Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилоти

·63·Спорт
Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилоти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 3-турида Ўзбекистоннинг асосий эркаклар жамоаси Австрияни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Аёллар ўртасида Ўзбекистон-1 жамоаси Индонезияга қарши 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Мусобақанинг бош фаворитлари АҚШ, Ҳиндистон ва Хитой ҳам ўз ўйинларида ғалаба қозониб, кейинги турларга йўл олишди.
  • 19 сентябр куни бўлиб ўтадиган 4-турда Ўзбекистон жамоаларини яна бир қатор кучли рақиблар кутиб турибди.

Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида кураш шиддати тобора чўққисига чиқмоқда. 18 сентябрь куни ўтказилган 3-тур баҳслари Ўзбекистон терма жамоалари учун ҳақиқий матонат ва тактик жангларга бой бўлди: вакилларимиз кун давомида тўртта ғалабага эришиб, икки учрашувда имкониятни бой берди. Эркаклар ўртасидаги марказий тўқнашувда Ўзбекистоннинг асосий таркиби (Ўзбекистон-1) Европанинг кучли жамоаларидан бири бўлган Австрия термасини 3:1 ҳисобида ишончли тарзда мағлуб этди. 1 ва 2-тахталарда Нодирбек Абдусатторов Кирилл Алексеенко билан, Нодирбек Ёқуббоев эса Лукас Дотцер билан дуранг ўйнаган бўлса, 3 ва 4-тахталардаги гроссмейстерларимиз ҳақиқий маҳорат кўрсатди — Жавоҳир Синдаров Феликс Блохбергерни, Муҳиддин Мадаминов эса Константин Пейрерни таслим этиб, жамоага қимматли ғалабани тақдим этди.

Мусобақанинг бош фаворитлари ҳам 3-турни йўқотишсиз якунлади: АҚШ термаси Данияни 2,5:1,5, Ҳиндистон жамоаси Италияни 3:1, Хитой эса Болгарияни 3,5:0,5 ҳисобида мағлубиятга учратди. Аёллар баҳсида ҳам Ўзбекистон-1 жамоаси Индонезия устидан 3:1 ҳисобида қозонилган муҳим ғалаба билан пешқадамлар сафида бормоқда. 27 сентябрга қадар давом этадиган Олимпиадада навбатдаги — ҳал қилувчи 4-тур ўйинлари 19 сентябрь куни бўлиб ўтади. Хўш, Синдаров ва Мадаминовнинг тахтадаги юришлари жамоага қандай руҳий устунлик берди, захира жамоаларимизнинг натижалари қандай ва 19 сентябрдаги 4-турда вакилларимизни қайси грандлар кутмоқда?

«3:1 ҳисобидаги зафар ва Синдаровнинг муҳим зарбаси»: Ўзбекистон-1 — Австрия баҳси тафсилотлари

Эркаклар терма жамоасининг 3-турдаги муҳим тўқнашуви хроникаси:

  • 1-тахта: Нодирбек Абдусатторов — Кирилл Алексеенко (0,5 : 0,5): Ўзбекистоннинг бош тахтасида мураккаб позицион кураш кечди ва баҳс дуранг билан якунланди;

  • 2-тахта: Нодирбек Ёқуббоев — Лукас Дотцер (0,5 : 0,5): Ёқуббоев рақибига қарши фаол ҳаракат қилган ҳолда очкони бўлишиб олди;

  • 3-тахта: Жавоҳир Синдаров — Феликс Блохбергер (1 : 0): Синдаров оқ доналарда тажовузкор комбинация уюштириб, рақибини таслим бўлишга мажбур қилди;

  • 4-тахта: Муҳиддин Мадаминов — Константин Пейрер (1 : 0): Муҳиддин якуний паллада совуққонлик билан ҳаракат қилиб, учрашувнинг умумий ҳисобини 3:1 кўринишига келтирди.

