон, АҚШ, Ҳиндистон ва Хитойнинг йўқотишсиз олдинга интилиши 4 ва 5-турларда ўзаро «тўқнашувлар гирдоби» бошланишидан дарак беради;
19 сентябрдаги 4-тур: Эртанги турда Ўзбекистон-1 жамоасини жаҳон рейтингининг яна бир кучли вакили қаршисидаги жиддий синов кутмоқда.
Самарқанднинг қадимий заминида кечаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси дунёнинг энг сара ақл эгаларини бир нуқтага жамлаб, ўзбек шахматининг глобал гегемонлигини яна бир бор исботламоқда.
Сизнингча, Самарқанддаги Олимпиадада Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаров етакчилигидаги Ўзбекистон-1 терма жамоаси АҚШ ва Ҳиндистон сингари суперграндларни ортда қолдириб, чемпионлик унвонини қўлга кирита оладими? 19 сентябрь кунги 4-турда вакилларимиздан қайси юришни ва қандай ҳисобни кутяпсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимизда кечаётган ушбу оламшумул шахмат байрами таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…