Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси!

·24·Дунё
Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Боливиянинг Юнгас ҳудудида Леопардус тилкаё номли мушуксимонлар оиласига мансуб янги йиртқич тури топилди.
  • Бу жониворнинг тана узунлиги 46 сантиметр ва вазни 1,4 килограмм бўлиб, эволюцион жиҳатдан 1,4 миллион йил аввал ажралиб чиққан.
  • Бу кашфиёт сўнгги 100 йил ичида сутемизувчи мушук турининг илк илмий тавсифланиши ҳисобланади.
  • Ушбу ноёб турнинг глобал экология учун аҳамияти катта ва у Қизил китобга киритилиши кутилмоқда.

Жаҳон зоология фани ва табиатшунослик тарихида сўнгги бир асрдан ортиқ давр ичидаги энг шов-шувли ва мисли кўрилмаган илмий кашфиёт қайд этилди. Боливиянинг Анд тоғлари ва Амазонка ҳавзаси туташган туманли ўрмонларида (Юнгас ҳудудида) мушуксимонлар оиласига мансуб, фанга шу пайтгача номаълум бўлган мутлақо янги йиртқич тур расман тавсифланди ва унга илмий жиҳатдан Leopardus tilcayo (маҳаллий номи — «Тилкайо») номи берилди.

Нуфузли Current Biology журналида чоп этилган тадқиқот натижаларига кўра, бундай сутэмизувчи тирик мушук турининг тўлиқ илмий тавсифланиши сўнгги 100 йил ичида илк бор рўй бермоқда. Табиатнинг ушбу ноёб мўъжизаси оддий хонаки мушуклардан ҳам кичик бўлиб, унинг тана узунлиги атиги 46 сантиметрни, вазни эса бор-йўғи 1,4 килограммни ташкил этади. Олимлар томонидан ўтказилган кенг қамровли геном таҳлиллари ҳайратланарли ҳақиқатни ошкор қилди: бу митти жониворнинг эволюцион тармоғи бундан нақд 1,4 миллион йил аввал ўзининг энг яқин қариндошларидан бутунлай ажралиб чиққан.

Хўш, олимлар ушбу сирли йиртқични қандай топиб олишди, нима сабабдан у бир аср давомида кўздан панада қолди ва ушбу янги турнинг кашф этилиши глобал экология учун қандай аҳамиятга эга?

«Уй мушугидан кичик, аммо 1,4 млн йиллик тарихга эга»: Тилкайо ҳақида 4 та асосий факт

Янги кашф этилган Leopardus tilcayo турининг ҳайратланарли хусусиятлари:

  • Атиги 46 см ва 1,4 кг: Жонивор ўлчами бўйича одатдаги хонаки мушуклардан ҳам анча ихчам бўлиб, нозик тузилишга ва думалоқ қулоқларга эга;

  • Леопард нақшли тери: Мушукнинг юнг қопламаси оч жигарранг тусда бўлиб, унинг бутун танасида нотекис шаклдаги қора доғлар (розеткалар) мавжуд;

  • 1,4 миллион йиллик эволюцион ажралиш: Мутахассислар ўтказган чуқур ДНК экспертизаси ушбу популяция Janubiy Америкадаги бошқа «йўлбарс мушуклари»дан миллион йилдан кўпроқ вақт муқаддам алоҳида тур сифатида ажралиб чиққанини тасдиқлади;

  • Тунгги яширин ҳаёт тарзи: Кузатув камералари ва фотоқопқонлар маълумотига кўра, Тилкайо асосан тунда фаоллашади ва асосан майда кемирувчилар билан озиқланади.

«Болакай деб ўйлаб, гуруч билан боқишган»: Кашфиёт қандай бошланди?

Олимларни ҳайратда қолдирган тасодифий воқеалар хроникаси:

  • Йўл четидаги топилма: Бундан бир неча йил аввал маҳаллий аҳоли вакили ўрмон йўли ёнидан митти мушукчани топиб олиб, уни оддий уй мушуги боласи деб ўйлаган ва уйида парваришлаган;

  • Ёввойи феъл-атвор: Жонивор улғайгач, унинг хонаки эмас, балки ёввойи экани маълум бўлиб, Ла-Пас яқинидаги «Senda Verde» ҳайвонлар бошпанасига топширилган;

  • Биологнинг шубҳаси: National Geographic тадқиқотчиси Паола Ногалес-Аскаррунз жониворнинг танасидаги йирик доғлар бошқа маълум турларга умуман мос келмаслигини пайқаб, генетик изланишларга туртки берди;

  • Аждодлар номи сақланди: Гарчи фан учун янгилик бўлса-да, маҳаллий аҳоли бу ҳайвонни ота-боболаридан бери «Тилкайо» деб атаб келгани аниқланди ва олимлар бу анъанавий номни сақлаб қолди.

Глобал биологик таҳлил: Экспертлар нима демоқда?

Зоолог ва табиатни муҳофаза қилиш ташкилотларининг хулосалари:

  • 100 йил ичидаги мисли кўрилмаган воқеа: Мушуксимонлар синфида сўнгги бор янги мустақил тур 1923 йилда (пампас мушуги) расман тавсифланган эди — Тилкайо бу борада асрлик танаффусни бузди;

  • Сайёрамиз ҳали тўлиқ ўрганилмаган: Олимлар Ер юзида инсоният ҳали хабардор бўлмаган мураккаб биологик турлар кўплигини, ҳатто йиртқич сутэмизувчилар орасида ҳам очилмаган сирлар борлигини таъкидламоқда;

  • Қизил китоб ва шошилинч муҳофаза: Ҳозирда ёввойи табиатда қанча Тилкайо сақланиб қолгани номаълум бўлиб, Халқаро табиатни муҳофаза қилиш иттифоқи (IUCN) ушбу митти мушук турини йўқолиб кетиш хавфи остидаги ноёб тур сифатида муҳофазага олишга тайёргарлик кўрмоқда.

Боливиянинг баланд тоғли туманли ўрмонларида 1,4 миллион йиллик тарихга эга бундай митти ва ноёб мушукнинг топилиши она табиатнинг сақланиб қолган мўъжизалари инсоният томонидан авайлаб-асралиши шарт эканини яна бир бор кўрсатди.

Сизнингча, технология ва сунъий йўлдошлар ривожланган бугунги асрда ҳам 1,4 миллион йиллик тарихга эга бундай сирли ҳайвонларнинг одамлар кўзидан яшириниб қолишига нима сабаб бўлган? Табиат бағрида инсоният ҳали кашф этмаган яна қандай сирли мавжудотлар яшириниб ётган бўлиши мумкин деб ҳисоблайсиз? Ўз қизиқарли таҳлил ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда илм-фан оламидаги ушбу аср шов-шуви таҳлилини барча табиат ихлосмандлари ва дўстларингизга улашинг!

Leopardus tilcayoBoliviyaSenda VerdeIUCN
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1,4 миллион йиллик сир очилди: Боливия ўрмонларида олимлар илгари номаълум бўлган мушук турини топди1,4 миллион йиллик сир очилди: Боливия ўрмонларида олимлар илгари номаълум бўлган мушук турини топдиБугун, 19:4230 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?30 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?Бугун, 19:35АҚШда ўғриликда гумонланиб ҳибсга олинган аёл Женнифер Лопесга ўхшашлиги билан барчанинг эътиборида!АҚШда ўғриликда гумонланиб ҳибсга олинган аёл Женнифер Лопесга ўхшашлиги билан барчанинг эътиборида!Бугун, 19:28Самолётда жанжал кўтарган 67 ёшли йўловчи ўриндиғига скотч билан боғлаб қўйилдиСамолётда жанжал кўтарган 67 ёшли йўловчи ўриндиғига скотч билан боғлаб қўйилдиБугун, 19:22"Агар ўладиган бўлсангиз, ўз юртингизга бориб ўлинг!": Таиланд бош вазири баёноти..."Агар ўладиган бўлсангиз, ўз юртингизга бориб ўлинг!": Таиланд бош вазири баёноти...Бугун, 18:16Бегона инсонларни қучоқлаб, америкалик аёл катта даромад топмоқдаБегона инсонларни қучоқлаб, америкалик аёл катта даромад топмоқдаБугун, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?