Мезбонларнинг барча фронтлари: Захира жамоалари ва аёллар баҳслари

Ўзбекистоннинг қолган таркиблари қайд этган 3-тур натижалари:

  • Ўзбекистон-2 (эркаклар): Германия терма жамоасига қарши кескин жангда 1,5 : 2,5 ҳисобида аламли тарзда имкониятни бой берди;

  • Ўзбекистон-3 (эркаклар): Марокаш вакиллари устидан 3,5 : 0,5 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалабага эришди;

  • Ўзбекистон-1 (аёллар): Индонезия термасини 3:1 ҳисобида доғда қолдирди (Афруза Ҳамдамова ва Гулрухбегим Тоҳиржонова дуранг қайд этди, Умида Омонова ва Нилуфар Имомқўзиева ғалаба қозонди);

  • Ўзбекистон-2 (аёллар): Тажрибали Испания аёллар термасига 1:3 ҳисобида ютқазди;

  • Ўзбекистон-3 (аёллар): Саудия Арабистонини 4:0 ҳисобидаги «қуруқ» натижа билан тор-мор этди.

Дунё грандларининг қадами: АҚШ, Ҳиндистон ва Хитойнинг юриши

Олимпиаданинг бошқа фаворитлари ўртасидаги кураш:

  • АҚШ — Дания (2,5 : 1,5): Америкалик гроссмейстерлар скандинавиялик рақиблари қаршилигини минимал фарқ билан синдиришди;

  • Ҳиндистон — Италия (3 : 1): Ҳиндистонлик шахматчилар италияликларга ҳеч қандай имконият қолдирмай, юқори ўринларни банд этмоқда;

  • Хитой — Болгария (3,5 : 0,5): Хитойликлар кучли Болгария устидан деярли сўзсиз ғалабага эришиб, чемпионликка жиддий даъвогар эканини кўрсатди.

Турнир истиқболи ва 19 сентябрдаги 4-тур интригаси

Экспертлар ва шахмат мутахассисларининг 3-турдан кейинги таҳлиллари:

  • Мезбонлик форматининг устунлиги: Ўзбекистон учтадан жамоа билан қатнашиб, ёш иқтидорларнинг катта аренада тажриба орттиришини муваффақиятли таъминламоқда;

  • Медаллар пойгаси қизимоқда: Ўзбекистон, АҚШ, Ҳиндистон ва Хитойнинг йўқотишсиз олдинга интилиши 4 ва 5-турларда ўзаро «тўқнашувлар гирдоби» бошланишидан дарак беради;

  • 19 сентябрдаги 4-тур: Эртанги турда Ўзбекистон-1 жамоасини жаҳон рейтингининг яна бир кучли вакили қаршисидаги жиддий синов кутмоқда.

Самарқанднинг қадимий заминида кечаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси дунёнинг энг сара ақл эгаларини бир нуқтага жамлаб, ўзбек шахматининг глобал гегемонлигини яна бир бор исботламоқда.

Сизнингча, Самарқанддаги Олимпиадада Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаров етакчилигидаги Ўзбекистон-1 терма жамоаси АҚШ ва Ҳиндистон сингари суперграндларни ортда қолдириб, чемпионлик унвонини қўлга кирита оладими? 19 сентябрь кунги 4-турда вакилларимиздан қайси юришни ва қандай ҳисобни кутяпсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимизда кечаётган ушбу оламшумул шахмат байрами таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Самарқанд46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиЎзбекистон-1Жавоҳир Синдаров
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nike билан хайрлашув: Мбаппе Швейцариянинг ON бренди билан сенсацион шартнома туздиNike билан хайрлашув: Мбаппе Швейцариянинг ON бренди билан сенсацион шартнома туздиБугун, 21:00Гукеш 2700 ELO чегарасидан пастга шўнғиди: Нодирбек Ёқуббоев унинг ортидан қувмоқда!Гукеш 2700 ELO чегарасидан пастга шўнғиди: Нодирбек Ёқуббоев унинг ортидан қувмоқда!Бугун, 20:53Осиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Кувайтни ишончли ҳисобда мағлуб этдиОсиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Кувайтни ишончли ҳисобда мағлуб этдиБугун, 20:34Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиХорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиБугун, 17:12Реваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиРеваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиБугун, 16:30Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг